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02:55, 16 июля 2025

Нападение на бойца ММА Хизриева произошло в Махачкале

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Двое неизвестный расстреляли бойца ММА Тимура Хизриева в Махачкале, он госпитализирован с ранениями. В городе введет план "Перехват".

В Махачкале на улице Даниялова вечером 15 июля прроизошло нападение на бойца ММА Тимура Хизриева.

Двое неизвестных подкараулили Хизриева во дворе дома. Когда он приехал и вышел из автомобиля, в него сделаил около 10 выстрелов из травматического пистолета. После этого неизвестные скрылись, сообщает телеграм-канал Shot.

Сообщается, что нападавшие выкрикиывали оскорбления в адрес семьи бойца. Скрылись они на белой "Приоре", в которой находился еще один человек. Полиция Махачкалы ввела план "Перехват".

Хизриев был госпитализирован с пятью ранениями в области плеча, кисти и груди, он находится в стабильном состоянии, его жизни ничего не угрожает, информирует "Газета.ру".

Ранее "Кавказский узел" писал, что 5 мая произошло нападение на наряд ДПС в Махачкале, полицейские были обстреляны из автоматов. В перестрелке погибли двое полицейских, получили ранения еще два силовика и трое мирных жителей. Следком объявил, что один из нападавших выжил и находится в больнице, а также признал вину. 12 мая он был взят под арест по обвинениям в покушении на правоохранителей, хищении оружия и угоне машины. 

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Автор: "Кавказский узел"

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