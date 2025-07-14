Два человека ранены в ходе перестрелки ингушских религиозных деятелей

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Причиной инцидента стал конфликт в соцсетях. Один из пострадавших является охранником имама Хамзата Чумакова.

Как писал "Кавказский узел", Хамзат Чумаков - популярный среди верующих проповедник, который получил известность благодаря проповедям и видеообращениям с обличением коррупции в органах власти. 14 сентября 2010 года в районе села Экажево Назрановского района был подорван автомобиль Чумакова, в результате этого покушения ему ампутировали ногу.

11 марта 2016 года возле мечети в муниципальном округе Насыр-Корт в Назрани после завершения пятничной молитвы взорвался автомобиль, мимо которого в тот момент проезжала машина имама мечети Хамзата Чумакова.

Аналитики поспорили о связи задержания имамов в Ингушетии с их деятельностью Задержание имама Мухаммада Тамасханова, популярного среди ингушской молодежи, стало предупреждением представителям духовных течений, позиция которых расходится с муфтиятом, версия о связи с боевиками сомнительна, указали аналитики. Религиозные споры вряд ли привлекли внимание силовиков, возразил оппонент.

Двое религиозных деятелей вступили в словесную перепалку в соцсетях, что переросло в конфликт с взаимными обвинениями. На последовавшей 13 июля встрече для обсуждения разногласий в религиозных вопросах один из участников конфликта открыл стрельбу по оппоненту, второй выстрелил в него в ответ, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

В ходе перестрелки были ранены два человека. Один из пострадавших - охранник имама мечети Насыр-Корсткого округа Назрани Хамзата Чумакова. Оба раненых принадлежат одному и тому же ингушскому тейпу Евлоевых.

Оба 42-летних пострадавших, получивших по несколько огнестрельных ранений, госпитализированы в реанимационное отделение, сказано в сообщении, опубликованном на сайте МВД Ингушетии.

Инцидент произошел вечером 13 июля возле рынка "Магас" на окраине села Экажево, приводятся подробности в релизе силовиков. «Проверку взял под личный контроль министр внутренних дел Ингушетии Михаил Коробкин», - отметило ведомство.

Ранее сообщалось, что в сентябре 2019 года присяжные оправдали подсудимых в части покушения на Чумакова, но при этом посчитали их вину доказанной в части незаконного хранения оружия и боеприпасов. Суд назначил одному из обвиняемых наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет, другому - на 4,5 года. Третий обвиняемый был отпущен в зале суда.