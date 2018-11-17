17 ноября 2018, 19:47
Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней
Массовые акции протеста и бессрочный митинг на площади в Магасе - результат договора Юнус-Бека Евкурова с Рамзаном Кадыровым по вопросу установления границы между республиками. Жители Ингушетии, возмущенные секретным характером переговоров о границе, обвинили главу в передаче части ингушских земель Чечне. Как попытка Евкурова разрешить длительный территориальный спор обернулась бунтом в Ингушетии - в обновляемой хронике "Кавказского узла".
Главы Чечни и Ингушетии, присутствовавшие на форуме масс-медиа СКФО в Грозном пообещали развивать территорию на границе республик. Рамзан Кадыров пригласил инвесторов, желающих вкладывать средства в приграничные территории. "Будем развивать территорию, возможны совместные проекты на границе", - сказал Юнус-Бек Евкуров.
Верховный суд Ингушетии отменил решение о штрафе в 10 тысяч рублей для зампредседателя Совета тейпов республики Ахмет-Баширу Аушеву, принявшему 4 октября участие в акции протеста против соглашения о границе с Чечней.
Атмосфера в Магасе после оглашения решения Конституционного суда России относительно спокойная, больших скоплений людей не заметно. Местами есть военные "Уралы". Дороги и въезды не перегорожены. Возле государственных учреждений усиленные наряды силовиков - ДПС, Росгвардия, МВД. На крупных перекрестках также дежурят силовики, сообщил корреспондент "Кавказского узла".
Решение Конституционного суда России является политическим, создан "опасный прецедент", заявил корреспонденту "Кавказского узла" глава ингушского регионального отделения партии "Яблоко" Руслан Муцольгов. "Решение было принято в угоду чиновникам, оно рушит федеративное устройство страны. Мы оставляем за собой право проведения митингов, обращения в международные институты", - подчеркнул Муцольгов. Суд принял "политическое решение", которое будет обжаловано в международных инстанциях, заявил депутат Народного собрания Ингушетии Закри Мамилов. "Будем обращаться в международные организации, Совет Европы", - отметил сопредседатель движения "Мехк Кхел" Сараждин Султыгов.
Ингушские активисты заявили о давлении силовиков в преддверии оглашения решения Конституционного суда России о законности соглашения о новых границах Чечни и Ингушетии. "Почти все активисты вызваны к 10.00 в [силовые структуры]", - написал в Facebook лидер ингушского отделения партии "Яблоко" Руслан Муцольгов.
Решение по вопросу о чечено-ингушской границе будет вынесено Конституционным судом России в закрытом режиме, заявил председатель суда Валерий Зорькин, пообещав назвать дату оглашения позднее.
Собравшиеся на площади в Назрани участники митинга начали собирать подписи за референдум. К 14.20 мск участники акции начали намаз. К месту проведения митинга было стянуто большое количество сотрудников силовых структур, сообщил корреспондент "Кавказского узла".
С просьбой признать соответствующим Конституции России заключенное между Чечней и Ингушетией соглашение об установлении административной границы выступили на заседании КС России представители Рамзана Кадырова и Юнус-Бека Евкурова. Подавляющее большинство присутствующих в зале суда – сторонники соглашения, критиков закона, - "единицы", сообщил корреспонденту "Кавказского узла" Закри Мамилов, депутат парламента Ингушетии, голосовавший против новых границ.
С 10 мск на площадке перед муниципальным домом культуры в Назрани началась разрешенная властями однодневная акция протеста против соглашения об административной границе между Ингушетией и Чечней. Площадь перед ДК почти заполнена митингующими, доступа в Интернет на площади нет, сообщили очевидцы.
Конституционный суд России в Санкт-Петербурге приступил к рассмотрению вопроса о чечено-ингушской границе.Части ингушских активистов было отказано в допуске на заседание, несмотря на регистрацию, заявил лидер реготделения партии "Яблоко" Руслан Муцольгов.
МВД Ингушетии объявило о проверке строительства соборной мечети в Магасе. Ведомство назвало инициатором проверки представителя религиозной организации, хотя вопрос о расследовании поднимали участники акций протеста против административной границы с Чечней.
В избирком Ингушетии поданы документы для регистрации инициативной группы для проведения республиканского референдума по вопросу о границе с Чечней. На референдум предложено вынести вопрос: "Согласны ли Вы на установление границы между Республикой Ингушетия и Чеченской республикой, с изменением территории Республики Ингушетия, предусмотренным Соглашением «Об установлении границы между Республикой Ингушетия и Чеченской Республикой», подписанным Главами Республики Ингушетия и Чеченской республики в г. Магас, 26 сентября 2018 года?", сообщил правозащитник Магомед Муцольгов.
Глава Конституционного суда Ингушетии Аюп Гагиев отказался выступать на заседании КС России, который должен проверить законность соглашения о чечено-ингушской границе. В итоге Конституционный суд России пригласил на заседание одного из противников соглашения - представителя группы депутатов Народного собрания Ингушетии, инициировавших запрос в КС республики.
Спецоперация на границе Чечни и Ингушетии, начавшаяся 16 ноября, санкционирована Москвой и использована для недопуска на спорные территории ингушских активистов, считают правозащитник Магомед Муцольгов и экс-депутат Госдумы Геннадий Гудков. Урегулирование конфликта возложено на местные власти, и спецоперация с ним не связана, уверен президент Международной ассоциации ветеранов "Альфа" Сергей Гончаров.
Блогер Руслан Яндиев и однофамилец главы организации "Машр" Магомед Муцольгов, арестованные на 5 суток, вышли сегодня из изолятора.
Въезд в село Даттых, которое решили восстановить власти Ингушетии, блокирован силовиками, рассказали жители республики. После визита председателя правительства Ингушетии в Даттыхе был беспрепятственный въезд, блокпост при въезде в село был покинут, и люди могли спокойно перемещаться по селу, однако 20 ноября желающие проехать не были допущены в населенный пункт.
Задержания ингушскими силовиками, применившими силу к жителям республики, которые собирались провести 17 ноября субботник на переданных Чечне землях, в итоге "помогли" предотвратить столкновения активистов и ждавших их вооруженных чеченских силовиков. Это следует из распространенных в сети видеозаписях с места событий. Участники ингушского конного клуба, в свою очередь, рассказали, что пересекли реку Фортангу без помех.
Блогеру Руслану Яндиеву и однофамильцу главы организации "Машр" Магомеду Муцольгову назначено по 5 суток административного ареста.
Задержанные сегодня сотрудниками полиции председатель общественного движения "Опора Ингушетии" Барах Чемурзиев и сопредседатель Всемирного конгресса ингушского народа Ахмед Погоров отпущены.
Задержанному блогеру Руслану Яндиеву предъявили обвинение в административном правонарушении. На задержанного Магомеда Муцольгова хотят завести уголовное дело о насилии в отношении представителя власти (ст. 318 УК), сообщил его адвокат Казбулат Альгиев. По данным источника, в рапорте сотрудника полиции сказано, что Муцольгов дернул его за руку и порвал рукав. По версии полицейского, активист не убрал свою машину с места сбора участников субботника, грубо разговаривал и оскорблял его.
Проведение акции согласовано на площадке перед зданием муниципального дома культуры в Назрани с 10.00 до 19.00 мск. Организаторами митинга выступают общественное движение "Опора Ингушетии" и Координационный совет молодежных организаций. При этом ранее сегодня в соцсетях было распространено сообщение, в котором ингушские активисты анонсировали возобновление митинга с 26 ноября.
Правительство Ингушетии согласовало проведение 27 ноября митинга против соглашения о границе с Чечней. Главное требование акции, по данным организаторов, исполнение решения Конституционного суда Ингушетии по соглашению об установлении чечено-ингушской границы.
Силовики задержали активистов Бараха Чемурзиева и Ахмеда Погорова, которые вместе с другими жителями Ингушетии собрались в Сунженском районе, чтобы отправиться на субботник к границе с Чечней. Перед этим несколько человек видели, что машину, в которой ехали Погоров и Чемурзиев, сопровождал автомобиль с вооруженными людьми, рассказал лидер ингушского отделения партии "Яблоко" Руслан Муцольгов.
Мемориал в Назрани оцеплен, задержан, помимо Руслана Яндиева, Магомед Муцольгов, полный тезка главы правозащитной организации "МАШР". Некоторые активисты, поехавшие на субботник, были задержаны на трассе.
Желающие принять участие в субботнике стали собираться у мемориала Памяти и Славы в Назрани. Однако туда стянули большое количество техники и силовиков, они препятствуют съемке и задержали блогера Руслана Яндиева. По данным журналистки Изабеллы Евлоевой, задержаны несколько человек.
Главы Ингушетии и Чечни Юнус-Бек Евкуров и Рамзан Кадыров, представители республиканских парламентов, Федерального собрания, Генпрокуратуры и Минюста приглашены на заседание по вопросу о чечено-ингушской административной границе, сообщила пресс-служба.Конституционного суда России.
Конституционный суд России позволил представителю Всемирного конгресса ингушского народа Рамилю Ахметгалиеву присутствовать на заседании 27 ноября, на котором будет дана оценка соглашению об административной границе с Чечней, сообщил глава правозащитной группы "Агора" Павел Чиков. Также будут присутствовать один из организаторов акций протеста Мусса Мальсагов и бывший министр внутренних дел Ингушетии Ахмет Погоров, сообщил источник "Интерфакса".
Призывы к субботнику на переданных Чечне землях вызвали споры в соцсетях. Пользователи опасаются, что предложение ингушских активистов провести субботник на территории, которая стала предметом спора на фоне подписания соглашения о границе с Чечней, может усилить разногласия между двумя народами.
