Атака боевиков в Дагестане подчеркнула прежние изъяны в тактике властей

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Нападение в Махачкале и другие недавние вооруженные инциденты в Дагестане связаны между собой лишь косвенно, хотя исходят из общих предпосылок, которые власти так и не устранили за годы борьбы с подпольем - социальной несправедливости и правовых проблем.

Как писал "Кавказский узел", 5 мая произошло нападение на наряд ДПС в Махачкале. Полицейские остановили машину для проверки документов и были обстреляны из автоматов. В перестрелке погибли двое полицейских, получили ранения еще два силовика и три мирных жителя, в том числе женщина и 17-летняя девушка. Нападавших было двое, оба убиты, заявило МВД, опровергнув распространенную ранее информацию о четверых участниках нападения. Сегодня Следком объявил, что один из нападавших выжил и находится в больнице, а также признал вину.

Нападение на силовиков в Махачкале стало по меньшей мере третьим за два месяца вооруженным инцидентом в Дагестане. С мая 2022 года в республике произошло семь аналогичных инцидентов: два зафиксировано в 2024 году, еще по одному - в мае 2023 года и в мае 2022-го. "Кавказский узел" ведет обновляемую хронику "Дагестан: хроника террора (1996-2025 годы)".

Нападение в Махачкале в контексте предшествовавших ему недавних инцидентов в Дагестане “Кавказскому узлу” прокомментировали полковник полиции в отставке Амир Колов, представитель Общественной наблюдательной комиссии республики Шамиль Хадулаев, журналист Милрад Фатуллаев и его коллега, пожелавший говорить на условиях анонимности.

Мотивы нападения до сих пор не прояснены

Вооруженные инциденты, произошедшие в Дагестане с начала года, пока не позволяют говорить, что в республике возрождается некое системное подполье, полагает журналист махачкалинского издания, пожелавший говорить на условиях анонимности.

"Мотивы нападавших неизвестны, информации о том, что они дали присягу какому-либо движению или сами придерживались крайних взглядов, нет. Пока что эти события не выглядят частью какой-то системной работы подполья", - подчеркнул он.

Он доверяет коррекции сообщения МВД о том что нападавших было не четверо, а двое. "Это подтверждается анализом видеозаписей и хронологией событий. Появление информации о четырех боевиках - следствие того, что была небольшая путаница, связанная с потоками разрозненной информации с неофициальных ресурсов, а официальные медленно работали", - пояснил журналист.

Он добавил, что видео с места инцидента продемонстрировали редкий случай - раненый и безоружный полицейский смог одолеть противника в рукопашном поединке. "На видео видно, что боевик шел в его сторону с большим ножом и явно представлял собой угрозу", - отметил журналист.

Предыдущий вооруженный инцидент с участием сотрудников силовых структур произошел 23 апреля в Дербенте, где водитель автомобиля отказался останавливаться по требованию силовиков, совершил наезд на одного из них и открыл огонь, ранив одного из полицейских. Правоохранители застрелили водителя. Позднее было объявлено, что убитый готовил теракт в отделе МВД вместе с другими жителями республики, а четверо подозреваемых задержаны

Милрад Фатуллаев также сомневается, что разные нападения могут говорить о некоем возрождении единого вооруженного подполья. “Я думаю, что в какой-то мере это подполье продолжало существовать, оно не было полностью искоренено. Не секрет, что какая-то часть была готова и может, при определенных условиях, взяться за оружие, что происходит перед и во время праздничных дней. Если говорить о том, связаны ли эти преступления, я думаю, что нет. Если даже у них кураторы общие, то они внешние, и руководили этими людьми по отдельности. Это были подпольные спящие ячейки, которые проснулись по определенному сигналу или указанию их кураторов”, - сказал он.

Журналист согласен, что в Дербенте произошел теракт. “То, что произошло в Дербенте, где тоже полицейский пытался остановить машину и водитель открыл огонь, а в последующем были задержаны еще двое или трое его единомышленников, - я уверен, что это теракт. Оружие, которое было у них, предназначено не для того, чтобы решать какие-то вопросы криминального характера. Они ехали с какими-то другими, политическими целями и задачами”, - считает Фатулаев.

Юрист призвал оставлять боевиков в живых

Для сохранения жизней полицейских в будущем властям Дагестана следует отойти от привычных методов антитеррора и “максимально стараться сохранять в живых” участников нападений, считает юрист и общественный деятель Арсен Магомедов.

