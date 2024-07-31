Генпрокурор связал атаки боевиков в Дагестане с просчетами властей

31 июля 2024, 14:50

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Атаки боевиков в Дагестане, как и теракт в "Крокус Сити Холле", произошли из-за просчетов властей, уделяющих недостаточно внимания противодействию терроризму, заявил генпрокурор Игорь Краснов.

Как писал "Кавказский узел", 23 июня в Дербенте произошло нападение боевиков на православный храм и синагогу, а в Махачкале - на Свято-Успенский кафедральный собор и на пост ДПС. В результате нападения погибли 22 человека, еще 46 получили ранения. Следователи считают, что группировку, участники которой совершили нападения, создал сын главы Сергокалинского района Магомеда Омарова.

Терактами в Московской области и Дагестане "брошен вызов правоохранительной системе, всему российскому обществу", заявил генпрокурор Игорь Краснов на совещании, посвященном подведению итогов работы прокуратуры за первые шесть месяцев 2024 года.

"Во многом это стало возможным вследствие допущенных просчетов со стороны уполномоченных органов власти, что требует от нас принципиально другого уровня проведения проверок и реагирования в сфере противодействия терроризму", - приводятся слова Краснова в публикации на сайте Генпрокуратуры.

Напомним, атаки боевиков в Дагестане можно было предотвратить, если бы силовики тщательнее охраняли религиозные объекты и уделяли больше внимания превентивной работе, указали опрошенные "Кавказским узлом" ветераны спецслужб. Однако охрана религиозных объектов в республике была усилена лишь на следующий день после нападений боевиков и гибели людей.

24 июня глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что Магомед Омаров, чьи двое сыновей и племянник участвовали в нападении боевиков, освобожден от должности главы Сергокалинского района. 25 июня Меликов анонсировал проверку личных дел чиновников и депутатов парламента Дагестана.

Нападения в Дербенте и Махачкале стали первыми вооруженными инцидентами в республике более чем за год. При этом ранее в Дагестане произошел ряд инцидентов, связанных с нападениями на религиозных деятелей и культовые сооружения.

22 марта вооруженные люди ворвались в концертный зал "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске, открыли стрельбу и совершили поджог. По официальным данным, при теракте погибли 145 человек, ФСБ квалифицировала случившееся как теракт. По подозрению в причастности к теракту были арестованы 11 человек.

31 марта три человека были задержаны в Махачкале и Каспийске в ходе контртеррористической операции. Задержанные снабжали деньгами и оружием участников нападения на "Крокус Сити Холл", а также сами готовили теракт, заявила ФСБ. К 4 апреля число арестованных, которые, по версии силовиков, готовили теракт в Каспийске и снабжали оружием напавших на "Крокус Сити Холл", достигло пяти.

Теракт в Красногорске стал крупнейшим за 30 лет в московском регионе. С 1999 года до событий в "Крокус Сити Холле" там произошло пять терактов, в каждом из которых погибло более 40 человек. До теракта в "Крокусе" самое большое число погибших, 130 человек, числилось за захватом Театрального центра на Дубровке.

"Кавказский узел" ведет обновляемую хронику террористических актов, совершенных на территории России с 1999 года. Новости по этой теме публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Теракты в Москве и на Кавказе".

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