Представители тейпов, чьи родовые башни расположены в Сунженском районе Ингушетии близ реки Фортанги, в том числе тейпов Мержой, Цечой и Цорой, попросили президиум Всемирного конгресса ингушского народа помочь организовать субботник на территории, которая стала предметом спора на фоне подписания соглашения о границе с Чечней. Президиум конгресса поддержал это обращение и назначил субботник на спорных землях у Фортанги на 17 ноября.
На 22 активистов, которые в начале октября участвовали в несанкционированной акции протеста в Магасе, составлены административные протоколы, сообщили журналистка Изабелла Евлоева и руководитель правозащитной организации "МАШР" Магомед Муцольгов.
Оппозиционеры в Ингушетии предупредили, что готовы провести акцию протеста в Москве, если Конституционный суд России сочтет соглашение о границе законным.
Новая карта Чечни с указанием в ее составе территорий, которые должны отойти республике по соглашению о границе с Ингушетией, опубликована на сайте чеченского парламента.
Ингушские активисты провели одиночные пикеты против соглашения о границе с Чечней во время организованного властями в Назрани митинга-концерта по случаю Дня народного единства. Бюджетников и студентов принудили идти на митинг, хотя большинство из них поддерживают оппозиционеров, заявили противники соглашения о границе с Чечней.
Рамзан Кадыров предложил задерживать противников соглашения о границе Чечни с Ингушетией, которые "провоцируют" конфликты между чеченцами и ингушами. "Есть молодые люди, которые занимаются провоцирующими вещами, закидывают видео и так далее. Сказать МВД, смотреть за этим, людей, что занимаются провокациями, неважно, какую они осуществляют провокацию, задерживать и сажать", - заявил 31 октября глава Чечни.
Власти Чечни планируют благоустроить территории на границе с Ингушетией для привлечения туристов, заявил 31 октября Рамзан Кадыров. По словам Кадырова, на этих территориях необходимо начать строительство дорог, а также развивать сельское хозяйство и создать туристические маршруты.
После критики в адрес властей Чечни Иса Хамхоев рискует лишиться поддержки Рамзана Кадырова на фоне ухудшения отношений с главой Ингушетии Юнус-Беком Евкуровым, считают опрошенные "Кавказским узлом" кавказоведы. Однако, по их мнению, Хамхоев продолжает оставаться тяжеловесом в ингушской политике.
С точки же зрения Кадырова политика, проводимая Чечней, должна показать непричастность чеченского лидера к недовольству ингушей Евкуровым и "сохранить лицо Кадырова в случае, если соглашение между республиками будет пересмотрено", отметил старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Ахмет Ярлыкапов
На Конгрессе ингушского народа 30 октября прибыли представители диаспоры из 7 стран, а также ингушские землячества из 14 регионов России. Делегаты от зарубежных ингушских диаспор и представители региональных землячеств на Конгрессе ингушского народа заявили о несогласии с передачей земель Чечне и выступили против соглашения о границе двух республик.
Юристы должны продолжить обсуждение вопроса о границе Ингушетии и Чечни, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, должен ли федеральный центр отреагировать на данную ситуацию.
Акция протеста в Магасе завершена досрочно. Организаторы объявили об отмене митинга 1 и 2 ноября, так как на конгрессе ингушского народа было озвучено решение приостановить уличный протест и действовать в юридическом русле, и сообщили, что коллективная пятничная молитва пройдет в Магасе на месте недостроенной мечети. Приостановка акции вызвала возмущение сопредседателей "Мехк Кхел" Сараждина Султыгова и Мусы Албогачиева, выступивших продолжение протестов, сообщил корреспондент "Кавказского узла" с места событий.
Митингующие собрались в Магасе на согласованную властями акцию против изменения границы с Чечней, несмотря на плохую погоду и заявление МВД Ингушетии о возможности прекращения акции. На заборе, огораживающем место проведения акции, были размещены плакаты с лозунгами: "Не позволим", "Незаконным соглашениям - нет!", "Депутаты, сделайте правильный выбор", "Нам чужого не надо".
Всемирный конгресс ингушского народа в Назрани завершил свою работу около 20.00 мск, приняв ряд постановлений и обращение к президенту России Путину. Проект обращения к Путину зачитала участникам конгресса активистка Анжела Матиева. "Выражаем решительный протест против деятельности региональных властей, которые, игнорируя требования действующего законодательства, закладывают мину замедленного действия под дальнейшие добрососедские отношения ингушского и чеченского народов", - говорится в обращении.
По словам Евкурова, власти Ингушетии обратятся в Конституционный суд России "во избежание разногласий, ненужных споров и пересудов как внутри нашей республики, так и с Чечней". "Соответствующий запрос о компетенции Конституционного суда Республики Ингушетия будет направлен в ближайшее время в Конституционный суд Российской Федерации", - подчеркнул он.
Однако Евкуров поставил под сомнение решение Конституционного суда Ингушетии. Он заявил, что Соглашение о границе между Чечней и Ингушетией может проверяться только на соответствие Конституции России. "Нужно понимать, что сегодняшнее решение не отменяет соглашение, оно вступило в законное силу", - заявил глава Ингушетии.
Создать двустороннюю комиссию для определения границы между Ингушетией и Чечней, а также привлечь к обсуждению вопроса представителей ингушской диаспоры предложили сегодня участники Всемирного конгресса ингушского народа в Назрани.
Слова о том, что Конституционный суд Ингушетии признал уже подписанный Евкуровым закон об установлении границы с Чечней не соответствующим Конституции Ингушетии, так как вопрос границ должен быть решен на референдуме, участники конгресса встретили бурными аплодисментами.
Конституционный суд Ингушетии признал закон о границе с Чечней неконституционным. "Соглашение об установлении границы между Республикой Ингушетия и Чеченской Республикой от 26 сентября 2018 года без его утверждения на референдуме Республики Ингушетия не порождает правовых последствий для органов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций и граждан в Республике Ингушетия", - говорится в решении, опубликованном на сайте суда.
Конституционный суд Ингушетии отклонил ходатайства об отводе судьи и о прекращении изучения правомерности закона о границе республики.
В зале Дома культуры не хватило места, и большая часть людей осталась в фойе и на улице. По оценке корреспондента "Кавказского узла", в зале несколько сотен человек, а на улице стоят толпы людей. Въезды на территорию Дома культуры в Назрани, где проходит конгресс, перекрыты силовиками.
Всемирный конгресс ингушского народа начался в Доме культуры в Назрани в спокойной обстановке.
Состоявшийся накануне, 27 октября сход в Алкуне нельзя назвать общеорстхойским, большинство тейпов ортсхой поддерживают протестную кампанию, заявили активистов протестной кампании.
В Алкуне прошел сход представители тейпов ортсхой, которые живут как в Ингушетии, так и в Чечне. Участники схода поддержали Соглашение об установлении границ между двумя республиками, а также заявили о нелегитимности намеченного на 30 октября Всемирного конгресса ингушского народа.
Сегодня около двухсот участников схода жителей Карабулака единогласно потребовали отмены соглашения об изменении границы между Ингушетией и Чечней и избрали делегатов на Всемирный конгресс ингушского народа.
Тысячи ингушей приехали к дому Ахмеда Погорова сразу после известия об очередном визите Кадырова и его приближенных в республику, сообщил руководитель правозащитной организации "МАШР", блогер "Кавказского узла" Магомед Муцольгов.
25 октября стало известно о приезде Даудова к муфтию Ингушетии Исе Хамхоеву, но их встреча не состоялась. Приехав к Хамхоеву, Магомед Даудов записал видео об этом. Спикер чеченского парламента пояснил, что собирался вызвать Хамхоева на шариатский суд, предположив, что муфтий намеренно избегает встречи.
Рассмотрение правомерности закона о границе с Чечней началось сегодня в Конституционном суде Ингушетии. КС республики обнародует свое решение о правомерности закона о границах с Чечней не сегодня, а по итогам нескольких заседаний, сообщил представитель суда. По его словам, следующее заседание состоится в ближайшие дни, но точной даты он не назвал.
Спикер парламента Чечни Магомед Даудов во второй половине дня приехал в ингушское селение Новый Редант по поручению Рамзана Кадырова и вызвал старейшину Ахмеда Барахоева на шариатский суд из-за его заявления на митинге в Магасе. Ранее Ахмед Барахоев, выступая на митинге, предложил главе Чечни приехать и лично высказать претензии к тем, кто критикует и само соглашения, и действия Кадырова. Сам Барахоев 24 октября отказался приезжать к Кадырову. После непродолжительной беседы с Барахоевым во двое его дома Даудов уехал.
Собрано более 400 жалоб на отключение мобильного интернета в республике во время митинга, сообщил адвокат Хусен Даурбеков, собирающий жалобы. Мобильный интернет был отключен в нарушение правил оказания услуг телефонной связи, предположили авторы обращений в Роскомнадзор.
Жители Кантышево на сходе поддержали противников соглашения о границе с Чечней.
Собравшиеся на сход в селе Яндаре местные жители потребовали проведения референдума, в ходе которого именно жители Ингушетии должны решить вопрос о передаче земель Чечне. Сход посетили силовики в масках и с оружием, которые напугали людей.
Ингушские чиновники организуют встречи в населенных пунктах республики, на которых пытаются убедить жителей в легитимности соглашения об изменении границы.
21 октября в YouTube также был опубликован видеоролик, озаглавленный "Даут Яндиев извинился перед Чеченским народом". На нем ингушский активист, глядя в камеру, заявил о том, что на митинге в Магасе допустил "неправильные выказывания" в адрес чеченцев. Жители Чечни назвали ожидаемыми извинения ингушских активистов перед Кадыровым, поскольку публичные извинения перед Кадыровым давно стали "обыденностью".
