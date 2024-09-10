Жительница Ростовской области задержана по подозрению в госизмене

10 сентября 2024, 06:32

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В Ростовской области задержана местная жительница, которая передавала украинским спецслужбам данные о вооруженных силах Российской Федерации, возбуждено уголовное дело по статье о госизмене, сообщает ФСБ.

Жительница Ростовской области задержана по подозрению в сотрудничестве с украинскими спецслужбами.

По данным ФСБ России, в марте 2024 года жительница Ростовской области передала украинским спецслужбам "данные, которые могли быть использованы против вооруженных сил Российской Федерации, повлечь нанесение ущерба одному из критически важных объектов военной инфраструктуры". Действовала она при этом по заданию главного управления разведки министерства обороны Украины, пишет 9 сентября РИА "Новости".

В общем украинские спецслужбы обещали дончанке беспрепятственный въезд на территорию Украины и предоставление гражданства.

Попытка женщины передать очередную порцию секретных сведений была пресечена сотрудникам ФСБ, она задержана. Возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ (государственная измена), информирует "Интерфакс".

Ранее "Кавказский узел" писал, что в конце июля ФСБ задержала сотрудника одного из ростовских предприятий по подозрению в передаче Украине информации о дислокации подразделений российской армии.

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