Следствие отчиталось об аресте участника атаки на силовиков в Махачкале

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Выживший участник атаки на полицейских, совершенной 5 мая в Махачкале, взят под арест до 5 июля по ходатайству следствия, но пока остается в больнице в тяжелом состоянии. Ему предъявлены обвинения по четырем уголовным статьям.

Как писал "Кавказский узел", 5 мая произошло нападение на наряд ДПС в Махачкале, полицейские были обстреляны из автоматов. В перестрелке погибли двое полицейских, получили ранения еще два силовика и трое мирных жителей. Следком объявил, что один из нападавших выжил и находится в больнице, а также признал вину. Нападавшие выбрали для нападения момент, когда полицейские оформляли ДТП.

Атака на силовиков, совершенная 5 мая, не выглядит тщательно подготовленной, гражданские лица стали явно случайными ее жертвами, а полицейские на посту были выбраны для атаки как наиболее доступная цель. Это нападение лишь косвенно связано с недавними вооруженными инцидентами в Дагестане, хотя все эти инциденты исходят из общих предпосылок, которые власти так и не устранили за годы борьбы с подпольем, указали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Следствие отчиталось об аресте выжившего участника атаки

Выживший участник атаки на полицейских по решению суда отправлен под арест на один месяц и 24 суток, до 5 июля, следует из сегодняшнего сообщения в телеграм-канале Следственного управления СКР по Дагестану.

Арестованный обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных статьей 317 (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительного органа), 166 (угон без цели хищения), 222 (незаконный оборот оружия) и 226 (хищение оружия) Уголовного кодекса России.

Меру пресечения в отношении задержанного избрал Советский районный суд Махачкалы по ходатайству следствия. Согласно поступившему в суд материалу, 5 мая 2025 года, обвиняемый вместе с другим соучастником преступления с ножами напали на сотрудников ДПС в Махачкале и, завладев их служебным огнестрельным оружием и угнав патрульный автомобиль, скрылись на нем. Продолжая реализовывать свой преступный умысел, преступники произвели прицельные выстрелы в сотрудников полиции. От действий обвиняемого и его соучастника, ликвидированного при захвате, оба сотрудника правоохранительных органов погибли. Суд, рассмотрев материал, постановил избрать в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 24 суток, то есть до 5 июля 2025 г, сообщила сегодня в своем телеграм-канале Объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции Дагестана.

Раненный правоохранителями обвиняемый в нападении на полицейских в Махачкале остается в больнице в тяжелом состоянии. "Обвиняемый все еще находится в медучреждении, состояние тяжелое", - цитирует представителя пресс-службы следственного управления СКР по Дагестану "РИА Новости".

Один из двух убитых 5 мая силовиков, полицейский Газибег Шахбанов, похоронен в Тляратинском районе, откуда он родом. Шахбанов был женат, но детей у него не было, рассказал отец убитого телеграм-каналу Mash Gor.

"Кавказский узел" подготовил видео с реконструкцией нападения на силовиков

Нападение на силовиков Махачкале было совершено в оживленном месте - на перекрестке в 50 метрах от техникума, в 100 метрах от школы и в 130 метрах от мечети. Этот перекресток находится всего в 600 метрах от места прошлогоднего нападения боевиков на храм, отмечается в подготовленном "Кавказским узлом" видеосюжете с реконструкцией событий 5 мая.

Нападавшие ждали силовиков на тротуаре рядом с местом аварии. Они прятали оружие в сумках. Первым от рук нападавших погиб 26-летний полицейский ДПС Ислам Арсланбеков. 27-летний полицейский Газибег Шахбанов был тяжело ранен и затем скончался в больнице.

Нападавшие завладели служебной машиной полицейских и попытались скрыться, но через 90 метров их заблокировали наряды полиции. Произошла вторая перестрелка, в которой были ранены двое полицейских. Боевик с ножом пытался добить раненного полицейского Мурада Магомедова, но тому удалось застрелить нападавшего.

Нападения на силовиков, по неофициальным данным, совершили Батал Магомедов и Ахмед Алимагомедов, оба 2000 года рождения, указано в видеосюжете. Родственники этих людей пока никак не прокомментировали данные об их причастности к атаке.

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