В соцсетях получил распространение видеоролик, в котором ингушский активист Даут Яндиев, говоря о границе между Чечней и Ингушетией, негативно высказался в адрес Рамзана Кадырова и заявил, что не считает чеченцев и ингушей братьями. После этого 20 октября в YouTube было опубликовано видео, на котором Даут Яндиев на ингушском языке объяснил Рамзану Кадырову свои слова "поспешностью". На вопрос главы Чечни о том, раскаивается ли он в своих словах, Яндиев ответил утвердительно, после чего Рамзан Кадыров сообщил активисту, что прощает его.
Муфтий Чечни отметил, что подписавший соглашение о границах между Чечней и Ингушетии Евкуров и ратифицировавшие его депутаты парламента были избраны ингушским народом. "Эти 30 тысяч гектаров, максимум, разве повод вносить раздор между двумя народами? …Основание, на котором было сделано размежевание границ, было у тех, кто над этим работал", - заявил Салах-хаджи Межиев. Также он посоветовал выступающим на митинге в Магасе вначале "оглянуться назад".
Муфтий Чечни Салах-хаджи Межиев выступил с видеозаявлением на чеченском языке, раскритиковав организаторов протестных акций в Магасе. В частности муфтий высказал критику в адрес старейшины Мухажира Нальгиева за его высказывания в отношении Рамзана Кадырова. Межиев также рассказал и о своих попытках провести диалог с муфтием Ингушетии Исой Хамхоевым относительно складывающейся ситуации после подписания соглашения о границах. Однако, по словам чеченского муфтия, Хамхоев проигнорировал его попытки. По мнению Межиева, митинг в Ингушетии был организован противниками Евкурова, к которым, как посчитал чеченский муфтий, примкнул и Хамхоев.
Прошедший в столице Ингушетии пятничный намаз объединил как сторонников Духовного управления мусульман, так и общин, имамы которых не входят в ДУМ. Принявшие участие в намазе жители республики отметили, что такое единение - исключительно редкий случай.
Приезд главы Чечни в Сурхахи и его заявления на встрече с местными жителями вызвали бурное обсуждение в социальных сетях. Кадыров возложил всю ответственность за Соглашение о границе на Юнус-Бека Евкурова, оставив главу Ингушетии одного перед валом критики, указали жители Ингушетии в соцсетях.
Глава Чечни 19 октября приехал в ингушское селение Сурхахи и встретился со старейшиной Мухажиром Нальгиевым, который также выступал с критикой в адрес Кадырова. О поездке в Ингушетию Кадыров рассказал сам, отметив, что "известный и уважаемый старейшина" неуважительно о нем высказывался. По словам Кадырова, после уважительной беседы он и Нальгиев принесли друг другу извинения за возможные обиды, "обнялись и расстались". "Я хочу еще раз подчеркнуть, что глава Республики Ингушетия Юнус-Бек Евкуров совершил исключительно важное и имеющее большое значение дело", - заявил Кадыров, говоря о Соглашении об установлении границ, не отметив при этом собственной роли в разработке документа.
По итогам двухнедельной акции протеста в Ингушетии заявленная цель – отмена соглашения о границе – не достигнута, и запланированный на 30 октября Всемирный конгресс ингушского народа – продолжение борьбы за отмену соглашения, заявил активист и блогер Бекхан Хашагульгов. «Конгресс должен сыграть роль, как и массовый митинг в Магасе. Стоит учесть, что в конгрессе будут участвовать компетентные историки, картографы, ученые. Важно, что там будут не только жители Ингушетии, но и ингуши из других стран, потому что вопрос касается не только ингушей республики, но и ингушей всего мира», - сказал он.
О том, как начиналось и развивалось двухнедельное противостояние активистов и властей в Ингушетии из-за соглашения о границе с Чечней, рассказывается в подготовленном "Кавказским узлом" видеосюжете "Хроника бунта: как ингуши отвергли соглашение с Кадыровым". Акция временно завершается, однако главный вопрос остается открытым: удастся ли в итоге протестующим добиться отмены соглашения Евкурова и Кадырова или нет?
Протестующие 31 октября решили совместить с митингом траурные мероприятия, которые проходят в этот день в память о жертвах осетино-ингушского конфликта. Обычно официальные траурные мероприятия с участием руководства республики проходят на мемориальном кладбище «Гlоазот кашмаш» в Назрани. «Решено провести годовщину на месте митинга в Магасе», - сообщил правозащитник Магомед Муцольгов.
Активисты Барах Чемурзиев и Ахмет Барахоев анонсировали созыв Всемирного конгресса ингушского народа 31 октября. Эта дата - начало нового этапа действий для противников соглашения о границе с Чечней, пояснил руководитель правозащитной организации "Машр" Магомед Муцольгов. «Пока что, на пятницу предложено собраться на рузба - пятничный намаз, он пройдет на строительной площадке недостроенной мечети в Магасе», - сообщил правозащитник.
Еда и напитки, которые остались невостребованными, будут переданы нуждающимся жителям Ингушетии. «Все напитки и еда, что остались, будут розданы нуждающимся в нашей республике бесплатно по линии благотворительного фонда «Тешам»», - рассказал активист Адам Хамхоев.
Организаторы митинга в Магасе и добровольцы после окончания акции погрузили в машины мебель и продукты питания, привезенные на площадь для участников митинга. Некоторые въезды на площадь, ранее перегороженные бетонными блоками, были разблокированы после 15.00 мск. Дежурные полицейские остались на проспекте у места митинга, но почти все бронированные "Уралы" уехали. Число гражданских машин в городе также снизилось, автомобильное движение в Магасе стало заметно менее оживленным после того, как участники митинга разъехались по домам.
Политологи высказались отмечают, что звонок Путина Евкурову не прояснил отношение Кремля к событиям в Ингушетии. Путин доверил Евкурову решение проблемы с протестами в Магасе, считает политолог Аждар Куртов. Его коллега Ахмет Ярлыкапов уверен, что происходящее в Магасе иллюстрирует растерянность властей, и в данной ситуации Кремль не покажет открытую поддержку Евкурову или недовольство его действиями.
В свою очередь МВД по Ингушетии выступило с заявлением о том, что не намерено разгонять участников акции в Магасе. "Сценарий силового разгона участников санкционированного митинга не планируется", - говорится в пресс-релизе МВД. При этом ведомство опровергло информацию о том, что "сотрудники МВД по Республике Ингушетия коренной национальности разоружены, для того чтобы не помешать правоохранителям из других регионов применить силу в отношении участников митинга", подчеркнув, что подобные сообщения "имеют цель дестабилизации обстановки в регионе и носят провокационный характер".
Оргкомитет митинга сегодня зачитал собравшимся на площади в Магасе предложение о перерыве в акции протеста. Сегодня после 22.00 участникам акции предложено разойтись, чтобы подготовить Всемирный конгресс ингушского народа.
Демаркация границ между Чечней и Ингушетией не нуждается в одобрении Совета Федерации России и определяется законодательными актами, ратифицированными парламентами двух республик, отметили опрошенные "Кавказским узлом" юристы. По мнению экспертов, Соглашение можно считать вступившим в силу и действующим, если парламенты обеих республик утвердили его.
Кадыров также подчеркнул, что соглашение о чечено-ингушской границе вступило в силу и попытки "вбить клин" между ингушами и чеченцами бесполезны. "Любой житель Ингушетии может чувствовать себя в Чечне, как дома, вести бизнес, строить, выбрать место жительства. Уверен, что такую точку зрения разделяют и в соседней республике. Вместе с тем, мы видим отдельные попытки раздуть ситуацию вокруг этой темы и вбить клин между нашими народами. Это абсолютно неприемлемо и бесполезно. Чеченцы были, есть и останутся братьями ингушей, несмотря на усердия отдельных лиц", - написал Рамзан Кадыров.
Рамзан Кадыров сегодня сообщил, что дал указания построить дороги на границе с Ингушетией. "На расширенном совещании мы обсудили меры по реализации Соглашения. Я дал необходимые поручения и установил сроки реализации, - написал Кадыров в соцсетях. - Также мы затронули тему строительства и содержания автомобильных дорог на приграничных территориях. Это позволит благоустроить и сделать доступными объекты культурного наследия, принять исчерпывающие меры по обеспечению их сохранности".
Оргкомитет намерен объявить "дальнейшие планы по митингу" в 12.00 мск 17 октября. На доступной в сети трансляции с камеры наблюдения с места митинга, по данным на 11.45 мск 17 октября, видно, что на площадке, где проводится акция, людей немного по сравнению с первыми днями проведения митинга. Люди спокойно выходят с огороженной территории и заходят на нее через рамку металлодетектора. Подъезды к площадке перекрыты.
Правительство Ингушетии рассмотрело уведомление активистов и согласовало сегодня проведение митинга противников соглашения о границах с Чечней с 31 октября по 2 ноября на площадке перед зданием НТРК. Согласно сообщению, акция может длиться с 7:00 до 22:00.
На месте акции протеста в Магасе сегодня функционируют пять установленных шатров, под которыми укрываются от дождя старики и женщины. Еще под двумя шатрами расположена кухня, там готовят чай. На ночь на месте митинга остаются порядка десятка активистов, они меняются.
Поданная двумя днями ранее заявка о продлении акции осталась без ответа, сообщил председатель "Мехк Кхел" Сараждин Султыгов, выступая сегодня вечером на митинге. Таким образом, акция протеста в Магасе будет считаться санкционированной только 17 октября.
Еще одно предложение, выдвинутое на митинге, касалось проведения в полдень 17 октября короткой акции протеста с участием автомобилистов - сигналить на протяжении минуты в знак протеста против Соглашения о границе. Все выступающие на митинге отмечали, что разочарованы предложением полпреда Матовникова оспаривать в суде Соглашение о границе и итоги голосования в парламенте 4 октября. По итогам вечера было решено, что оргкомитет митинга объявит "планы на ближайшее время" в 10.00 мск 17 октября.