“Их убийство (нейтрализация) скрывает множество тайн, которые могли бы помочь обществу лучше понять эту проблему и принять меры для ее решения. Ведь, не разобравшись в мотивах преступников, деталях их подготовки и других аспектах, невозможно эффективно защититься в будущем. Если преступники действовали из религиозной ненависти, то необходимо срочно разработать план мероприятий по повышению лояльности религиозного общества к полиции (...) Разумеется, важно исключить привлечение полиции к действиям, которые религиозное сообщество воспринимает как ущемление своих прав”, - написал Магомедов в своем Telegram-канале, отметив, что опыт таких мероприятий есть в зарубежной практике.

Социальная напряженность остается предпосылкой для экстремизма

Между нападением 5 мая и террористической атакой летом 2024 года, когда в Махачкале боевики напали на полицейских практически в том же месте, существует косвенная связь, полагает Шамиль Хадулаев.

“После прошлогоднего теракта я знал, что у нас будут еще чрезвычайные ситуации. Наблюдая за тем, что происходит, и понимая тенденцию, куда мы идем, этого следовало ожидать. После теракта июньского прошлого года я сказал, что это, к сожалению, не прекратится. Куда ни пойдешь, везде одна сплошная проблема: коррупция, проблемы защиты прав человека, пропасть между бедным большинством и богатыми, другие проблемы”, - заявил он корреспонденту “Кавказского узла”.

Чтобы не допускать эти теракты, важна работа в этом направлении среди молодежи

По мнению Хадулаева, немалую роль в усилении недовольства населения сыграло и “аэропортовское дело”. “Это изъяны судебной системы: мы видим, как проходят судебные процессы, там как под копирку все обвинительные заключения и все получают примерно одинаковые сроки, 8-10 лет. Даже за убийство столько не дают, где бы суд ни проходил. Но мы же понимаем, что так быть не может”, - сказал он.

Массовые беспорядки в аэропорту Махачкалы произошли 29 октября 2023 года из-за сообщения о прибытии самолета с пассажирами из Израиля. В беспорядках пострадало более 20 человек, в том числе девять полицейских. Что произошло в аэропорту Уйташ и как идет следствие, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Дело о погроме в аэропорту Махачкалы". "Кавказским узлом" также подготовлены справки "Антисемитские акции Северного Кавказа: как это было" и "Волна антисемитских акций на Северном Кавказе".

Активист также отметил, что в Дагестане существует недостаток разъяснительной работы. “Чтобы не допускать эти теракты, важна работа в этом направлении среди молодежи, которая не ведется в должной мере. У нас любят, к сожалению, только показухой заниматься. С одной стороны, есть озлобленность некоторой части общества из-за социальной несправедливости. С другой стороны, людям все-таки надо объяснить, выйти в общество и сказать (о реальном положении вещей), чтобы люди это поняли и приняли. А у нас этого вообще нет”, - считает Хадулаев.

Он не видит никакого успеха боевиков в ходе нападения в Махачкале и полагает, что пострадавшие гражданские жители были случайными жертвами. “Сотрудники ППС в принципе всегда должны ожидать нападений. В таких чрезвычайных ситуациях как от действий боевиков, так и от силовиков могли пострадать гражданские, они и пострадали”, - отметил Хадулаев.

Генпрокурор связал атаки боевиков в Дагестане с просчетами властей Атаки боевиков в Дагестане, как и теракт в "Крокус Сити Холле", произошли из-за просчетов властей, уделяющих недостаточно внимания противодействию терроризму, заявил генпрокурор Игорь Краснов.

Недавние вооруженные инциденты в Дагестане следует рассматривать через призму вмешательства внешних сил для подрыва общественной безопасности в республике, но относить их к действиям существовавшего ранее вооруженного подполья, которое называли “исламистским”, уже нельзя, считает Амир Колов.

Он отметил, что достоверно прояснить мотивы нападения могут только его участники, однако счел возможным связывать подобные происшествия с произраильскими внешними силами. “При нынешней общественно-политической ситуации в Дагестане, - обострившихся протестных настроениях против политики Израиля в отношении мусульман и вынесении несправедливо жестких приговоров в отношении участников аэропортовских событий, - остается только усилить давление на независимые общественные силы, чего и добиваются организаторы подобных акций террористической окраски. Враги нашей страны устраивают подобные акции террористического характера с целью создать препятствия развитию туризма в Дагестане, не дать местным жителям возможность улучшить качество своей жизни", - заявил Колов корреспонденту “Кавказского узла”.

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