Продлен арест Малсагу Ужахову

07 июня 2019, 15:03

Суд в Нальчике до 25 сентября продлил срок ареста главе Совета тейпов ингушского народа Малсагу Ужахову. Арест плохо сказывается на состоянии Ужахова, потому что он лишен возможности регулярно принимать необходимые лекарства, заявила защита.

Как писал "Кавказский узел", глава Совета тейпов Ингушетии Малсаг Ужахов арестован по уголовному делу о применении насилия к полицейским во время мартовского митинга в Магасе. 23 мая Магасский райсуд назначил ему второй штраф в связи с октябрьским митингом 2018 года.

22 мая Минюст предписал на три месяца приостановить деятельность Совета тейпов ингушского народа, однако временное руководство этой организации заявило, что продолжит работу, а решение Минюста обжалует в судебном порядке. После решения Минюста члены Совета тейпов лишились права выступать от имени организации.

На сегодняшнем заседании Нальчикского городского суда присутствовали журналисты, родственники Ужахова и сам обвиняемый, которого доставили из владикавказского СИЗО вместе с другим ингушским старейшиной, Ахмедом Барахоевым, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Джабраил Куриев.

5 июня нальчикский суд также продлил Барахоеву арест до 25 сентября.

По словам адвоката, состояние здоровья его подзащитного оставляет желать лучшего. "У него постоянно скачет давление, повышен сахар. В связи с тем, что у него была серьезная операция по удалению щитовидной железы, ему постоянно приходится принимать, помимо лекарств от давления и сахарного диабета, еще и гормональные препараты. Проблема в том, что в местах содержания под стражей данными препаратами его обеспечить не могут. Не всегда получается передать лекарственные препараты в срок, в приеме препаратов случаются перерывы по нескольку дней, что сразу сказывается на самочувствии Малсага Ужахова", - отметил Куриев.

Помимо защиты, с просьбой учесть состояние Ужахова и перевести его под домашний арест обратились к суду известные ученые, юристы, общественные деятели, работники искусства. "В своем решении суд указывает на то, что данный факт принят во внимание, но тем не менее, срок содержания под стражей продлевает на три с половиной месяца", - указал адвокат.

По ходатайству защиты представленные следователем справки цетра "Э" по СКФО, которые и послужили основанием для продления срока ареста, признаны судом недопустимым доказательством. "Эти документы не были надлежащим образом оформлены: на этих документах не было ни даты, ни месяца, ни года, не было печати и штампа организации. И текст справки был составлен невнятно, и было непонятно, какая вина вменяется моему подзащитному. В документах не было подтверждающего документа, что следователь запрашивал данную информацию из ЦЭ СКФО. Суд признал данные нарушения, но тем не менее, вынес постановление о продлении срока содержания под стражей", - сообщил Джабраил Куриев. Он назвал решение суда необоснованным и заявил о намерении обжаловать его.

Информация о задержаниях активистов содержится в хронике "Кавказского узла" "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней". Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Преследование активистов".