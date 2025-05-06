Атака боевиков в Дагестане подчеркнула прежние изъяны в тактике властей
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Нападение в Махачкале и другие недавние вооруженные инциденты в Дагестане связаны между собой лишь косвенно, хотя исходят из общих предпосылок, которые власти так и не устранили за годы борьбы с подпольем - социальной несправедливости и правовых проблем.
Как писал "Кавказский узел", 5 мая произошло нападение на наряд ДПС в Махачкале. Полицейские остановили машину для проверки документов и были обстреляны из автоматов. В перестрелке погибли двое полицейских, получили ранения еще два силовика и три мирных жителя, в том числе женщина и 17-летняя девушка. Нападавших было двое, оба убиты, заявило МВД, опровергнув распространенную ранее информацию о четверых участниках нападения. Сегодня Следком объявил, что один из нападавших выжил и находится в больнице, а также признал вину.
Нападение на силовиков в Махачкале стало по меньшей мере третьим за два месяца вооруженным инцидентом в Дагестане. С мая 2022 года в республике произошло семь аналогичных инцидентов: два зафиксировано в 2024 году, еще по одному - в мае 2023 года и в мае 2022-го. "Кавказский узел" ведет обновляемую хронику "Дагестан: хроника террора (1996-2025 годы)".
Нападение в Махачкале в контексте предшествовавших ему недавних инцидентов в Дагестане “Кавказскому узлу” прокомментировали полковник полиции в отставке Амир Колов, представитель Общественной наблюдательной комиссии республики Шамиль Хадулаев, журналист Милрад Фатуллаев и его коллега, пожелавший говорить на условиях анонимности.
Мотивы нападения до сих пор не прояснены
Вооруженные инциденты, произошедшие в Дагестане с начала года, пока не позволяют говорить, что в республике возрождается некое системное подполье, полагает журналист махачкалинского издания, пожелавший говорить на условиях анонимности.
"Мотивы нападавших неизвестны, информации о том, что они дали присягу какому-либо движению или сами придерживались крайних взглядов, нет. Пока что эти события не выглядят частью какой-то системной работы подполья", - подчеркнул он.
Он доверяет коррекции сообщения МВД о том что нападавших было не четверо, а двое. "Это подтверждается анализом видеозаписей и хронологией событий. Появление информации о четырех боевиках - следствие того, что была небольшая путаница, связанная с потоками разрозненной информации с неофициальных ресурсов, а официальные медленно работали", - пояснил журналист.
Он добавил, что видео с места инцидента продемонстрировали редкий случай - раненый и безоружный полицейский смог одолеть противника в рукопашном поединке. "На видео видно, что боевик шел в его сторону с большим ножом и явно представлял собой угрозу", - отметил журналист.
Предыдущий вооруженный инцидент с участием сотрудников силовых структур произошел 23 апреля в Дербенте, где водитель автомобиля отказался останавливаться по требованию силовиков, совершил наезд на одного из них и открыл огонь, ранив одного из полицейских. Правоохранители застрелили водителя. Позднее было объявлено, что убитый готовил теракт в отделе МВД вместе с другими жителями республики, а четверо подозреваемых задержаны
Милрад Фатуллаев также сомневается, что разные нападения могут говорить о некоем возрождении единого вооруженного подполья. “Я думаю, что в какой-то мере это подполье продолжало существовать, оно не было полностью искоренено. Не секрет, что какая-то часть была готова и может, при определенных условиях, взяться за оружие, что происходит перед и во время праздничных дней. Если говорить о том, связаны ли эти преступления, я думаю, что нет. Если даже у них кураторы общие, то они внешние, и руководили этими людьми по отдельности. Это были подпольные спящие ячейки, которые проснулись по определенному сигналу или указанию их кураторов”, - сказал он.
Журналист согласен, что в Дербенте произошел теракт. “То, что произошло в Дербенте, где тоже полицейский пытался остановить машину и водитель открыл огонь, а в последующем были задержаны еще двое или трое его единомышленников, - я уверен, что это теракт. Оружие, которое было у них, предназначено не для того, чтобы решать какие-то вопросы криминального характера. Они ехали с какими-то другими, политическими целями и задачами”, - считает Фатулаев.
Юрист призвал оставлять боевиков в живых
Для сохранения жизней полицейских в будущем властям Дагестана следует отойти от привычных методов антитеррора и “максимально стараться сохранять в живых” участников нападений, считает юрист и общественный деятель Арсен Магомедов.