После рассказа представителей ингушской делегации о безрезультатной встрече с полпредом Путина в Пятигорске участники митинга в Магасе начали выдвигать предложения о новых форматах протеста. Вечером 16 октября на митинге был озвучен целый ряд предложений, в том числе идеи объявить голодовку и начать пеший марш в Москву, однако окончательное решение о начале тех или иных протестных действий принято не было.
Магомед Муцольгов заявил, что ингушская делегация покинула сегодняшние переговоры с полпредом Путина Александром Матовниковым и начальником управления по внутренней политике президентской администрации Андреем Яриным, поскольку активисты были возмущены отношением чиновников к мнению жителей Ингушетии. Встреча с Матовниковым и Яриным в Пятигорске продолжалась два часа и была прервана по инициативе ингушской делегации, подтвердил соорганизатор митинга Малсаг Ужахов. По его словам, после двухчасового обсуждения представители Кремля объявили, что "уже ничего изменить нельзя, так как закон об административной границе между двумя республиками вступил в силу".
Ингушская делегация покинула переговоры с Александром Матовниковым в Пятигорске и не договаривалась о встрече с главой Ингушетии, которую анонсировала пресс-служба Евкурова, заявил правозащитник Магомед Муцольгов. "Данная информация не соответствует действительности, таких договоренностей достигнуто не было. Наше предложение встречи в Магасе, например, в штабе генерала Сергея Бачурина, в присутствии видеокамер, Юнус-Беком Евкуровым было отвергнуто. Других договоренностей о встрече достигнуто не было", - отметил Муцольгов.
Глава Ингушетии назначил на 11.00 17 октября заседание комиссии с участием членов оргкомитета митинга против Соглашения о границе с Чечней. Председательствовать на совещании будет руководитель региона, на мероприятие приглашены члены оргкомитета проходящего в Магасе митинга - Ахмед Барахоев, Бейал Евлоев, Муса Мальсагов, Малсаг Ужахов, Ахмед Погоров, Барах Чемурзиев, Анжела Матиева и Висингирей Гагиев, сообщила сегодня пресс-служба Евкурова, отметив, что договоренность о проведении заседания была достигнута сегодня на встрече с Матовниковым. Однако ингушская делегация заявила, что не договаривалась с Евкуровым о встрече.
Ингушские активисты заявили о провале переговоров с полпредом. "Переговоры делегации с полпредом президента в СКФО завершились ничем", - написал лидер ингушского "Яблока" Руслан Муцольгов. Он призвал всех прийти на митинг в Магасе, куда в 16.30 должны прибыть члены ингушской делегации, которые расскажут собравшимся, как прошла встреча.
Власти Чечни, несмотря на противоречивые сообщения из Ингушетии, отчитались сегодня вступлении в силу республиканского закона об утверждении соглашения по границе с Ингушетией. "Закон Чеченской Республики за номером 45-РЗ «Об утверждении Соглашения об установлении границы между Республикой Ингушетия и Чеченской Республикой» вступил в законную силу. Таким образом, впервые за всю историю между двумя республики установлена четко обозначенная граница", - заявили в аппарате парламента Чечни.
Представители оргкомитета акции протеста против передела границы Ингушетии выехали сегодня в Пятигорск на встречу с полпредом президента на Северном Кавказе Александром Матовниковым, которая намечена на 12.00 мск.
Сегодня парламент Ингушетии опубликовал на своем сайте повестку дня заседания 25 октября. Обсуждение соглашения о границе Ингушетии с Чечней в повестку заседания парламента не вошло.
Отказ от применения силы к участникам акции, которая была согласована только спустя несколько дней после ее начала - уникальное для России явление. Власти сделали вывод из событий в Кенделене, отметили опрошенные "Кавказским узлом" политологи Алексей Малашенко, Николай Силаев и Александр Скаков.
Оргкомитет митинга к вечеру 15 октября определил участников ингушской делегации на встрече в Пятигорске с полпредом президента на Северном Кавказе Александром Матовниковым. В состав делегации, которая должна сегодня выехать в Пятигорск, вошли участники первых переговоров с полпредом Ахмед Барахоев, Ахмед Погоров, Анжела Матиева, Малсаг Ужахов и Идрис Абадиев, а также Висангирей Гагиев и Муса Мальсагов. После недолгого совещания организаторы митинга включили в состав делегации еще одного человека - депутата парламента Ингушетии Бейала Евлоева.
С первого дня акции протеста организаторы митинга получают отклики от жителей разных регионов, отметил ингушский правозащитник Магомед Муцольгов. Активисты из Дагестана и Кабардино-Балкарии посетили Ингушетию и пообщались с митингующими в Магасе, а жители Тбилиси и Волгограда провели акции в поддержку требований протестующих ингушей.
МВД Ингушетии сегодня сообщило о начале проверки по сообщениям Amnesty International и самого Олега Козловского о его похищении в Магасе. "МВД по Республике Ингушетия официально сообщает, что до настоящего момента информация не нашла своего подтверждения. Кроме того, данный гражданин в полицию с заявлением о противоправных действиях в отношении него не обращался", - говорится на сайте ведомства. Глава Ингушетии назвал сведения о похищении Козловского провокацией. Евкуров подверг сомнению слова правозащитника, указав, что он публично заявил о случившемся только через неделю после инцидента.
Протестующие в Магасе рассчитывают на отмену соглашения о границе с Чечней после переговоров с полпредом президента на Северном Кавказе Александром Матовниковым, сообщили соорганизатор митинга Магомед Муцольгов и активист Магомед Даурбеков.
Протестующие заявили, что не намерены сворачивать акцию, пока их требования не будут выполнены. Источник в силовых структурах Ингушетии рассказал, что акция в Магасе на пике, 12 октября, собирала до 15 тысяч человек.
Правоохранительные органы Ингушетии с начала протестной акции не зафиксировали ни одного административного правонарушения. Согласно информации прокуратуры, МВД, МЧС, на период проведения митинга грубых нарушений общественного порядка, преступлений на митинге и близлежащих территориях не зафиксировано.
Некоторые женщины приносят еду, приготовленную дома. Ею делятся с полицейскими, круглосуточно дежурящими на территории. Рядом на поляне варят мясо в больших котлах. В вечернее время при похолодании люди согреваются мясным бульоном. Митингующие сами убирают за собой мусор.
Перед зданием национальной телерадиокомпании "Ингушетия" создан палаточный городок. На площадке, где проходит митинг, появились пункты питания, установлены столы и стулья, переносные газовые плиты, на которых готовятся национальные блюда. Горячий чай и еду разносит группа молодых людей. Продукты подвозят сами участники митинга на своих машинах.
Правозащитная организация.Amnesty International сегодня выступила с заявлением, что ее сотрудник Олег Козловский, прибывший в Магас для наблюдения за акцией протеста противников передела границы с Чечней, был похищен, избит и подвергся инсценировке казни. По данным Amnesty International, Козловский прибыл в Магас 5 октября. "Вечером следующего дня неизвестный, назвавшийся представителем организаторов протеста, заманил Козловского в свой автомобиль под предлогом организации встречи с митингующими. Вместо этого его отвезли за пределы города, где его раздели, начали избивать и угрожать расстрелять. Экзекуция продлилась два часа", - сказано в сообщении организации. Сам Козловский рассказал, что ему приставили пистолет к голове и угрожали убийством. "Они потребовали от меня имена моих контактов в Ингушетии и пригрозили убить мою жену и детей, если я сообщу о том, что произошло", - сказал он.
Дагестанские активисты готовили поездку делегации в Ингушетию: они планировали зачитать свое обращение и призвать стороны противостояния - руководство и жителей республики - сесть за стол переговоров. Выезд планировался 12 октября, но не состоялся. Отмену поездки в Дагестане объяснили "техническими причинами".
Активисты дагестанских общественных организаций обратились к властям Ингушетии и митингующим в Магасе с призывом проявить сдержанность, "наладить конструктивный диалог" и "искать компромиссы". Обращение к народу Ингушетии подписали в общей сложности 26 общественных организаций.
Владимир Путин в телефонном разговоре предостерег главу Ингушетии от силового разгона митинга и посоветовал мирно договориться с протестующими, рассказал сам Юнус-Бек Евкуров.
Утром активисты продолжили выступления. В центре Магаса остается достаточно заметное число людей, хотя к вечеру организаторы ожидают увеличения численности акции. Ночь прошла спокойно, инцидентов и происшествий не было, рассказали участники акции.
В Ингушетии объявлен сбор жалоб на операторов связи, которые ограничили доступ к интернету на территории региона во время протестных акций против соглашения о границе с Чечней.
Правительство Ингушетии согласовало проведение митинга в Магасе 16 и 17 октября. "Ранее региональное общественное движение Ингушетии "Советов тейпов ингушского народа" направило уведомление на проведение публичного мероприятия с 16 по 25 октября 2018 года. Правительство, рассмотрев уведомление, приняло решение о согласовании акции на два дня", - заявил представитель пресс-службы кабинета министров. Акция согласована с 7:00 до 22:00.
Сегодня депутат парламента Ингушетии Марифа Султыгова на фоне акции в Магасе отказалась от депутатского мандата. Соответствующее видео опубликовали интернет-паблики. «Я голосовала так, что мне не стыдно ни перед детьми, ни перед народом», - эмоционально заявляет на этом видео с трибуны Марифа Султыгова, и после непродолжительной речи на ингушском языке уходит.
Глава правительства Ингушетии Зялимхан Евлоев сообщил сегодня, что власти региона могут согласовать акцию протеста в центре Магаса до 25 октября, как об этом попросили организаторы митинга. «Правительство — коллегиальный орган, но я как его председатель за то, чтобы продлить согласование акции. Всем будет лучше, если она останется в правовом поле»,— заявил Евлоев. Решение властей о согласовании акции или отказе в нем должно быть принято сегодня.
