Защита пожаловалась на недопуск к Барахоеву и Ужахову

27 июня 2019, 11:10

Сотрудники СИЗО во Владикавказе не пустили новых защитников к Малсагу Ужахову и Ахмеду Барахоеву, рассказал 26 июня адвокат Вадим Клювгант. По его мнению, это нарушает конституционные права активистов.

Как писал "Кавказский узел", в июне суд продлил арест главы Совета тейпов Ингушетии Малсага Ужахова до 25 сентября по уголовному делу о применении насилия к полицейским во время мартовского митинга в Магасе. Арест плохо сказывается на состоянии Ужахова, потому что он лишен возможности регулярно принимать необходимые лекарства, заявила защита. 5 июня суд до 25 сентября продлил арест и ингушского старейшины Ахмеда Барахоева и отклонил ходатайство защиты об отводе судьи.

26 марта жители Ингушетии без разрешения властей продлили акцию протеста на площади в Магасе, что привело к стычкам с силовиками на следующий день. По данным Следственного комитета, травмы в ходе столкновений получили десять сотрудников правоохранительных органов. Три лидера протестов в Ингушетии - Ахмед Барахоев, Муса Мальсагов и Барах Чемурзиев – арестованы по уголовному делу о призывах к массовым беспорядкам и о насилии по отношению к представителю власти. Согласно подсчетам "Кавказского узла", не менее 96 активистов подверглись преследованиям после массовых мартовских протестов в Ингушетии, в отношении по меньшей мере 29 из них возбуждены уголовные дела.

Администрация следственного изолятора во Владикавказе не допустила адвокатов Pen & Paper к подзащитным Малсагу Ужахову и Ахмеду Барахоеву. «В изоляторе с нами разговаривали через дверь и отказали в свидании с подзащитными на том основании, что нет подтверждения от следствия [о вступлении адвокатов в дело]», - процитировал 26 июня адвоката Вадима Клювганта телеканал «Настоящее время». По словам Клювганта, ранее в день посещения СИЗО защитники были у следователя, который «отказался принять уведомление о вступлении в дело», сославшись на требование сначала "согласовать это с руководством".

«Стоит отметить, что следственная группа работает в Ессентуках, а обвиняемые сидят в Нальчике (в СИЗО Нальчика находятся фигуранты дела - Муса Мальсагов и Барах Чемурзиев. - Прим. "кавказского узла") и Владикавказе, это, мягко говоря, не рядом», – пояснил Клювгант, добавив, что по делу о митингах в Ингушетии работает группа из 60 следователей. По информации Клювганта, изолятор во Владикавказе, в который не пустили адвокатов, находится в одном комплексе зданий с местным управлением ФСБ.

Вадим Клювгант известен своей работой в деле ЮКОСа в качестве защитника Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, а также по "Болотному делу" в качестве защитника Николая Кавказского, сообщил 26 июня телеканал «Настоящее время».

Недопуск к подзащитным, несмотря на предъявленные ордера, адвокат назвал "нарушением конституционных прав обвиняемых", привела 26 июня слова Клювганта «Новая газета». По данным издания, Клювгант вместе с другим адвокатом коллегии Алексеем Мирошниченко вступил в дело о мартовских митингах в Магасе и, помимо Ужахова и Барахоева, защищает Мусу Мальсагова и Бараха Чемурзиева. Новым адвокатам удалось встретиться с Мальсаговым и Чемурзиевым, находящихся в СИЗО Нальчика, уточнил Клювгант.

О вступлении в дело о мартовских митингах в Ингушетии Клювганта адвокат Калой Ахильгов написал в своем Twitter 25 июня. "Вадим Клювгант и Алексей Мирошниченко, участвовавшие в болотном деле, вступили в защиту лидеров протеста по митинговому делу в Ингушетии", - написал Ахильгов.

Информация о задержаниях активистов содержится в хронике "Кавказского узла" "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней". Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Преследование активистов".