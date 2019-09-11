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11 сентября 2019, 15:16

Малсагу Ужахову потребовалась в СИЗО помощь врачей

Состояние руководителя Совета тейпов Ингушетии Малсага Ужахова резко ухудшилось в СИЗО Владикавказа, сообщил сегодня его адвокат, уточнив, что это уже второй случай за шесть дней.

Как писал "Кавказский узел", 9 сентября руководитель Совета тейпов Ингушетии Малсаг Ужахов отказался присутствовать на судебном заседании, пояснив, что во время этапирования его в автозаке из СИЗО Владикавказа в горсуд Нальчика ему становилось плохо. Адвокат Джабраил Куриев сообщил, что неоднократно напоминал следователям о сердечно-сосудистом заболевании своего подзащитного.

Малсаг Ужахов после акций протеста в Магасе обвинен в применении насилия в отношении правоохранителей и в том, что он организовал это преступление и руководил им (ч. 3 ст. 33 и ч. 2 ст. 318 УК РФ). Ему также предъявлено обвинение в создании организации, посягающей на личность и права граждан (ч. 2 ст. 239 УК РФ). Правозащитный центр "Мемориал" признал политзаключенными Малсага Ужахова, а также лидеров протестов в Ингушетии Ахмеда Барахоева, Мусу Мальсагова, Бараха Чемурзиева и Исмаила Нальгиева.

Состояние здоровья Малсага Ужахова сегодня резко ухудшилось, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Джабраил Куриев.

По его словам, за шесть дней Малсагу Ужахову уже дважды требовалась помощь врачей. "Скорую помощь в СИЗО не вызывали, сотрудники медперсонала СИЗО оказали первую помощь, однако мой подзащитный чувствует сильную слабость, головокружение, тошноту", - рассказал Куриев, посетивший сегодня СИЗО Владикавказа.

Напомним, что 26 марта жители Ингушетии без согласования с властями продлили акцию протеста на площади в Магасе, а на следующий день при попытке разогнать протестующих произошли стычки с силовиками. В начале апреля в республике начались аресты оппозиционеров. Согласно подсчетам "Кавказского узла", не менее 96 активистов подверглись преследованиям после мартовских протестов в Ингушетии, в отношении по меньшей мере 29 из них возбуждены уголовные дела.

Новости о задержаниях активистов публикуются в хронике "Кавказского узла" "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней". Материалы о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Преследование активистов".

Примечание:

"Суд оставил Малсага Ужахова под стражей", "Адвокаты заявили о давлении на арестованных ингушских активистов", "Адвокаты рассказали о "доказательном мусоре" в деле ингушских активистов".

Автор: Татьяна Гантимурова; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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