Активисты из Кабардино-Балкарии, посетившие Магас 9 октября, сегодня рассказали, что акция протеста против передела границы между Ингушетией и Чечней является уникальным примером борьбы жителей за свои права, в то время как участников конфликта в Кенделене власти "поставили на место". Глава кабардино-балкарского Правозащитного центра Валерий Хатажуков отметил, что за событиями в Ингушетии пристально наблюдают на всем Северном Кавказе.
Проверяя анонимное сообщение, полицейские обыскали офис и прилегающие помещения, при этом участников пресс-конференции не эвакуировали. Сообщение оказалось ложным. Правоохранителям удалось выяснить личность звонившего - им оказался 27-летний житель Грозного, выпускник Ставропольского аграрного госуниверситета.
Накануне, 11 октября, в Санкт-Петербурге в офисе Института региональной прессы на Лиговском проспекте состоялась пресс-конференция о протестах в Ингушетии. Участие в ней принимали режиссер документального кино Хава Хазбиева и заведующая отделом этнографии Кавказа Кунсткамеры Макка Албогачиева. Через 12 минут после начала мероприятия в местную полицию поступил звонок с сообщением о взрывчатке, заложенной в указанном здании.
Оргкомитет митинга в Магасе призвал президента России Путина отменить соглашение о границе Ингушетии и Чечни, подписанное главами республик. Обращение оргкомитета митинга к Владимиру Путину опубликовал сегодня ингушский правозащитник, блогер "Кавказского узла" Магомед Муцольгов. По информации организаторов митинга, руководство республики оказывает давление на депутатов, которые пытаются отменить принятый в результате фальсификации закон. "Со слов депутатов, в ход идут угрозы, шантаж, подкуп", - отмечается в обращении.
При этом само подписание соглашения Евкуров назвал "стихийным", отметив, что оно не было демонстративным. "Это не показуха, это раз. Во-вторых, это стихийно произошло - ни я, ни Рамзан [Кадыров] об этом даже не мыслили", - заявил глава Ингушетии. Он также отметил, что в курсе были некоторые чиновники и общественные деятели, а подготовка к подписанию документа интенсивно шла в течение месяца перед встречей с Кадыровым. "Я только по этому закону раз пять встречался с депутатами парламента, с органами местного самоуправления. Люди об этом знали, доводилось в части касающейся. Здесь не было такой необходимости - доводить до всего населения", - заявил Евкуров.
В опубликованном сегодня интервью, Евкуров заявил, что тема установления границы между Ингушетией и Чечней регулярно поднималась главами республик с 2009-2010 годов. "Мы с Рамзаном [Кадыровым] об этом говорили с 2009 или с 2010 года", - пояснил глава Ингушетии, отметив, что тема обсуждалась "нечасто, раз в два года на тех или иных встречах". По его словам, пусковым моментом для переговоров стало "в том числе" недовольство жителей Ингушетии, которые обнаружили в пограничном с Чечней районе дорожный бульдозер, принадлежащий "Чеченавтодору".
15 октября истекает срок согласованного властями митинга в Магасе против изменения чечено-ингушской границы. Подана заявка на продление акции, заявил сегодня член оргкомитета Барах Чемурзиев.
После намаза его участники не стали расходиться, к 14.00 мск автомобильное движение по проспекту Зязикова не было восстановлено. Все близлежащие улицы заставлены автомобилями.
Евкуров пообещал не разгонять участников митинга в Магасе. "Силовое [решение] ничего не даст", - заявил сегодня глава Ингушетии, отметив, что "народ тоже видит ситуацию".
Проезжая часть проспекта Зязикова перегорожена, на перекрестках вблизи места проведения митинга стоят полицейские автомобили с включенными проблесковыми маячками, а движение регулирует сотрудник полиции, позволяя людям, идущим на пятничный намаз, переходить дорогу, сообщил с места событий корреспондент "Кавказского узла".
На девятые сутки протеста пятничный намаз в центре Магаса собрал тысячи людей. На кадрах прямой видеотрансляции видно, что люди наполнили площадку близ НТРК "Ингушетия" и прилегающую часть проспекта Зязикова.
Запрет на проведение политических акций после 22.00 в российском законодательстве противоречит Европейской конвенции о защите прав человека, активистам следует ссылаться на нее при попытке задержания, заявили опрошенные "Кавказским узлом" адвокаты. Власти ранее согласовали протестную акцию, разрешив ее проводить до 22.00. Однако многие активисты остаются дежурить на месте проведения акции.
Административный иск к Евкурову в Магасский районный суд подал местный житель. Суд принял его ходатайство о применении мер предварительной защиты по иску: в нем истец попросил запретить главе Ингушетии и парламенту Ингушетии исполнять подписанное соглашение до проведения референдума об изменении границ республики.
Истцы указывают, что результаты голосования 4 октября были сфальсифицированы. Было объявлено, что закон поддержали 17 депутатов, против высказались трое, а четверо испортили бюллетени. Как заявляют истцы, в действительности против утверждения соглашения высказались 17 депутатов: 13 проголосовали "против", четверо испортили бюллетени. Также в иске отмечается, что сама процедура голосования была проведена с нарушением: депутатам предложили одобрить закон сразу в трех чтениях, что противоречит нормам законодательства.
11 октября группа жителей Ингушетии направила в Назрановский районный суд два административных иска, оспорив действия Евкурова при заключении соглашения о границе и итоги голосования в парламенте 4 октября. Аналогичный иск к Евкурову поступил днем ранее в Магасский районный суд.
Активист Барах Чемурзиев назвал имена двоих организаторов митинга в Магасе, в отношении которых возбуждены уголовные дела. По словам Чемурзиева, Малсаг Ужахов и Муса Мальсагов обвинены в оскорблении представителя власти (статья 319 УК России).
Перед началом эфира о ситуации в Ингушетии к редакции "Дождя" приехали силовики. "Этот специальный эфир мы ведем в окружении автозаков полиции, которые приехали охранять телеканал на случай беспорядков. Такого внимания не было никогда", - отметила ведущая Когершын Сагиева в начале эфира.
На телеканале "Дождь" сегодня состоялся специальный эфир, посвященный событиям в Ингушетии. Участниками эфира стали глава общественного движения «Опора Ингушетии» Барах Чемурзиев, председатель историко-географического общества Ингушетии «Дзурдзуки» Танзила Дзаурова и адвокат Калой Ахильгов. Журналисты анонсировали участие депутата Народного собрания республики Закри Мамилова, однако он принять участие в эфире не смог.
Глава Минприроды Ингушетии Магомед Бабхоев сегодня заявил, что Ингушетия благодаря соглашению об административной границе приобрела более 7 тысяч гектаров леса, который был в ведении Бамутского лесничества Чечни. "Что касается леса, есть участок площадью в 17 тысяч 800 га, который якобы находился на нашей территории, по факту он был в ведении именно Бамутского лесничества Чеченской республики, - сказал он. - Сейчас этой линией, которая устанавливает границу, этот участок делится, от их лесничества участок в 7,2 тысяч га уже переходит в ведение лесничества Ингушетии".
Членов оргкомитета проходящего в Магасе митинга протеста пригласили в Пятигорск 16 октября для очередной встречи с полпредом президента России в Северо-Кавказском федеральном округе Александром Матовниковым. Планируется, что на встречу отправятся те активисты, которых выберут участники митинга путем голосования.
С первого дня протеста в акции участвует много женщин. Они помогают готовить еду и решать бытовые вопросы участников акции. Женщины дежурили на площади круглосуточно первые три дня митинга, а с 8 октября стали уезжать ночевать домой, за исключением двух волонтеров. "Я со своим мужем на этой акции. Первый день мы были с мужем и двумя сыновьями, но когда началась стрельба, отправила их домой. Сейчас дома четверо детей. Моя старшая дочь, которой 18 лет, за ними присматривает, младшему два месяца. На ней хозяйство, - рассказала участница акции Изабелла. - Я ночевала здесь первые трое суток, после отлучалась, чтобы переодеться, вчера уехала пораньше, потому что физически невозможно без сна и отдыха сутки напролет стоять, пришлось отдохнуть".
На восьмые сутки протестов, площадка, на которой проводится митинг, стала заполняться людьми к середине дня. На доступной в сети трансляции с камеры наблюдения к 16 мск, видно, что на площадке, где проводится акция, людей немного относительно первых дней проведения митинга. Место акции огорожено металлическими заграждениями, на входе рамка металлодетектора. Близ места акции ходит общественный транспорт, кафе, магазины работают по обычному графику, заторов нет. Сотрудники полиции требуют от участников акции не парковаться на проезжей части, сообщил корреспондент "Кавказского узла" с места события.
Совет тейпа Цечой призвал обе республики отказаться от решений по изменению границ. По словам руководителя Human Rights Analysis Center Ахмеда Гисаева, Орстхоевская община, земли которой стали предметом спора, изначально указывала на отсутствие противоречий относительно этих территорий. Гисаев уверен, что территориальный спор между Чечней и Ингушетией искусственно спровоцирован и нагнетается извне.
Солидарность с ингушскими сторонниками соглашения о границе высказал и председатель комиссии по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Общественной палаты РФ Иосиф Дискин. Он заявил, что неопределенность границ между регионами "мешает инвестициям".
Имам мечети в Сунже Магомед-Сали Цечоев высказал мнение, что соглашение о границе поставит точку в территориальных спорах между ингушами и чеченцами. В свою очередь председатель Общественной палаты Ингушетии Мовлат-Гирей Дзагиев заявил, что речь идет не об изменении границ между регионами, а об их установлении.
С началом массовых акций протеста в Ингушетии не работает мобильный интернет, хотя в соседних республиках проблем не наблюдается. Один из крупнейших операторов мобильной связи отключил почти все базовые станции в Ингушетии и сообщает клиентам об отсутствии неполадок, сообщила "Русская служба" BBC.
