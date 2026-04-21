Картинки с котами привели сочинца к штрафу за нацистскую символику

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Сочи оштрафовал по статье о публичной демонстрации нацистской символики местного жителя, который выложил в телеграм изображение “Котольфа Китлера”.

Административное дело Богдана Иванова рассматривал Адлерский районный суд в Сочи. Заседание состоялось в день поступления дела в суд.

Поводом для протокола о демонстрации нацистской символики (часть 1 статьи 20.3 КоАП РФ) стала публикация, которую мужчина сделал в Telegram 10 апреля. Внимание на постановление в картотеке суда сегодня обратила внимание ”Медиазона”*.

По версии суда, Иванов “разместил публикацию с публичной демонстрацией символики "Котольф Китлер" которая является нацистской атрибутикой, использовавшийся Третьим Рейхом”. Мужчина признал свою вину, суд назначил ему минимальное наказание - штраф в тысячу рублей.

В постановлении суда не объясняется, что представляет собой “символика “Котольф Китлер” и как именно выглядело опубликованное изображение. Поисковые системы на соответствующий запрос выдают изображения котов с расцветкой морды, напоминающей усы и прическу Адольфа Гитлера. Издание “Верстка”* предполагает, что публикация жителя Сочи могла содержать изображение такого кота, но неизвестно, была ли на нем подлинная нацистская символика.

"Кавказский узел" писал, что 26 ноября 2025 года суд в Сочи приговорил 54-летнюю учительницу истории Ирину Кострову к полутора годам колонии-поселения по статье о повторной демонстрации запрещенной символики за использование пропагандистского плаката времен нацистской Германии в соцсети. Изображение учительница сопроводила пояснением о том, как его использовали в нацистской пропаганде. В январе краевой суд сократил Костровой срок заключения на два месяца.

Также осенью 2025 года 15-летний спортсмен-инвалид из Краснодара был дисквалифицирован до конца третьего круга чемпионата России по хоккею-следж за жест, "похожий на нацистское приветствие". Родные обжаловали это решение, настаивая, что юноша просто помахал кому-то на трибуне, они заказали независимую экспертизу видео с матча. Подросток стал объектом травли в интернете.

* внесены в российский реестр иноагентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.