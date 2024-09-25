Аналитики исключили межнациональный мотив в конфликте Делимханова и Барахоева

25 сентября 2024, 23:15

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Конфликт между депутатами Госдумы Адамом Делимхановым и Бекханом Барахоевым в связи с компанией Wildberries лежит в сфере бизнес-интересов и не затрагивает отношения между народами Чечни и Ингушетии, уверены опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Как писал "Кавказский узел", во время встречи в Москве ингушской и чеченской делегаций депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов возложил ответственность за инцидент у офиса Wildberries в Москве на депутата Госдумы от Ингушетии Бекхана Барахоева. Делимханов заявил, что выходцы из Чечни во время конфликта были вынуждены открыть ответный огонь после того, как по ним начали стрелять, и пригрозил Барахоеву последствиями. Представители Чечни также высказали недовольство претензиями ингушской стороны в связи с гибелью двух охранников, напомнив о двух случаях убийств чеченцев, после которых не было призывов к отмщению жителям соседней республики. Ингушская сторона, которую на встрече представляли в частности Муса Албогачиев и Микаил Гуцериев, не стала отрицать эти случаи и пообещала впредь не допускать подобного.

18 сентября в Москве группа примерно из 30 мужчин разбила стекла у входа в бизнес-центр в Романовом переулке, где расположен офис компании Wildberries. В ответ была открыта стрельба. В результате были убиты выходцы из Ингушетии Исламбек Эльмурзиев и Адам Алмазов. Еще три спортсмена из Ингушетии были ранены. По данным источников, также была совершена попытка проникнуть в офис Wildberries в бизнес-центре "Искра-парк" у метро "Динамо". Что известно об участниках конфликта и их связи с кадыровцами, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Как перестрелка в Wildberries связана с Кадыровым", материалы о ситуации вокруг Wildberries "Кавказский узел" публикует в подборке "Схватка Кадырова и Wildberries".

Президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев уверен, что между чеченцами и ингушами не может быть межнационального конфликта. "Но кому-то это очень нужно. Кто-то очень сильно старается создать хотя бы видимость такого конфликта, но его не может быть между ингушами и чеченцами. И внутри Чечни, и в Ингушетии, и извне. Это вопрос между двумя депутатами Госдумы. Какие могут быть последствия - это непредсказуемо", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Совершенно верны слова Мусы Албогаичева о том, что за смерть двух ингушских парней кто-то должен ответить, считает Кутаев.

"Он все верно сказал. В любом случае есть убитые люди и для того, чтобы положить конец этому конфликту, необходимо выяснить виновника убийства и найти соответствующее наказание. Что касается слов Межиева о том, что ранее было убийство и стороны решили конфликт в течение месяца, он просто имел в виду, что для решения вопроса понадобился месяц. Сроки для примирения не даются. Это может произойти и через два месяца. Есть хорошие институты примирения у наших народов. Я уверен, что рано или поздно будет примирение сторон", - указал он.

Публичными обвинениями в адрес Барахоева Делимханов попытался свалить на него вину, считает ингушский общественный деятель.

"Позиция Делимханова заключается в том, что лучшая защита - это нападение. По факту к Барахоеву не может быть претензий, так как он защищал свой бизнес или часть своего бизнеса. Этим самым он <Делимханов> хочет возложить ответственность на произошедшее на Барахоева", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла" на условиях анонимности.

Он уверен, что конфликт двух депутатов не приведет к напряженности между двумя народами. "Конфликт двух депутатов не может никак стать отправной точкой для нового витка напряжения. Сегодня ситуация выглядит так, как будто виновная сторона не сожалеет о произошедшем, а пытается возложить ответственность на других. Но в любом случае этот конфликт не может перерасти в межнациональный вопрос", - указал он.

Что касается слов Мусы Албогачиева о том, что за их гибель ингушских охранников у офиса Wildberries "должен кто-то понести ответственность", то здесь по мнению общественного деятеля, не идет речь о кровной мести.

"Слова Мусы верны. Ответственность за гибель людей в любом случае автоматически возлагается на совершившего это преступление. Другой вопрос, что примирение сторон может быть только после того, как виновная сторона признает ошибку или выразит искреннее сожаление о содеянном. Мусу никто не уполномочивал объявлять кровную месть или прощать кровную месть. И сроков для объявления кровной мести или примирения нет. Он выступил как частное лицо, которого пригласили на беседу в Москву представители Делимханова", - подчеркнул он.

Ингушская журналистка Изабелла Евлоева также уверена, что бизнес-конфликт Барахоева и Делимханова не станет поводом для нового витка напряжения между ингушским и чеченским народами.