Рамзан Кадыров и Юнус-Бек Евкуров встретились сегодня в приграничном ингушском селе Аршты. О встрече с Евкуровым в Ингушетии Кадыров написал вечером в своем Telegram-канале. По его словам, он посещал населенные пункты Ачхой-Мартановского района и встречался с жителями селения Бамут, расположенного близ границы с Ингушетией. Встречу с Евкуровым Кадыров описывает как незапланированную. Позднее сообщение о встрече с Кадыровым опубликовал и глава Ингушетии.
Срыв сегодняшнего голосования в парламенте участники митинга связывают с давлением на депутатов со стороны руководства республики, в том числе лично главы Ингушетии. Евкуров лично звонил депутатам, заявил один из госслужащих, присутствовавших на акции протеста.
Чеченские политические аналитики высказали мнение, что протесты в Магасе обусловлены национальной травмой ингушей из-за утраты территорий и сакральным значением земли для народа, однако территориальный спор послужил лишь поводом для политических выступлений против Юнус-Бека Евкурова.
Некоторые жители Чечни высказали опасения, что проблема границы может поссорить народы. «Мы не митинговали и не возмущались в 1992 году, когда Дудаев и Аушев решали вопрос, не митингуем и сейчас, когда этот вопрос разрешили Кадыров и Евкуров. Это не оттого, что нас все устраивает, просто для нас мы не придаем этому такого большого значения, поскольку считаем, что границ между чеченцами и ингушами существовать не должно... Любая власть приходит и уходит, но народы останутся», - сказал 80-летий Усам.
Другое заявление, также опубликованное сегодня Общегражданским форумом Ингушетии, оргкомитет адресовал Юнус-Беку Евкурову. В тексте отмечается, что подписанное 26 сентября соглашение было подготовлено тайно, без референдума или выяснения мнения народа другим способом. Члены оргкомитета потребовали от Евкурова отозвать свою подпись под соглашением от 26 сентября, а само соглашение либо аннулировать, либо изменить таким образом, чтобы оно закрепляло фактически установившуюся границу.
Оргкомитет обратил внимание Картоева на то, что решение было принято одним голосованием сразу в трех чтениях, назвав это "совершенно немыслимым и не имеющим прецедентов нарушением как норм закона, так и здравого смысла". Члены оргомитета митинга в Магасе потребовали от Картоева отменить итоги голосования и созвать внеочередное заседание парламента республики.
Члены оргкомитета митинга подписали заявление на имя и.о. председателя Народного собрания Ингушетии Якуба Картоева. Протестующие выразили недоверие результатам голосования на заседании 4 октября, объявленным Счетной комиссией. В работе комиссии участвовали глава и председатель правительства Ингушетии, которые не имеют отношения к депутатскому корпусу, а на членов Счетной комиссии оказывалось давление, говорится в заявлении.
Внеочередное заседание Народного Собрания Ингушетии, на котором планировалось признать недействительным решение о новой границе с Чечней. не состоялось из-за неявки депутатов. Перед началом заседания зарегистрировались 12 депутатов из 17 необходимых для кворума.
Акция в Магасе продолжается, люди провели шестую ночь под открытым небом в центре ингушской столицы. Накануне вечером перед собравшимися выступил первый из вайнахов олимпийский чемпион Исраил Арсамаков, он поддержал участников митинга. Также вчера протестующих в Магасе навестила делегация из Кабардино-Балкарии: правозащитник и общественный деятель из Кабардино-Балкарии Валера Хатажуков, коннозаводчик Ибрагим Яганов и общественный деятель Адам Медалиев, пишет сегодня в своем блоге на "Кавказском узле" правозащитник Магомед Муцольгов.
На видеохостинге YouTube появилось видео, в котором ингушский писатель и общественный деятель Исса Кодзоев рассказал о метаморфозах, которые происходили с территорией Ингушетии с 1944 года. "Это территории, на которых проживали великие тейпы... Эта территория не столько интересует ингушей, как территория, как земля, на которой что-то можно посадить или посеять, или какие-то ископаемые, как историческая древняя территория ингушской земли", - сказал Кодзоев, говоря о земле, которая по соглашению между Евкуровым и Кадыровым должна отойти Чечне.
Депутаты планируют провести повторное голосование в среду. "Завтра, 10 октября, решающий день, депутаты должны провести повторное голосование", - сообщил лидер ингушского "Яблока" Руслан Муцольгов.
На митинге в Магасе депутаты Закрий Мамилов и Ахмет Накастхоев сообщили об отсутствии кворума для повторного голосования: нужны 16 голосов, однако готовность явиться на заседание и проголосовать изъявили только десять парламентариев. При этом 20 депутатов уклоняются от явки на заседание и голосования за отмену соглашения. "На митинге было сделано обращение к тейпам каждого из [названных двадцати] депутатов с просьбой оказать влияние на представителей своих тейпов, находящихся под мощным давлением руководства республики", - активист Муса Абадиев.
Сегодня депутаты парламента Ингушетии давали показания в связи с заявлением о фальсификации голосования, состоявшегося 4 октября. Об этом на митинге сообщил ингушский парламентарий Закрий Мамилов. По его словам, для расследования заявлений о фальсификации в Ингушетию направлена следственная группа из Москвы.
Протестующие собирают подписи за отмену "неравноправного обмена землями" и просят местных депутатов провести собрание для урегулирования вопроса, однако на связи с ними находятся только 13 депутатов ингушского парламента из 25 - остальные отключили телефоны или не комментируют вопрос.
Участники акции в Магасе не намерены расходиться, пока соглашение между Юнус-Беком Евкуровым и Рамзаном Кадыровым не будет отменено. При этом сегодня протестующие высказывают недоумение относительно участия спикера чеченского парламента в переговорах с Матовниковым накануне вечером. Жители Ингушетии предъявляли претензии руководству Ингушетии, а не жителям или властям Чечни, потому присутствие Даудова на встрече в Пятигорске вызывает вопросы, отметили активисты.
На шестой день акции возобновили работу несколько кафе, закрытых ранее. Протестующие готовили еду в полевой кухне, кроме того, им привозили готовую еду. Мобильная связь работала с перебоями - передача данных блокирована, обычные звонки проходят с трудом.
На фоне акции протеста в Магасе 8 октября распространилась информация, что власти Ингушетии готовят митинг в поддержку Юнус-Бека Евкурова, принуждая к участию в этой акции работников бюджетных организаций. Позже региональные власти официально опровергли данные о митинге.
Несмотря на то, что время согласованного митинга на площади в Магасе закончилось в 22.00, протестующие не разошлись. На площади читают Коран, старики зачитывают наставления и нравоучения. Полиция не предпринимает каких-либо мер к собравшимся, однако потребовала убрать автомобили с проезжей части и не загораживать выезды.
По просьбе «Кавказского узла» эксперты в области картографии проанализировали карты Чеченской Республики, Республики Ингушетия, соглашение о новых границах и составили новую карту, на которой обозначены границы до и после изменений. По этим картам специалисты определили площадь территорий, которыми обменялись республики: Чечне отошли 26 800 га территории Ингушетии, но ни одного населенного пункта, Ингушетия же получила примерно 1000 га теперь уже бывшей чеченской земли.
На встрече в Пятигорске присутствовали также представитель администрации главы Ингушетии Тамеран Гандалоев и спикер парламента Чечни Магомед Даудов. "Спикер чеченского парламента клятвенно заверил, что им не нужно ни метра ингушской территории и они готовы к обсуждению данного вопроса. На днях ожидается визит муфтия Чечни [Салаха] Межиева и спикера [парламента Чечни Магомеда] Даудова на место митинга", - рассказал Абадиев.
О ходе встречи с Матовниковым и начальником управления по внутренней политике администрации президента России Андреем Яриным рассказал ингушский активист Муса Абадиев. По его словам "встреча "прошла достаточно плодотворно", хотя в начале встречи чиновники "пытались надавить" на ингушскую делегацию. Встреча, по словам Абадиева, продолжалась пять часов.
Участники ингушской делегации провели в Пятигорске переговоры с полпредом президента в СКФО Александром Матовниковым и рассказали об итогах встречи протестующим в Магасе. Ожидая выступления делегатов перед участниками акции протеста, на площадке у телецентра в Магасе собрались более двух тысяч человек.
Ингушский оппозиционер Магомед Хазбиев, обвиненный в хранении оружия, на сегодняшнем судебном заседании после того, как судья покинул зал, заявил, что поддерживает митинг в Магасе. "Я надел сегодня костюм, потому что у меня праздник. Мой народ вышел, чтобы отстоять свои права", - сказал Хазбиев, обратившись по-ингушски к собравшимся.
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сегодня прокомментировал ситуацию в Ингушетии. На вопрос, не вызывает ли в Кремле опасения ситуация в Ингушетии, где уже несколько дней продолжается акция протеста, и будет ли Кремль как-то вмешиваться в ситуацию, Песков ответил: "Мы, безусловно, внимательно наблюдаем, получаем информацию от руководства республики". "В данном случае пока работа ведется по линии руководства республики".
Проведение митинга согласовано только до 22.00 мск, но порядка тысячи человек намерены остаться сегодня ночью на площади в Магасе охранять вещи, заявили в оргкомитете.
Митингующие в Магасе заявили, что не будут прекращать акцию протеста, пока не добьются решения поставленных вопросов. Власти Ингушетии сообщили о готовности к переговорам с участниками протеста.
Участники митинга в Магасе перешли на новую площадку. При этом власти Ингушетии оценили число митингующих в 100 человек. Организаторы акции заявили, что потребуют от парламентариев сложить полномочия в случае повторного голосования за изменение границы с Чечней.
Протестующие проводят ещё одну ночь на площади, несмотря на холодную погоду. Магас заставлен машинами, почти нет места проехать, на многих автомобилях наклейки с надписями, портреты Аушева. Старики и женщины, как сидели с начала митинга, так и не уходят домой.
