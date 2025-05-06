Перестрелка в Махачкале стала седьмым за три года вооруженным инцидентом в Дагестане
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С начала 2025 года в Дагестане произошли три перестрелки с силовиками, тогда как за весь 2024 год зафиксировано два аналогичных инцидента, еще по одному - в мае 2023 года и в мае 2022-го.
Как писал "Кавказский узел", нападение на силовиков в Махачкале стало по меньшей мере третьим за два месяца вооруженным инцидентом в Дагестане. Ему предшествовали вооруженный инцидент в Дербенте 23 апреля и спецоперация в махачкалинском поселке Семендер, проведенная в ночь на 5 марта.
Нападение на наряд ДПС в Махачкале произошло 5 мая. Полицейские остановили машину для проверки документов, но ее пассажиры открыли стрельбу из автоматов. Были убиты двое полицейских, получили ранения еще два силовика и три мирных жителя, в том числе женщина и 17-летняя девушка. Нападавших было двое, оба убиты, заявило МВД.
По данным "Кавказского узла", основанным на собственных материалах и информации из открытых источников, перестрелка в Махачкале стала седьмым за три года аналогичным инцидентом в Дагестане.
Три инцидента (5 мая и 5 марта в Махачкале, 23 апреля в Дербенте) произошли в 2025 году, еще два – в 2024-м и по одному – в 2023-м и 2022-м.
23 июня 2024 года, в христианский праздник День Святой Троицы в Дербенте и Махачкале боевики совершили нападения на синагоги и православные храмы. В результате погибло не менее 22 человек, 46 получили ранения. Были убиты шесть предполагаемых боевиков.
Следователи считают, что группировку, участники которой совершили нападения, создал сын главы Сергокалинского района Магомеда Омарова. "Кавказский узел" подготовил справки "Главное об участниках атак в Махачкале и Дербенте" и "Нападения на церковь, синагоги и силовиков в Дагестане".
Предыдущий инцидент произошел 31 марта 2024 года в Махачкале и Каспийске. В ходе спецоперации в квартирах жилых домов были блокированы несколько человек. Жители прилегающих домов были эвакуированы. Силовики задержали трех человек, которые, по их данным, планировали теракты. Согласно заявлению, у задержанных было найдено автоматическое оружие, боеприпасы и самодельное взрывное устройство.
В 2023 году перестрелка произошла 12 мая около села Цыйша Кулинского района. В тот день 18-летний уроженец села Новолакское и 20-летний уроженец Каспийска при попытке задержания оказали вооруженное сопротивление и были убиты в перестрелке. При них найдены две гранаты, пистолет с тремя патронами и два ножа. По версии силовиков, с этим оружием молодые люди планировали нападать на силовиков.
Вооруженный инцидент в 2022 году произошел 18 мая в Ленинском районе Махачкалы. Там был введен режим контртеррористической операции. Национальный антитеррористический комитет заявил о двух убитых, которые, по данным силовиков, готовили теракт на энергетическом объекте.
"Кавказский узел" ведет обновляемую хронику "Дагестан: хроника террора (1996-2025 годы)".
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