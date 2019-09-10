Малсаг Ужахов выступает на митинге в Магасе. Скриншот видео "Фортанга Org" https://www.youtube.com/watch?v=qfFMlE02KJw

10 сентября 2019, 05:49

Ужахов отказался присутствовать на судебном заседании

Руководитель Совета тейпов Ингушетии Малсаг Ужахов отказывается присутствовать на ближайшем судебном заседании, на котором должно быть рассмотрено ходатайство  следствия о продлении срока содержания под стражей. Об этом корреспонденту «Кавказского узла» сообщил адвокат Малсага Ужахова Джабраил Куриев.

Как сообщал "Кавказский узел", лидеры протестов в Ингушетии Ахмед Барахоев, Муса Мальсагов и Барах Чемурзиев были арестованы по уголовному делу о призывах к массовым беспорядкам и о насилии по отношению к представителю власти. По делу о нападении на полицейских арестованы также глава Совета тейпов Ингушетии Малсаг Ужахов и координатор организации "Выбор Ингушетии" Исмаил Нальгиев. 13 августа заявила об ухудшении состояния Малсага Ужахова. Срок содержания активиста под стражей продлен до 25 сентября.

26 марта жители Ингушетии без согласования с властями продлили акцию протеста на площади в Магасе, на следующий день начались стычки с силовиками. В начале апреля в республике начались аресты оппозиционеров. Согласно подсчетам "Кавказского узла", не менее 96 активистов подверглись преследованиям после массовых мартовских протестов в Ингушетии, в отношении по меньшей мере 29 из них возбуждены уголовные дела.

руководителя следственнойгруппы СУ СК РФ по СКФО Свой отказ участвовать в судебном заседании Малсаг Ужахов объяснил тем, что во время этапирования его в автозаке из СИЗО Владикавказа в городской суд Нальчика ему становилось плохо.

«Следователи, которые требуют присутствия моего подзащитного в зале суда во время рассмотрения ходатайства о продлении срока содержания под стражей забывают, что Малсаг Ужахов - инвалид, человек преклонного возраста, имеет целый букет серьезных заболеваний... Недостаток свежего воздуха в закрытом металлическом автозаке, особенно, если температура воздуха плюс 25 - а в металлическом ящике она поднимается на 3-5 градусов выше, - сказывается негативно на самочувствии моего подзащитного: у него поднимается давление, болит голова. По его словам, был момент, когда у него потемнело в глазах, закружилась голова и лишь усилием воли он удержался на ногах», - рассказал корреспонденту "Кавказского узла"  Куриев.

Адвокат пояснил, что неоднократно напоминал следователям о сердечно-сосудистом заболевании своего подзащитного и длительные поездки в автозаке нежелательны для него. 

В своем ходатайстве Малсаг Ужахов просит следствие, чтобы ему ограничили поездки в автозаке на судебные заседания в другие города, Он просил организовать его участие в судебном заседании по видеоконференцсвязи.

Учитывая возраст Ужахова, и тот факт, что сердечно-сосудистое заболевание давно диагностировано, и он неоднократно был госпитализирован по поводу этого заболевания, то при длительном пребывании в закрытом, плохо проветриваемом автозаке при нехватке кислорода у человека может быть инфаркт, пояснила корреспонденту терапевт Марина Цурова.

Напомним, что  Малсага Ужахова обвиняют в применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов и в том, что он организовал совершение преступления и руководил его исполнением (ч. 3 ст. 33 и ч.2 ст. 318 УК РФ). Ему также предъявлено обвинение в создании организации, посягающей на личность и права граждан (ч.2 ст. 239 УК РФ).

Напомним, правозащитный центр "Мемориал" признал Ахмеда Барахоева, Мусу Мальсагова, Бараха Чемурзиева, Малсага Ужахова и Исмаила Нальгиева политзаключенными.

Новости о задержаниях активистов публикуются в хронике "Кавказского узла" "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней". Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Преследование активистов".   

Примечание:

"Суд оставил Малсага Ужахова под стражей", "Адвокаты рассказали о "доказательном мусоре" в деле ингушских активистов", "Адвокаты заявили о давлении на арестованных ингушских активистов". 

Автор: Татьяна Гантимурова; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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