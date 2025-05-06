Силовики объявили живым одного из участников атаки в Махачкале

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Один из боевиков, напавший на полицейских в Махачкале, находится в больнице в тяжелом состоянии, сообщили в силовых структурах Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", 5 мая произошло нападение на наряд ДПС в Махачкале. Полицейские остановили машину для проверки документов и были обстреляны из автоматов. В перестрелке погибли двое полицейских, получили ранения еще два силовика и три мирных жителя, в том числе женщина и 17-летняя девушка. Нападавших было двое, оба убиты, ранее заявляло МВД.

По неофициальным данным, убитые силовиками - Ахмед Алимагомедов и Батал Магомедов, оба 2000 года рождения, сообщил 5 мая "Коммерсант". По словам источника издания, они уроженцы Дагестана, оба ранее не попадали в поле зрения спецслужб.

Один из двух напавших вчера, 5 мая, на сотрудников полиции в Махачкале был убит, второй ранен и находится в медучреждении, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Дагестану. "Один из нападавших был ликвидирован, другой ранен, находится в медучреждении", - цитирует сотрудницу пресс-службы РИА «Новости».

"Состояние раненого боевика тяжелое", - сообщил источники ТАСС в силовых структурах Дагестана, уточнивший, что раненый находится в реанимации.

Напомним, нападение на силовиков в Махачкале стало по меньшей мере третьим за два месяца вооруженным инцидентом в Дагестане. С мая 2022 года в республике произошло семь аналогичных инцидентов: два зафиксировано в 2024 году, еще по одному - в мае 2023 года и в мае 2022-го.

"Кавказский узел" ведет обновляемую хронику "Дагестан: хроника террора (1996-2025 годы)".

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