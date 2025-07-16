Нападение на бойца ММА Хизриева произошло в Махачкале

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Двое неизвестный расстреляли бойца ММА Тимура Хизриева в Махачкале, он госпитализирован с ранениями. В городе введет план "Перехват".

В Махачкале на улице Даниялова вечером 15 июля прроизошло нападение на бойца ММА Тимура Хизриева.

Двое неизвестных подкараулили Хизриева во дворе дома. Когда он приехал и вышел из автомобиля, в него сделаил около 10 выстрелов из травматического пистолета. После этого неизвестные скрылись, сообщает телеграм-канал Shot.

Сообщается, что нападавшие выкрикиывали оскорбления в адрес семьи бойца. Скрылись они на белой "Приоре", в которой находился еще один человек. Полиция Махачкалы ввела план "Перехват".

Хизриев был госпитализирован с пятью ранениями в области плеча, кисти и груди, он находится в стабильном состоянии, его жизни ничего не угрожает, информирует "Газета.ру".

Ранее "Кавказский узел" писал, что 5 мая произошло нападение на наряд ДПС в Махачкале, полицейские были обстреляны из автоматов. В перестрелке погибли двое полицейских, получили ранения еще два силовика и трое мирных жителей. Следком объявил, что один из нападавших выжил и находится в больнице, а также признал вину. 12 мая он был взят под арест по обвинениям в покушении на правоохранителей, хищении оружия и угоне машины.

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