Ростовский суд признал жителя Севастополя виновным в госизмене и попытке теракта

14 сентября 2024, 02:10

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Житель Севастополя Владимир Пазин признан Южный окружным военным судом в Ростове-на-Дону виновным в госизмене и попытке совершить террористический акт и приговорен к 16 годам лишения свободы.

По данным следствия, житель Севастополя Владимир Пазин передал посредством мессенджера представителю иностранного государства сведения о местонахождении автомобиля, принадлежащего военнослужащему российской армии, а затем установил в автомобиле самодельное взрывное устройство, пишет 13 сентября "Интерфакс".

Пазин, как утверждает следствие, получил от СБУ посылку с двумя самодельными взрывными устройствами со взрывчатым веществом на основе гексогена общей массой 2,5 кг. Он должен был взорвать представителя командного состава Черноморского флота. Для этого он некоторые время наблюдал за ним и его автомобилем, информирует "Коммерсант".

Суд признал Пазина виновным в совершении преступлений по статье 275 (государственная измена) и часть 1 статьи 30 - части 1 статьи 205 (приготовление к совершению террористического акта) Уголовного кодекса Российской Федерации. Он приговорен к 16 годам лишения свободы. три первых года осужденный проведет в тюрьме, а оставшийся срок - в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы срока на один год. Кроме того, он должен выплатить штраф в 300 тысяч рублей.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 9 сентября в Ростовской области была задержана местная жительница, которая, по данным ФСБ, передавала украинским спецслужбам данные о вооруженных силах Российской Федерации, возбуждено уголовное дело по статье о госизмене.

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