Врачи сообщили о состоянии раненых после перестрелки в Махачкале

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Двое пострадавших, один из которых - сотрудник полиции, в тяжелом состоянии находятся в реанимации. Жизни еще троих пострадавших, в том числе несовершеннолетней девочки 17 лет, ничто не угрожает.

Как писал "Кавказский узел", 5 мая произошло нападение на наряд ДПС в Махачкале. Полицейские остановили машину для проверки документов и были обстреляны из автоматов. В перестрелке погибли двое полицейских, получили ранения еще два силовика и три мирных жителя, в том числе женщина и 17-летняя девушка. Нападавших было двое, оба убиты, заявило МВД.

По данным Минздрава Дагестана, в больницах находятся двое полицейских и трое гражданских, сообщает ТАСС.

. "Врачи нескольких крупных лечебных учреждений Махачкалы оказывают помощь пятерым пострадавшим в трагическом инциденте. Двое раненых, один из которых сотрудник полиции, в тяжелом состоянии в отделении реанимации, где им проводится интенсивная терапия", - цитирует руководителя пресс-службы минздрава Зарину Агмадову РИА «Новости». Состояние еще троих пострадавших, в том числе одного сотрудника полиции и девочки 17 лет, медики расценивают как среднетяжелое. Их жизни ничто не угрожает.

Девушке, пострадавшей при нападении на полицейских в Махачкале, провели операцию, скоро она будет выписана. "Пуля попала девочке в локтевой сустав", – говорится в сообщении ведомства. По словам замминистра здравоохранения Дагестана Патхулы Патхулаева, "девочка, несмотря на ранение, смогла предупредить прохожих и детей, чтобы те укрылись в безопасных местах и за машинами".

Напомним, нападение на силовиков в Махачкале стало по меньшей мере третьим за два месяца вооруженным инцидентом в Дагестане. С мая 2022 года в республике произошло семь аналогичных инцидентов: два зафиксировано в 2024 году, еще по одному - в мае 2023 года и в мае 2022-го.

"Кавказский узел" ведет обновляемую хронику "Дагестан: хроника террора (1996-2025 годы)".

Мы обновили приложения на Android и IOS - теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии - с VPN) либо использовать браузер CENO для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.