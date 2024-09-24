Трое обвиняемых по делу о конфликте у офиса Wildberries в Москве признали вину

24 сентября 2024, 10:46

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Зураб Эсмурзиев, Идрис Дакиев и Умар Малороев признали свою вину в неподчинении полиции во время конфликта у офиса Wildberries в Москве и признали версию следствия. Остальные 16 обвиняемых утверждают, что на месте оказались случайно, вину не признают и утверждают, что массовой драки и стрельбы не было.

Как информировал "Кавказский узел", 23 сентября стало известно, что делегации Чечни и Ингушетии встретились для обсуждения конфликта у офиса Wildberries в Москве. Источники рассказали, что участниками конфликта у офиса Wildberries были выходец из Чечни, владеющий долей в сети кофеен, и бывшие топ-менеджеры маркетплейса.

18 сентября в Москве группа примерно из 30 мужчин разбила стекла у входа в бизнес-центр в Романовом переулке, где расположен офис компании Wildberries. В ответ была открыта стрельба. В результате были убиты спортсмен из Ингушетии Исламбек Эльмурзиев и 41-летний замкомандира батальона ОМОН "Ахмат-1" Адам Алмазов. Еще три спортсмена из Ингушетии были ранены. По данным источников, также была совершена попытка проникнуть в офис Wildberries в бизнес-центре "Искра-парк" у метро "Динамо". Что известно об участниках конфликта и их связи с кадыровцами, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Как перестрелка в Wildberries связана с Кадыровым".

Трое обвиняемых по уголовному делу о конфликте у офиса Wildberries в Москве – Зураб Эсмурзиев, Идрис Дакиев и Умар Малороев – признали вину в неповиновении полиции, раскаялись в содеянном и подтвердили фактические обстоятельства дела, сообщило 23 сентября РИА "Новости" со ссылкой на материалы суда.

Остальные 16 человек, которые также проходят по этому делу и которые были в качестве наказания арестованы на 15 суток, вину не признали, а на суде заявили, что приехали к НИИ скорой помощи имени Склифосовского, чтобы встретиться с родственниками. Также они заявили, что массового скопления людей в этом месте не было.

По версии следствия, у здания НИИ скорой помощи имени Склифосовского было 30 человек, которые пытались проникнуть внутрь, вели себя агрессивно, конфликтовали между собой, тем самым препятствуя работе приемного отделения. На просьбы покинуть территорию, не отреагировали, а во время задержания отказались проследовать за полицейскими.

По данным силовиков, участники конфликта свои действия совершали осознанно и в присутствии полиции, они склонны к противоправным действиям и не контролируют свое поведение. Участники нападения на офис Wildberries в Москве обжаловали свои аресты и начали подавать заявления о заключении контрактов на участие в специальной военной операции (СВО) на Украине. С обвиняемыми были проведены беседы, с разъяснением, что закон им позволяет освободиться от уголовной ответственности в случае заключения контракта об отправке на СВО. Беседы были проведены с почти тремя десятками подследственных, сообщил сегодня "Коммерсант".

Участники конфликта обвиняются в совершении пяти преступлений, четыре из которых относятся к категории особо тяжких, а за три из них предусмотрено пожизненное лишение свободы, отметило издание.

Напомним, 20 сентября в Магас были доставлены тела Адама Алмазова и Исламбека Эльмурзиева, которые погибли в ходе конфликта со стрельбой у офиса Wildberries в Москве. Их убийство вызвало в Ингушетии широкий резонанс, проститься с Алмазовым и Эльмурзиевым пришло множество людей. Пользователи ингушских пабликов подняли вопрос о кровной мести после просмотра ролика, на котором, предположительно, показано начало стрельбы у офиса Wildberries в Москве. Родственники убитых могут пойти на кровную месть, если свидетели инцидента укажут, что огонь велся по безоружным, отметили они. Резонанс в Ингушетии может актуализовать чечено-ингушский конфликт, считают опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

"Кавказский узел" также писал, что 23 июля Рамзан Кадыров сообщил о встрече с Владиславом Бакальчуком, пояснив, что у того "серьёзные проблемы" в семье и с семейным бизнесом. Глава Чечни заявил, что "пойдет до конца", чтобы остановить рейдерский захват Wildberries. Татьяна Бакальчук опровергла версию о рейдерском захвате компании.

Дружба с Кадыровым не дает гарантии сохранения бизнеса в случае серьёзных претензий силовиков к предпринимателям, однако вмешавшись в конфликт вокруг Wildberries, Кадыров сделал заявку на позиционирование себя как политика федерального масштаба, отметили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

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