×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
23:54, 10 июня 2025

Пенсионерка осуждена в Ростове-на-Дону за попытку подрыва военных

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к 16 годам заключения Ларису Гавриленко, признав ее виновной в попытке подорвать грузовик, перевозивший военнослужащих. 

Обвинение Ларисе Гавриленко было предъявлено по четырем статьям УК России - о покушении на теракт, участии в террористическом сообществе, незаконном обороте взрывных устройств и госизмене. 

Согласно версии обвинения, в сентябре 2023 года Гавриленко, "являясь приверженцем проукраинской идеологии", установила контакт с представителем украинской спецслужбы и согласилась выполнить его задание. Она получила от соучастников через тайник два самодельных взрывных устройства, которые принесла домой и хранила до 21 октября 2023 года, утверждается в сообщении пресс-службы суда. 

Как считает следствие, 14 и 15 октября женщина "проверила маршрут и время а пути от ее дома до места предполагаемой остановки объекта теракта". Этим местом, где должен был остановиться автомобиль российских военных, служила парковка у магазина. 

Согласно приговору, утром 21 октября Гавриленко по заданию сотрудника СБУ пришла на парковку, где стоял автомобиль вооруженных сил РФ, установила взрывные устройства между кабиной и грузовым отсеком и активировала взрыватель. 

Бомба была рассчитана на взрыв по истечении двух часов и 45 минут, однако взрыва не произошло, - ее обнаружили, обезвредили и изъяли "в ходе оперативно-разыскного мероприятия", говорится в публикации официального Telegram-канала суда. 

Лариса Гавриленко приговорена к 16 годам колонии общего режима. Осужденной 64 года, в качестве дополнительного наказания ей назначено полтора года ограничения свободы и штраф в размере 600 тысяч рублей, отмечает со ссылкой на представителя суда "Блокнот-Ростов".  

"Кавказский узел" писал о подобном деле, которое Южный окружной военный суд рассмотрел в сентябре 2024 года. Житель Севастополя Владимир Пазин был приговорен к 16 годам лишения свободы по делу о попытке теракта: согласно версии обвинения, он установил взрывное устройство в автомобиле представителя командного состава Черноморского флота. 

Мы обновили приложения на Android и IOS – теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN) либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
23:19, 10 июня 2025
Убитый на Украине военный похоронен в Волгоградской области
15:05, 10 июня 2025
Командир отряда из Астраханской области убит на СВО
10:04, 10 июня 2025
Спецслужбы заявили о предотвращении теракта в Краснодарском крае
23:49, 9 июня 2025
Бывший участковый со Ставрополья убит на Украине
19:04, 9 июня 2025
Боец из Южной Осетии убит в зоне военной операции на Украине
14:50, 9 июня 2025
Житель Нальчика оштрафован за дискредитацию армии
Все события дня
Новости
Военный. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
02:54, 10 июня 2025
Суд в Нальчике осудил военного за уклонение от службы
Цимлянская ГЭС. Фото: Дмитрий Николенко https://upload.wikimedia.org/
04:43, 9 июня 2025
Власти Волгодонска сообщили об обмелении Цимлянского водохранилища
Экспертиза дома. Иллюстрация создана "Кавказским узлом"с помощью ИИ в программе Copilot
03:44, 9 июня 2025
Назначена третья экспертиза по рухнувшему в Ростове-на-Дону дому
Полиция задержала подростка. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
04:45, 8 июня 2025
Полиция задержала подростков в Волгодонске за демонстрацию нацистского приветствия
03:46, 8 июня 2025
Кассационный суд отказался удовлетворить жалобу Николая Цомартова
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:33, 7 мая 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Выбор редактора
Фото
09:11, 7 октября 2024
BERG...man Tbilisi
37
Краснодар - в лидерах, Ахмат - на дне. Почему Карпин тренер сборной и как играет его Ростов?
Фото
09:08, 30 сентября 2024
BERG...man Tbilisi
37
Краснодар на первом месте, Ахмат - на последнем, после 10 туров ЧР по футболу
Фото
08:24, 6 сентября 2024
BERG...man Tbilisi
51
Использование админресурса оправдано, когда этим занимаются "хорошие", а не "плохие" люди ?
Все блоги
Справочник
Мазут на пляже. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Photoshop Разлив мазута в Керченском проливе

