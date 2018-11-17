Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней

После критики в адрес властей Чечни Иса Хамхоев рискует лишиться поддержки Рамзана Кадырова на фоне ухудшения отношений с главой Ингушетии Юнус-Беком Евкуровым, считают опрошенные "Кавказским узлом" кавказоведы. Однако, по их мнению, Хамхоев продолжает оставаться тяжеловесом в ингушской политике.

С точки же зрения Кадырова политика, проводимая Чечней, должна показать непричастность чеченского лидера к недовольству ингушей Евкуровым и "сохранить лицо Кадырова в случае, если соглашение между республиками будет пересмотрено", отметил старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Ахмет Ярлыкапов