Уроженец Донецка осужден в Ростове-на-Дону по делу о подготовке теракта

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор уроженцу Донецка Павлу Чибисову, признав его виновным в подготовке теракта.

Павлу Чибисову 60 лет. Помимо двух эпизодов подготовки теракта ему вменили статью о незаконном сбыте взрывчатки.

Дело Чибисова поступило в суд в апреле 2025 года и было рассмотрено за пять заседаний, следует из карточки дела на сайте Южного окружного военного суда.

Суд признал мужчину виновным и приговорил его к 10 годам строгого режима со штрафом в 300 тысяч рублей, сообщила со ссылкой на пресс-службу суда "Медиазона"*.

По информации издания, уроженец Донецка переехал в Россию в 2021 году и был зарегистрирован в Твери.

"Кавказский узел" также писал, что в июне военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор 64-летней Ларисе Гавриленко, признав ее виновной в попытке подорвать военный грузовик. Женщина осуждена на 16 лет лишения свободы.

Мы обновили приложения на Android и IOS – теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN) либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook **, Instagram **, " ВКонтакте ", " Одноклассники " и X . Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube . Присылайте в WhatsApp** сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* внесены в реестр иноагентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.