Коллаж “Кавказского узла”. Скришот https://islamnews.ru/2025/6/6/skhiigumen-gavriil-uvolen-za-nezdorovye-fentezi-o-sile-very-musulman, стоп-кадр видео от 03.06.25, https://www.instagram.com/p/DKbfka5R0RO (деятельность компании Meta, владеющей соцсетью, запрещена в России. Исламофобия: главное о реакции на слова схиигумена Гавриила и блогера Щепихина

Коллаж "Кавказского узла". Кадры видео BAZA / Telegram Чеченские силовики против Арега Щепихина: похищение или задержание?

Блогеры
Фото
09:00, 29 октября 2024
BERG...man Tbilisi
16
Краснодар вырвался вперед! Ахмат, первая победа. Ростов, "Валераверим" и Григорян
Фото
09:21, 20 октября 2024
BERG...man Tbilisi
57
Краснодар продолжает взлетать, Ахмат - прочно обосновывается на дне? Футбол!
Фото
09:11, 7 октября 2024
BERG...man Tbilisi
37
Краснодар - в лидерах, Ахмат - на дне. Почему Карпин тренер сборной и как играет его Ростов?
Фото
09:08, 30 сентября 2024
BERG...man Tbilisi
37
Краснодар на первом месте, Ахмат - на последнем, после 10 туров ЧР по футболу
Фото
08:24, 6 сентября 2024
BERG...man Tbilisi
51
Использование админресурса оправдано, когда этим занимаются "хорошие", а не "плохие" люди ?
Аналитика
Нападение на силовиков в Махачкале. Кадр видео "Кавказского узла" https://youtu.be/RTANBD4E94E.
13:29, 2 июня 2025
В мае 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погибли 6 человек
Силовики в Ставропольском крае. В 2024 году в регионе жертв зафиксировано не было. Фото: НАК РФ, http://nac.gov.ru/antiterroristicheskie-ucheniya/komandno-shtabnoe-uchenie-v-stavropolskom-krae-0.html#&gid=1&pid=7
21:26, 19 мая 2025
В I квартале 2025 года убиты восемь человек и двое ранены на Северном Кавказе. Предыстория за 2024 год
Темы дня
Розыск уклонистов в Дагестане. 10 июня 2025 г. Скриншот видео https://t.me/iditelesom_help/5803
10 июня 2025, 18:41
Представитель военкомата Дагестана заверил в законности действий по розыску уклонистов

Усман Аушев. Пресс-служба администрации Магаса / Telegram
09 июня 2025, 20:55
Дошло до суда дело бывшего мэра Магаса

Работы по очистке пляжей в Анапе. Фото из телеграм-канала оперштаба Кубани.
09 июня 2025, 17:19
Мониторинг показал отсутствие новых выбросов мазута в Анапе

Зал суда. Фото: Федор Обмайкин / "Югополис"
09 июня 2025, 14:50
Житель Нальчика оштрафован за дискредитацию армии

Похищение и увольнение: как блогера и священника наказали за исламофобские высказывания
Похищение и увольнение: как блогера и священника наказали за исламофобские высказывания
Участники крестного хода в Москве потребовали отставки Алаудинова
Участники крестного хода в Москве потребовали отставки Алаудинова
Прямая трансляция пользователя Кавказский Узел
Прямая трансляция пользователя Кавказский Узел
Спецназ «Ахмат» — Щепихину: «Ждём на СВО» #shorts #СВО #военные #обращение
Спецназ «Ахмат» — Щепихину: «Ждём на СВО» #shorts #СВО #военные #обращение
“Бандиты в погонах”: блогер Щепихин рассказал, кто его пытал #shorts #похищение #Москва #Чечня
“Бандиты в погонах”: блогер Щепихин рассказал, кто его пытал #shorts #похищение #Москва #Чечня
Предприниматель, оскорблявший чеченцев, похищен в Москве #shorts #похищение #Москва #Чечня
Предприниматель, оскорблявший чеченцев, похищен в Москве #shorts #похищение #Москва #Чечня
Показать больше