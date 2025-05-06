Перестрелка в Махачкале стала седьмым за три года вооруженным инцидентом в Дагестане

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С начала 2025 года в Дагестане произошли три перестрелки с силовиками, тогда как за весь 2024 год зафиксировано два аналогичных инцидента, еще по одному - в мае 2023 года и в мае 2022-го.

Как писал "Кавказский узел", нападение на силовиков в Махачкале стало по меньшей мере третьим за два месяца вооруженным инцидентом в Дагестане. Ему предшествовали вооруженный инцидент в Дербенте 23 апреля и спецоперация в махачкалинском поселке Семендер, проведенная в ночь на 5 марта.

Нападение на наряд ДПС в Махачкале произошло 5 мая. Полицейские остановили машину для проверки документов, но ее пассажиры открыли стрельбу из автоматов. Были убиты двое полицейских, получили ранения еще два силовика и три мирных жителя, в том числе женщина и 17-летняя девушка. Нападавших было двое, оба убиты, заявило МВД.

По данным "Кавказского узла", основанным на собственных материалах и информации из открытых источников, перестрелка в Махачкале стала седьмым за три года аналогичным инцидентом в Дагестане.

Три инцидента (5 мая и 5 марта в Махачкале, 23 апреля в Дербенте) произошли в 2025 году, еще два – в 2024-м и по одному – в 2023-м и 2022-м.

23 июня 2024 года, в христианский праздник День Святой Троицы в Дербенте и Махачкале боевики совершили нападения на синагоги и православные храмы. В результате погибло не менее 22 человек, 46 получили ранения. Были убиты шесть предполагаемых боевиков.

Предыдущий инцидент произошел 31 марта 2024 года в Махачкале и Каспийске. В ходе спецоперации в квартирах жилых домов были блокированы несколько человек. Жители прилегающих домов были эвакуированы. Силовики задержали трех человек, которые, по их данным, планировали теракты. Согласно заявлению, у задержанных было найдено автоматическое оружие, боеприпасы и самодельное взрывное устройство.

В 2023 году перестрелка произошла 12 мая около села Цыйша Кулинского района. В тот день 18-летний уроженец села Новолакское и 20-летний уроженец Каспийска при попытке задержания оказали вооруженное сопротивление и были убиты в перестрелке. При них найдены две гранаты, пистолет с тремя патронами и два ножа. По версии силовиков, с этим оружием молодые люди планировали нападать на силовиков.

Вооруженный инцидент в 2022 году произошел 18 мая в Ленинском районе Махачкалы. Там был введен режим контртеррористической операции. Национальный антитеррористический комитет заявил о двух убитых, которые, по данным силовиков, готовили теракт на энергетическом объекте.

"Кавказский узел" ведет обновляемую хронику "Дагестан: хроника террора (1996-2025 годы)".

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