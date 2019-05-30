Совет тейпов Ингушетии обжалует решение Минюста

30 мая 2019, 20:10

Решение о приостановке деятельности Совета тейпов Ингушетии будет обжаловано в судебном порядке, сообщили "Кавказскому узлу" в секретариате организации. После решения Минюста члены Совета тейпов не могут выступать от имени организации, но они могут добиться возобновления статуса, указали адвокат Магомед Абубакаров и правозащитник Тимур Акиев.

Как сообщал "Кавказский узел", Минюст предписал приостановить деятельность Совета тейпов ингушского народа на три месяца. Ведомство сочло экстремистским призыв организации к парламенту по поводу территориальной принадлежности Пригородного района. Временный глава организации Мурад Даскиев заявил, что Совет тейпов не намерен прекращать работу.

Глава Совета тейпов Ингушетии Малсаг Ужахов арестован по уголовному делу о применении насилия к полицейским во время мартовского митинга в Магасе. Исполняющего обязанности главы Совета тейпов Мурада Даскиева задержали в Магасе 16 мая. На него завели два административных дела - о распространении фейковых новостей и об участии в несанкционированном шествии в 2018 году.

Президиум Совета тейпов Ингушетии принял решение обжаловать постановление Минюста о приостановке деятельности организации. “Сегодня президиум Совета тейпов провел заседание. Решено добиваться отмены этого предписания в судебном порядке”, - сообщили корреспонденту “Кавказского узла” в секретариате Совета тейпов.

Решение Минюста не привело к выходу ингушских тейпов из состава организации, отметили в секретариате. "В состав Совета тейпов Ингушетии входят 89 тейпов. Вообще в Ингушетии больше тейпов, точное количество сказать не могу, но в организацию входят 89, и из них ни один не заявил о выходе из состава организации после решения Минюста. Наоборот, все говорят слова поддержки и готовы работать дальше", - рассказали в Совете тейпов Ингушетии.

Претензии правоохранительных органов к организации не исчерпываются арестом председателя Совета Тейпов Малсага Ужахова и административным штрафом для временно исполняющего его обязанностями Мурада Даскиева. "За участие в митингах оштрафованы не только руководство Совета тейпов, но и члены организации: Магомед-Рашид Плиев, Магомед Галаев, Осман Оздоев, Магомед Галаев", - отметили в секретариате.

После решения Минюста Совет тейпов лишен возможности проводить какую-либо деятельность, указал адвокат Магомед Абубакаров.

"В статье 43 «Последствия приостановления деятельности общественного объединения» говорится, что в случае приостановления деятельности общественного объединения приостанавливаются его права как учредителя средств массовой информации, ему запрещается организовывать и проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия, пикетирование и иные массовые акции или публичные мероприятия, принимать участие в выборах, использовать банковские вклады, за исключением расчетов по хозяйственной деятельности и трудовым договорам, возмещению убытков, причиненных его действиями, уплате налогов, сборов и штрафов. То есть запрещается любая активная деятельность", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Абубакаров.

Если в течение установленного срока организация устраняет нарушение, послужившее основанием для приостановления деятельности, она может возобновить свою деятельность. Решение о возобновлении деятельности должен принять тот же орган, который приостановил работу объединения.

"А в статье 41 «Ответственность общественных объединений за нарушение законодательства Российской Федерации» говорится, что ответственность за нарушения несут лица, входящие в состав руководящих органов этих объединений. При доказательстве их вины за организацию деятельности они могут по решению суда нести ответственность как руководители преступных сообществ", - отметил адвокат.

Члены Совета тейпов Ингушетии не могут выступать от имени организации, не нарушая закон, считает глава ингушского отделения ПЦ "Мемориал" Тимур Акиев.

"Решение Минюста означает, что Совет тейпов и его члены не могут активно действовать - отправлять уведомления, писать заявления, вести прием граждан, делать публичные заявления и так далее. Любое активное действие от имени Совета тейпов будет нарушением закона", - сказал Акиев корреспонденту "Кавказского узла".

Вернуться к своей активной деятельности Совет сможет после устранения нарушений, указанных в решении Минюста. "Когда они устранят нарушения, и Минюст убедится, что недочеты устранены, он может разрешить деятельность. А если нет, то, скорее всего, организация будет закрыта. Члены организации пока могут выступать от своего имени, но не как члены Совета тейпов", - подчеркнул он.

Новости о протестах в Ингушетии и преследовании их участников можно прочитать в обновляемой хронике "Кавказского узла" "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней". Кроме того, "Кавказский узел" ведет тематическую страницу "Преследование активистов".