Митингующие в Магасе переходят на новую площадку возле здания Национального телевидения ,где с 8 октября официально согласовано проведение акции протеста. "Там есть большая парковка, но, думаю, этой территорией не ограничится акция. Там есть и прилегающие территории. Вместимость достаточная", - отметил блогер Бекхан Хашагульгов.
После приезда Руслана Аушева количество людей на площади начало увеличиваться. В вечеру, по оценкам активистов, составило около двух тысяч человек.
Митинг в Магасе посетил первый президент Ингушетии Руслан Аушев. Он согласился с протестующими в том, что руководству республики нужно было согласовать с народом вопрос о закреплении границ. Для решения проблемы Аушев предложил активистам создать оргкомитет, представители которого будут контактировать с республиканскими властями.
Правоохранители оценивают обстановку в Магасе как спокойную. Ситуация находится под контролем, заявило МВД по Ингушетии, при этом напомнив жителям об ответственности за правонарушения во время акции протеста.
Участники акции провели коллективную молитву и начали подготовку к завтрашнему дню, перенося палатки к зданию НТРК "Ингушетия", где с 8 октября официально разрешено проводить митинг. По просьбам местных жителей к месту проведения акции подвезли три биотуалета.
Утром четвертого дня протеста активисты продолжили выступать перед собравшимися с требованием отменить решение о переделе границы с Чечней. На площади остаются десятки женщин, некоторые из них находятся на месте акции с детьми.
Всю ночь из-за холодной погоды протестующие грелись у костра и укрывались теплоизоляционной тканью. К рассвету на месте акции оставались около 150 человек.
Представители администрации главы республики и руководства парламента опровергли заявления протестующих о том, что итоги голосования в Собрании депутатов по вопросам установления границы с Чечней отменены. Сведений о том, что Народное собрание Ингушетии планирует пересмотреть закон, которым было утверждено Соглашение об установлении границы с Чечней, нет, заявили помощник главы республики Артем Перехрист и вице-спикер Народного собрания Василий Светличный. Ранее депутат Сет-Салим Ахильгов, выступающий против договора, заявил на митинге 6 октября, что депутаты парламента Ингушетии аннулировали итоги голосования за ратификацию Соглашения о границе с Чечней.
Представители духовенства вступили в заочную полемику с Евкуровым. Ранее глава Ингушетии заявил, что позиция религиозных деятелей, поддерживающих протест, мешает власти разрешить кризис. По его словам, порядка 25 имамов в населенных пунктах призывают людей выйти на митинг. Опрошенные "Кавказским узлом" представители Духовного управления мусульман, как и не входящие в ДУМ имамы Ахль Сунна заявили, что никто в мечетях не призывает людей выйти на митинг.
Движение в городе все еще затруднено. "На магасском кругу по-прежнему пробка, непонятные люди в масках стоят на обочине вдоль дороги на Магас. Много машин на обочине", - сообщают очевидцы в соцсетях.
Протестующие, несмотря на сильное похолодание, проводят третью ночь подряд на площади в центре Магаса. В городе по-прежнему оживленно. По примерным оценкам очевидцев, в центре ингушской столицы остаются около 200 человек. Сильно похолодало, люди греются у костра.
Часть депутатов парламента Ингушетии объявили об аннулировании итогов прошедшего 4 октября голосования за ратификацию Соглашения о границе с Чечней. Однако эту информацию сразу же опровергла пресс-служба парламента и вице-спикер, заявив, что Народное Собрание Ингушетии в настоящее время не планирует пересматривать ранее одобренное соглашение.
Ингушские депутаты вышли к собравшимся и сообщили, что намеченное на сегодня внеочередное заседание Народного собрания не состоялось из-за отсутствия кворума.
Правительство Ингушетии разрешило проводить митинг в Магасе с 8 по 15 октября. Информация об этом после сегодняшнего заседания парламента опубликована на его сайте. "Проведение указанного мероприятия согласовываем при условии соблюдения федерального и республиканского законодательства... публичное мероприятие не может начинаться раньше 7 часов и заканчиваться позднее 22 часов текущего дня по местному времени", - говорится в документе за подписью главы правительства Зялимхана Евлоева.
Представители ингушской общины Москвы записали видеобращение, в котором призвали руководство страны направить в Ингушетию своих представителей и делегацию Общественной палаты, чтобы на месте разобраться в ситуации вокруг передела границы с Чечней.
Ингушские депутаты сегодня рассказали о давлении Евкурова в день голосования 4 октября. «Он приехал в парламент и сказал, что здесь он главный и сам решает, как должно пройти голосование. Депутаты все равно отказывались рассматривать ратификацию соглашения. В итоге было принято решение провести тайное голосование", - рассказал источник, знакомый с ситуацией. Факт давления подтвердили и сами депутаты, отметив, что непосредственно в момент голосования Евкуров на заседании не присутствовал.
17 депутатов дали устное согласие на участие в сегодняшнем заседании парламента Ингушетии, созванном для рассмотрения вопроса ратификации соглашений о границе Ингушетии и Чечни.
Депутат ингушского парламента Марем Амриева вышла к митингующим. Она сообщила, что сегодня на 18 часов назначено внеочередное заседание Народного собрания Ингушетии, на котором планируется повторное рассмотрение вопроса ратификации подписанных главами Ингушетии и Чечни соглашений о границе.
На сегодняшней акции протеста в Магасе активисты собирают подписи под требованием референдума по вопросу о границе с Чечней. 40 страниц с подписями уже опубликованы в соцсетях. В числе требований митинга и отставка Евкурова.
Евкуров сегодня заявил, что имамы призывают людей выходить на митинг против изменения границы с Чечней и оказывают давление на депутатов парламента. Религиозный подтекст ситуации мешает власти понять, что делать, сказал глава региона.
К месту акции в Магасе происходит постепенное стягивание силовиков и техники. Все въезды на место проведения акции блокируются, появляются новые бронированные грузовики «Урал». Въезд, который утром был открыт со стороны Экажева, тоже блокирован.
Силовики дали указание закрыть кафе Del Magas, которое кормило протестующих и бесплатно раздавало интернет. С раннего утра силовики перегородили площадь с обеих сторон "Уралами" - до этого стояли просто бетонные блоки и ППС. Ограниченный доступ в город есть со стороны села Экажево.
Начался третий день акции в Магасе. Часть протестующих против пересмотра границы Чечни и Ингушетии оставались на площади на ночь. "В предыдущие двое суток было очень холодно и сыро, особенно ночью. Но сегодня погода прояснилась, на улице солнечно и тепло, что не может не радовать участников акции протеста", - написала на своей странице в Facebook участница акции Изабелла Евлоева.
Протестующие в Магасе нашли поддержку среди пользователей Instagram. Аккаунты в этой социальной сети, которые поддерживают противников изменения границы Чечни и Ингушетии, пользуются большей популярностью, чем поддерживающая власти страница. Наиболее популярный пост в поддержку участников акции протеста в Магасе набрал свыше 14,6 тысячи просмотров, в том числе 1461 лайк, тогда как поддерживающий власти аккаунт данные о просмотрах скрыл, а самая популярная запись о ходе протестов собрала лишь 46 лайков.
Число участников акции против изменения границы Чечни и Ингушетии, которые остались ночевать на площади столицы Ингушетии, составляет, по разным данным от 370 до свыше 1000 человек. Поддерживающие протестующих Тelegram-каналы сообщили, что на улицах остались ночевать 1000 и более человек. Поддерживающий действующие власти республики канал "Розыск Ингушетия" оценил число людей, остающихся на улице, в 370-400 человек с учётом полиции.
Ингушские активисты договорились с федеральными чиновниками о том, что силовики не предпримут никаких действий против протестующих в Магасе до понедельника, сообщили Тelegram-каналы, поддерживающие протестную акцию. При этом ответственность за сохранение порядка ложится на организаторов и руководителей акции протеста.
Число участников акции против изменения границы Чечни и Ингушетии, решивших переночевать на площади в Магасе, увеличилось до 2500 человек. Среди протестующих стало больше женщин и молодых людей, рассказали сами активисты.
Вечером в Магасе начался дождь, но активисты не перестали выступать на площади, а к месту митинга поздним вечером продолжают приходить новые участники. Из-за холодной погоды люди одевают зимнюю одежду и укрываются теплоизоляционной тканью. Те, кто приходят к площади Алания, проделывают под дождем путь в 3-4 километра.
Выступающие на митинге рассказали, что планируют отправить делегацию противников передела границы, в том числе депутатов парламента Ингушетии, к полномочному представителю президента России в СКФО Александру Матовникову. Активисты подчеркивали, что рассчитывают вести переговоры с Матовниковым без участия Евкурова. Протестующие планируют поднять вопрос о проведении санкционированной акции протеста и подать в понедельник, 8 октября, уведомление о митинге.
К вечеру на площади в Магасе оставались порядка 3-4 тысяч человек, отметил ингушский активист, глава историко-географического общества "Дзурдзуки" Якуб Гогиев. При этом молодые участники акции "скучали" во время обычных выступлений, но быстро мобилизовались после слуха о передвижениях группы силовиков. «Подумали, что могут быть задержания... Оказалась ложная тревога - приезжие силовики в сопровождении ингушских полицейских шли пообедать в ближайшее кафе без всяких дурных намерений, - рассказал он. - В целом к полиции лояльное отношение, ингушские полицейские и омоновцы вместе с протестующими совершают коллективные намазы".
Участники митинга не уходят далеко от площади: жители других регионов, приехавшие на акцию в Магас, периодически греются в машинах, некоторые отдыхают в ближайших кафе или находятся в гостях неподалеку от места митинга. Все люди выходят во время проведения коллективных намазов и важных выступлений.
