Пенсионерка осуждена в Ростове-на-Дону за попытку подрыва военных

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Военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к 16 годам заключения Ларису Гавриленко, признав ее виновной в попытке подорвать грузовик, перевозивший военнослужащих.

Обвинение Ларисе Гавриленко было предъявлено по четырем статьям УК России - о покушении на теракт, участии в террористическом сообществе, незаконном обороте взрывных устройств и госизмене.

Согласно версии обвинения, в сентябре 2023 года Гавриленко, "являясь приверженцем проукраинской идеологии", установила контакт с представителем украинской спецслужбы и согласилась выполнить его задание. Она получила от соучастников через тайник два самодельных взрывных устройства, которые принесла домой и хранила до 21 октября 2023 года, утверждается в сообщении пресс-службы суда.

Как считает следствие, 14 и 15 октября женщина "проверила маршрут и время а пути от ее дома до места предполагаемой остановки объекта теракта". Этим местом, где должен был остановиться автомобиль российских военных, служила парковка у магазина.

Согласно приговору, утром 21 октября Гавриленко по заданию сотрудника СБУ пришла на парковку, где стоял автомобиль вооруженных сил РФ, установила взрывные устройства между кабиной и грузовым отсеком и активировала взрыватель.

Бомба была рассчитана на взрыв по истечении двух часов и 45 минут, однако взрыва не произошло, - ее обнаружили, обезвредили и изъяли "в ходе оперативно-разыскного мероприятия", говорится в публикации официального Telegram-канала суда.

Лариса Гавриленко приговорена к 16 годам колонии общего режима. Осужденной 64 года, в качестве дополнительного наказания ей назначено полтора года ограничения свободы и штраф в размере 600 тысяч рублей, отмечает со ссылкой на представителя суда "Блокнот-Ростов".

"Кавказский узел" писал о подобном деле, которое Южный окружной военный суд рассмотрел в сентябре 2024 года. Житель Севастополя Владимир Пазин был приговорен к 16 годам лишения свободы по делу о попытке теракта: согласно версии обвинения, он установил взрывное устройство в автомобиле представителя командного состава Черноморского флота.

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