"Это, в первую очередь бизнес-конфликт, несмотря на то, что из-за убийства двух охранников, вовлеченными в него оказалось огромное количество людей. Уверена, он не может стать предпосылкой межнациональной розни между чеченцами и ингушами. Да, где-то он упал на старые дрожжи, я имею ввиду притязания кадыровской власти на ингушскую территорию и ее захват в 2018 году. Однако любые попытки придать ему этническую или межнациональную окраску являются искусственными. Важно помнить, что обе республики, несмотря на некоторые периодические трения, имеют множество примеров взаимодействия и сотрудничества. Этот случай должен рассматриваться как внутренний спор, который не затрагивает отношения между народами в целом", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Осенью 2018 года и весной 2019 года в Ингушетии проходили массовые акции протеста против соглашения о границе, подписанного 26 сентября 2019 года Рамзаном Кадыровым и Юнус-Беком Евкуровым. Протестующие, в частности, требовали вынесения вопроса о границе на референдум. После столкновения участников митинга с силовиками в марте 2019 года в республике прошли массовые аресты активистов. Ряд из них признан правозащитниками политзаключенными, а "лидеры ингушского протеста" приговорены к длительным срокам. 30 октября 2019 года Конституционный суд Ингушетии признал неконституционным республиканский закон о границе с Чечней. Однако на тот момент глава республики Юнус-Бек Евкуров обратился в Конституционный суд России, и он утвердил соглашение о закреплении границы между регионами. Информация о задержаниях противников соглашения о границе с Чечней собрана в хронике "Кавказского узла" "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней", а новости об уголовном деле лидеров протеста публикуются на тематической странице "Ингушетия: дело лидеров протеста".

Делимханов и Барахоев договорятся между собой и решат все вопросы, уверен ингушский правозащитник.

"Ни Барахоев, ни Албогачиев не представляют ингушский народ и его интересы. Это люди глубоко чуждые им. Несмотря на то, что Барахоев называет себя ингушским деятелем, то это не так, он просто интриган. Человек делает карьеру для себя. Я могу сказать, что они ближе к Делимханову, чем ингушам. Они, так сказать, их друзья. Договорятся, как обычно у них бывает и решат между собой все вопросы», - сказал он на условиях анонимности корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, конфликт Барахоева и Делимханова не станет причиной раздора между двумя народами. "Могут ли их решения повлиять на взаимоотношения ингушей и чеченцев и привести к новому витку конфликта? Однозначно, нет. Ингуши поднялись, потому что их вела боль за утрату молодых людей, которые были очень близки народу. А в 2018 году события помогли ингушам открыть глаза и увидеть, что у каждого народа есть свои политические, территориальные интересы. Чеченский народ не враг для ингушей, просто есть конкретные люди, которые являются виновниками и несут персональную ответственность за произошедшее", - указал он.

Статус депутата Госдумы не защитит Барахоева от угроз Делимханова, уверен замруководителя Комитета народов Кавказа Шамиль Албаков.

"Какие последствия грозят Барахоеву после угроз Делимханову? Никто и ничто не защитит Барахоева. И это за то, что он был на стороне тех, у кого они хотели отжать бизнес. Еще надо доказать, что именно Барахоев решил оставить там ингушских охранников компании. Если это так, то он по факту помешал чеченской стороне захватить компанию. В результате вся страна стояла на ушах из-за этих событий. То есть они не смогли тихо и незаметно сделать то, что планировали. Вот это они ему не простят", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его мнению, может попытаться как-то решить конфликт. "Он может попытаться договориться через Гуцериева. Но он в сложном положении, потому что если он пойдет на примирение, то ингуши ему не простят, а если не пойдет, то его просто убьют те, с кем он конфликтует", - отметил он.

При этом Албаков исключает, что конфликт двух депутатов Госдумы станет отправной точкой для нового витка чечено-ингушского конфликта.

"Надо признать, что произошедшие события и убийство накалили до предела ингушское общество, которому надоела безнаказанность в отношении представителей Кадырова. Но не стоит обобщать всех чеченцев. В ингушском обществе это понимают и поэтому не будет межнационального конфликта. Многие чеченцы выражают соболезнования ингушам, многие понимают, что происходит на самом деле",- сказал он.

Слова Мусы Албогачиева о том, что за смерть ингушей кто-то должен ответить, "это констатация факта, а не пролог к кровной мести", уверен Албаков."Объявлять кровную месть и отменять ее могут только тейпы, к которым принадлежали убитые ингуши. Ни Албогачиев, ни кто-то другой не могут это сделать. Тейпы могут объявить кровную месть в любой момент, если вторая сторона не принесет извинения. А сам процесс примирения может длится неделю или несколько месяцев. Сроков нет. Но желательно, чтобы провинившаяся сторона как можно скорее попросила прощения", - объяснил он.

Напомним, 23 июля Рамзан Кадыров сообщил о встрече с совладельцем Wildberries Владиславом Бакальчуком, пояснив, что у того "серьёзные проблемы" в семье и с семейным бизнесом. Глава Чечни заявил, что "пойдет до конца", чтобы остановить рейдерский захват Wildberries, и указал, что дал поручения по этому поводу депутату Госдумы Адаму Делимханову. Татьяна Бакальчук опровергла версию о рейдерском захвате компании.

Представители главы Чечни помогали Бакальчукам разрешить проблемы с бизнесом восемь лет назад, а минувшим летом Владислав Бакальчук решил обратиться к главе Чечни напрямую, рассказал сам совладелец Wildberries в интервью за несколько дней до стрельбы у офиса компании. Бакальчук добавил, что он жив и на свободе благодаря поддержке из Чечни.

Дружба с Кадыровым не дает гарантии сохранения бизнеса в случае серьёзных претензий силовиков к предпринимателям, однако вмешавшись в конфликт вокруг Wildberries, Кадыров сделал заявку на позиционирование себя как политика федерального масштаба, отметили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

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