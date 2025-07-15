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23:57, 15 июля 2025

Уроженец Донецка осужден в Ростове-на-Дону по делу о подготовке теракта

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор уроженцу Донецка Павлу Чибисову, признав его виновным в подготовке теракта. 

Павлу Чибисову 60 лет. Помимо двух эпизодов подготовки теракта ему вменили статью о незаконном сбыте взрывчатки. 

Дело Чибисова поступило в суд в апреле 2025 года и было рассмотрено за пять заседаний, следует из карточки дела на сайте Южного окружного военного суда. 

Суд признал мужчину виновным и приговорил его к 10 годам строгого режима со штрафом в 300 тысяч рублей, сообщила со ссылкой на пресс-службу суда "Медиазона"*. 

По информации издания, уроженец Донецка переехал в Россию в 2021 году и был зарегистрирован в Твери.

"Кавказский узел" также писал, что в июне военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор 64-летней Ларисе Гавриленко, признав ее виновной в попытке подорвать военный грузовик. Женщина осуждена на 16 лет лишения свободы. 

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Автор: "Кавказский узел"

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