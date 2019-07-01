Коллаж Правозащитного центра "Мемориал". https://memohrc.org/ru/news_old/memorial-priznal-pyateryh-liderov-ingushskoy-oppozicii-politzaklyuchennymi

01 июля 2019, 17:00

"Мемориал" признал политзэками пятерых лидеров протестов в Ингушетии

Арестованные после мартовских митингов в Магасе Ахмед Барахоев, Муса Мальсагов, Исмаил Нальгиев, Малсаг Ужахов и Барах Чемурзиев должны быть немедленно освобождены, а виновных в их преследовании должностных лиц необходимо привлечь к ответственности, заявил Правозащитный центр "Мемориал".

Как сообщал "Кавказский узел", 26 марта жители Ингушетии без разрешения властей продлили акцию протеста на площади в Магасе, что привело к стычкам с силовиками. Три лидера протестов в Ингушетии - Ахмед Барахоев, Муса Мальсагов и Барах Чемурзиев – арестованы по уголовному делу о призывах к массовым беспорядкам и о насилии по отношению к представителю власти. По делу о нападении на полицейских арестованы и глава Совета тейпов Ингушетии Малсаг Ужахов и координатор организации "Выбор Ингушетии" Исмаил Нальгиев. По подсчетам "Кавказского узла", после массовых мартовских протестов в Ингушетии преследованиям подверглись не менее 96 активистов, в отношении по меньшей мере 29 из них возбуждены уголовные дела.

Причиной протестов стало соглашение о чечено-ингушской границе, которое, по мнению активистов, привело к утрате Ингушетией своих земель. На "Кавказском узле" опубликован полный текст Соглашения о закреплении границы между Чечней и Ингушетией с приложениями к нему (карта и геодезическое описание границы). Анализ новой линии чечено-ингушской границы картографами приведен в справке "Неравноценный обмен Ингушетии с Чечней: анализ картографов".

Правозащитный центр "Мемориал" проанализировал выдвинутые против лидеров оппозиции обвинения и пришел к выводу, что они беспочвенны. Следствие привело три аргумента в пользу того, что Барахоев, Мальсагов, Чемурзиев, Ужахов и Нальгиев были организаторами нападения митингующих на силовиков. Во-первых, именно лидеры протестов решили не расходиться вплоть до выполнения своих требований. Во-вторых, организаторы морально поддерживали протестующих и призывали их к стойкости в случае нападения силовиков. В третьих, Ахмед Барахоев до митинга предупреждал власти о силовом сопротивлении правоохранителям, перечислил "Мемориал" аргументы следствия.

"Согласно российскому уголовному праву, действия организатора преступления могут осуществляться только с прямым умыслом. Ни одно из перечисленных следствием обстоятельств не подтверждает, что у лидеров оппозиции был такой умысел, что они желали насилия и призывали к нему", - отмечается в сегодняшней публикации на сайте "Мемориала".

В свою очередь, правозащитники указали на то имеющиеся видеозаписи и свидетельства очевидцев, которые говорят о том, что лидеры протестов призывали митингующих разойтись и не допускать столкновений с силовиками. "Чтобы не было нам вреда. Чтобы не пролилась кровь. Эти парни, которые нам противостоят — у них тоже есть отцы и матери, их тоже ждут дома. Это люди, которые приехали сюда по приказу. Нам не нужно, чтобы пролилась ни их кровь, ни наша кровь. Мы сюда пришли не кровь проливать и не драться. Мы говорили с властями, и они нам обещали, что дадут разрешение на новый митинг. Мы подали уведомление… Я пойду впереди, а вы все следуйте за мной. Поминая Всевышнего, мы все уйдем отсюда. Мы уйдем несломленными!", - процитировал Правозащитный центр слова Ахмеда Барахоева, сказанные им митингующим 27 марта.

"Мемориал" настаивает на освобождении активистов. "Правозащитный центр «Мемориал» считает Ахмеда Барахоева, Мусу Мальсагова, Исмаила Нальгиева, Малсага Ужахова и Бараха Чемурзиева политическими заключенными и призывает немедленно освободить их. Мы требуем привлечь к ответственности должностных лиц, виновных в преследовании ингушских оппозиционеров", - говорится в сообщении.

Все пятеро лидеров протестов находятся под арестом за пределами Ингушетии. Малсаг Ужахов и Ахмед Барахоев содержатся в СИЗО Владикавказа. 26 июня адвокат Вадим Клювгант заявил, что его не допустили к своим подзащитным, что, по его мнению, нарушает конституционные права активистов. Муса Мальсагов и Барах Чемурзиев содержится в СИЗО Нальчика. Там же находится под стражей и Исмаил Нальгиев, которого 8 мая задержали 8 мая в аэропорту Минска при попытке вылететь в Чехию и экстрадировали в Россию.

Информация о задержаниях активистов содержится в хронике "Кавказского узла" "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней". Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа "Кавказский узел"  публикует на тематической странице "Преследование активистов".   

Примечание:

"Конституционный суд Ингушетии решил проверить закон о границе с Чечней", "Жители Чечни раскритиковали угрозы Кадырова ингушским активистам", "Евкуров обвинил оппозицию в отказе от диалога".

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