Мобильный интернет, отключенный в республике накануне митинга, уже вторые сутки не работает. Однако собравшиеся, несмотря ни на что, координируют свои действия. «Изредка удается поймать Wi-Fi, иногда почему-то через Telegram удается передавать сообщения», - рассказал один из участников акции.
Федеральные власти обязаны начать расследование по сообщению о фальсификации при голосовании в парламенте Ингушетии, а также обеспечить законность и гласность в процессе решения вопроса о границе республик, заявил сегодня Правозащитный центр "Мемориал".
Несколько тысяч протестующих остаются вечером на площади в Магасе. Участники митинга приняли итоговую резолюцию и готовы провести вторую ночь на месте акции. Ночевать на площади остаются не только мужчины, но также женщины и дети. Все они из разных уголков Ингушетии.
В акции продолжают принимать участие старики, женщины и дети. При этом владельцы местных кафе угощают протестующих за свой счёт. ”Нам вот раздали пиццу, булочки, воду, чай. Здесь остаются не только мужчины, но и женщины, дети. Они из разных уголков Ингушетии”, - рассказал участник акции Исрафил Султыгов.
На завтра, 6 октября, депутаты анонсировали еще одну попытку провести повторное голосование: для кворума необходимо присутствие на заседании минимум 16 парламентариев. "На митинге от 7 до 13 тысяч человек. Мы сегодня дважды ходили к ним и отчитывались о нашей работе за день. Завтра мы снова пойдем к ним, обратимся с просьбой повлиять на депутатов, чтобы те пришли на заседание", - сообщил депутат Сет-Салим Ахильгов.
Повторное голосование парламента Ингушетии, которое планировалось сегодня вечером, не состоялось, так как кворум не был обеспечен. На заседании было всего восемь депутатов.
Собравшиеся скандируют "Аллах Акбар", размахивают флагами и совершают намазы прямо на площади. Между рядами ходят волонтеры, раздают чай и сладости, ими делятся с силовиками. Женщины стоят отдельной группой, специально для них рядом есть автобусы.
Подготовка к повторному голосованию ингушского парламента проходит при повышенных мерах безопасности. Площадь Алания в Магасе перекрыта, силовики выстроили кордон вокруг комплекса правительственных зданий, включающего в себя здания администрации главы республики, парламента и дом правительства. На месте акции протеста, по данным активистов, работают только ингушские силовики.
Протестующие на площади в Магасе обеспечены горячей едой, есть шатры, где могут отдохнуть старики и женщины, для женщин также стоят автобусы. Участники акции отметили, что не намерены уходить домой.
Источники сообщили об угрозах увольнения жителей Ингушетии, посетивших 4 октября митинг в Магасе. В их числе госслужащие и правоохранители, отказавшиеся накануне применять силу к собравшимся на площади. Около 200 представителей ингушской общины Москвы прибыли в Ингушетию для поддержки участников акции протеста.
Полиция и бойцы Росгвардии ведут себя спокойно, агрессии не проявляли, сообщил "Кавказскому узлу" в 16.30 мск лидер организации "Выбор Ингушетии" Исмаил Нальгиев. "Мы вместе совершили пятничную молитву. Они опускали дубинки и щиты и поднимали кверху руки. Бойцы абсолютно нормально с нами общаются, акция проходит мирно", - сказал он.
Тысячи жителей Ингушетии откликнулись на призыв прийти сегодня в центр Магаса на пятничную молитву. Число людей на площади увеличилось и после начала намаза. На пятничный намаз в Магасе собирались от четырех до восьми тысяч человек.
Представители ингушской общины Москвы прибыли в Ингушетию для поддержки участников акции протеста. Вопрос об изменении границы республики должен решаться на референдуме, заявил представитель московской делегации Магомед Даурбеков.
Около тысячи человек провели ночь в Магасе у комплекса правительственных зданий, сообщил глава ингушской правозащитной организации "Машр" Магомед Муцольгов. Утром стихийная акция протеста против обмена территориями с Чечней продолжилась в центре столицы Ингушетии несмотря на дождливую погоду.
Участники акции против изменения границы Чечни и Ингушетии объявили бессрочный протест и решили ночевать на площади перед парламентом. Жители Магаса предоставили протестующим продовольствие, вещи, оборудование и доступ в интернет. "Местные жители покупают все необходимое, подвозят, отправляют деньги на карту, предлагают свои средства. Здесь есть палатки для ночлега и для небольшой трапезы, коврики для молитвы, лавочки, ковры", - рассказал участник акции, блогер Бекхан Хашагульгов.
Главы Ингушетии и Чечни на фоне массовой акции протеста в Магасе подписали законы своих республик об установлении административной границы. Участники митинга, в свою очередь, приняли резолюцию с требованием проведения 5 октября внеочередного заседания Народного собрания Ингушетии.
В ответ на заявления протестующих Евкуров намекнул на возможность силового разгона митинга. "Я еще раз призываю всех - разойдитесь по домам. А те, кто дома, - заберите своих детей и своих стариков, в первую очередь. Не говорите завтра, что вы не знали, где они находились. Я очень прошу всех это услышать и понять", - заявил Евкуров.
Власти объявили, что 17 из 25 депутатов, присутствовавших на заседании парламента, проголосовали за ратификацию соглашения о границе с Чечней. Однако вышедшие на площадь в Магасе депутаты парламента объявили митингующим, что из 24 депутатов, присутствовавших на заседании, только пятеро проголосовали "за", 15 - "против", еще четверо испортили бюллетени.
Автоматными очередями и гулом осуждения завершилась попытка главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова вступить в диалог с протестующими против соглашения о чечено-ингушской границе. Тысячи людей вышли на улицы, ведущие к зданию Парламента Ингушетии в Магасе, где депутаты должны были ратифицировать соглашение Евкурова с Кадыровым.
Конституционный суд Ингушетии встал на сторону митингующих. Согласно отзыву на законопроект, парламент республики не имел права рассматривать соглашение о новой границе с Чечней не может быть рассмотрено ингушским парламентом, так как подобные вопросы должны решаться на референдуме. "Позиция ингушского народа является абсолютно законной и справедливой в этом вопросе. Кто угодно может выступать и говорить ради каких-то благ или должностей - история всех рассудит и осудит. Но нет у них права говорить о том, что мы не правы. Каждый ингуш знает это на подсознательном уровне", - заявил председатель Конституционного суда Ингушетии Аюб Гагиев.
Ранним утром в Магасе у здания парламента начали собираться жители Ингушетии из разных районов республики. "На фоне этого поступает информация, что полиция ограничила въезд в столицу с федеральной трассы "Кавказ", в районе так называемого "магасского круга", где начинают скапливаться приезжающие", - сообщал председатель регионального отделения "Яблока" в Ингушетии Руслан Муцольгов. Когда силовики заблокировали дорогу в Магас, участники акции пошли в центр столицы Ингушетии пешком.
В мессенджерах и соцсетях вечером распространился призыв выйти на сход 4 октября. По данным авторов призыва, в этот день парламент Ингушетии планирует голосовать за закон об утверждении новых границ республики. По информации активистов, руководство Ингушетии настаивало на тайном голосовании в парламенте, поскольку не было уверено в поддержке соглашения о границе некоторыми депутатами. Призывы к депутатам ингушского парламента не голосовать за передел границы распространились наряду с анонсом схода и в социальной сети Facebook.
Не создавать себе проблем призвал глава Чечни противников установления чечено-ингушской границы. "Наши ингушские братья, мы видим, проводят митинги, пишут [что] Рамзан землю забрал, федеральный центр (...) Кто бы когда ни вел провокационные разговоры, с него будет спрос. Нет разницы – чеченец он или ингуш, или он из Африки", - подчеркнул глава Чечни.
Текст Соглашения о закреплении границы между Чечней и Ингушетией был опубликован на "Кавказском узле" на следующий день после подписания документа. Новости, касающиеся границы между Чечней и Ингушетией, "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Как Кадыров Чечню укрупняет".
Рамзан Кадыров и Юнус-Бек Евкуров подписали Соглашение о закреплении границы между Чечней и Ингушетией. Границы, которые пересматривает подписанное соглашение, были утверждены фактическим лидером Чечни Джохаром Дудаевым и главой Ингушетии Русланом Аушевым, а впоследствии президентом Муратом Зязиковым и главой администрации Чечни Ахматом Кадыровым, говорится в справке "Кавказского узла" "Территориальные споры между Ингушетией и Чечней".
Новый виток территориального спора был спровоцирован в конце августа 2018 года, когда рабочие дорожных организаций из Чечни под охраной чеченских силовиков начали строить дорогу в районе границы с Ингушетией. Ингушская сторона утверждала, что дорожники вторглись на ее территорию, а строительство дороги не было согласовано с властями. В Грозном заявили, что рабочие строят дорогу на территории Чечни.
1 августа 2014 года в Ингушетии близ административной с Чечней произошла драка со стрельбой между ингушскими и чеченскими силовиками.
18 апреля 2013 года группа чеченских силовиков без согласования с властями Ингушетии вошла в Аршты. В результате конфликта шестеро ингушских полицейских получили травмы. Ингушская сторона заявляла, что истинной целью визита была попытка организовать митинг в связи с территориальным спором между республиками, в Чечне же утверждали, что проводилась спецоперацию по поиску боевиков.
В конце января 2013 года Рамзан Кадыров подписал закон, в соответствии с которым ряд населенных пунктов Сунженского района Ингушетии должен перейти под юрисдикцию Чечни, а в марте того же года он потребовал включить в состав Сунженского района Чечни населенный пункт Аршты в Ингушетии. Это вызвало крайне негативную реакцию со стороны ингушских властей и общественности этой республики. Конфликтные ситуации между чеченской и ингушской стороной и регулярно возникают в селе Аршты Сунжеского района.