Уроженец Донецка осужден в Ростове-на-Дону по делу о подготовке теракта
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Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор уроженцу Донецка Павлу Чибисову, признав его виновным в подготовке теракта.
Павлу Чибисову 60 лет. Помимо двух эпизодов подготовки теракта ему вменили статью о незаконном сбыте взрывчатки.
Дело Чибисова поступило в суд в апреле 2025 года и было рассмотрено за пять заседаний, следует из карточки дела на сайте Южного окружного военного суда.
Суд признал мужчину виновным и приговорил его к 10 годам строгого режима со штрафом в 300 тысяч рублей, сообщила со ссылкой на пресс-службу суда "Медиазона"*.
По информации издания, уроженец Донецка переехал в Россию в 2021 году и был зарегистрирован в Твери.
"Кавказский узел" также писал, что в июне военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор 64-летней Ларисе Гавриленко, признав ее виновной в попытке подорвать военный грузовик. Женщина осуждена на 16 лет лишения свободы.
* внесены в реестр иноагентов.
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