“Их убийство (нейтрализация) скрывает множество тайн, которые могли бы помочь обществу лучше понять эту проблему и принять меры для ее решения. Ведь, не разобравшись в мотивах преступников, деталях их подготовки и других аспектах, невозможно эффективно защититься в будущем. Если преступники действовали из религиозной ненависти, то необходимо срочно разработать план мероприятий по повышению лояльности религиозного общества к полиции (...) Разумеется, важно исключить привлечение полиции к действиям, которые религиозное сообщество воспринимает как ущемление своих прав”, - написал Магомедов в своем Telegram-канале, отметив, что опыт таких мероприятий есть в зарубежной практике.
23 июня 2024 года, в День Святой Троицы, который является одним из главных христианских праздников, в Дербенте и Махачкале боевики совершили нападения на синагоги и православные храмы. В результате погибло не менее 22 человек, 46 получили ранения. Следователи считают, что группировку, участники которой совершили нападения, создал сын главы Сергокалинского района Магомеда Омарова. "Кавказский узел" подготовил справки "Главное об участниках атак в Махачкале и Дербенте" и "Нападения на церковь, синагоги и силовиков в Дагестане".
Социальная напряженность остается предпосылкой для экстремизма
Между нападением 5 мая и террористической атакой летом 2024 года, когда в Махачкале боевики напали на полицейских практически в том же месте, существует косвенная связь, полагает Шамиль Хадулаев.
“После прошлогоднего теракта я знал, что у нас будут еще чрезвычайные ситуации. Наблюдая за тем, что происходит, и понимая тенденцию, куда мы идем, этого следовало ожидать. После теракта июньского прошлого года я сказал, что это, к сожалению, не прекратится. Куда ни пойдешь, везде одна сплошная проблема: коррупция, проблемы защиты прав человека, пропасть между бедным большинством и богатыми, другие проблемы”, - заявил он корреспонденту “Кавказского узла”.
Чтобы не допускать эти теракты, важна работа в этом направлении среди молодежи
По мнению Хадулаева, немалую роль в усилении недовольства населения сыграло и “аэропортовское дело”. “Это изъяны судебной системы: мы видим, как проходят судебные процессы, там как под копирку все обвинительные заключения и все получают примерно одинаковые сроки, 8-10 лет. Даже за убийство столько не дают, где бы суд ни проходил. Но мы же понимаем, что так быть не может”, - сказал он.
Массовые беспорядки в аэропорту Махачкалы произошли 29 октября 2023 года из-за сообщения о прибытии самолета с пассажирами из Израиля. В беспорядках пострадало более 20 человек, в том числе девять полицейских. Что произошло в аэропорту Уйташ и как идет следствие, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Дело о погроме в аэропорту Махачкалы". "Кавказским узлом" также подготовлены справки "Антисемитские акции Северного Кавказа: как это было" и "Волна антисемитских акций на Северном Кавказе".
Активист также отметил, что в Дагестане существует недостаток разъяснительной работы. “Чтобы не допускать эти теракты, важна работа в этом направлении среди молодежи, которая не ведется в должной мере. У нас любят, к сожалению, только показухой заниматься. С одной стороны, есть озлобленность некоторой части общества из-за социальной несправедливости. С другой стороны, людям все-таки надо объяснить, выйти в общество и сказать (о реальном положении вещей), чтобы люди это поняли и приняли. А у нас этого вообще нет”, - считает Хадулаев.
Он не видит никакого успеха боевиков в ходе нападения в Махачкале и полагает, что пострадавшие гражданские жители были случайными жертвами. “Сотрудники ППС в принципе всегда должны ожидать нападений. В таких чрезвычайных ситуациях как от действий боевиков, так и от силовиков могли пострадать гражданские, они и пострадали”, - отметил Хадулаев.
Недавние вооруженные инциденты в Дагестане следует рассматривать через призму вмешательства внешних сил для подрыва общественной безопасности в республике, но относить их к действиям существовавшего ранее вооруженного подполья, которое называли “исламистским”, уже нельзя, считает Амир Колов.
Он отметил, что достоверно прояснить мотивы нападения могут только его участники, однако счел возможным связывать подобные происшествия с произраильскими внешними силами. “При нынешней общественно-политической ситуации в Дагестане, - обострившихся протестных настроениях против политики Израиля в отношении мусульман и вынесении несправедливо жестких приговоров в отношении участников аэропортовских событий, - остается только усилить давление на независимые общественные силы, чего и добиваются организаторы подобных акций террористической окраски. Враги нашей страны устраивают подобные акции террористического характера с целью создать препятствия развитию туризма в Дагестане, не дать местным жителям возможность улучшить качество своей жизни", - заявил Колов корреспонденту “Кавказского узла”.
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источник: корреспондент "Кавказского узла"