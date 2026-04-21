Кавказский узел

20:45, 21 апреля 2026

Картинки с котами привели сочинца к штрафу за нацистскую символику

Кот с рисунком усов на морде. Фото: defne heybeli / Unsplash.com

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Сочи оштрафовал по статье о публичной демонстрации нацистской символики местного жителя, который выложил в телеграм изображение “Котольфа Китлера”. 

Административное дело Богдана Иванова рассматривал Адлерский районный суд в Сочи. Заседание состоялось в день поступления дела в суд. 

Поводом для протокола о демонстрации нацистской символики (часть 1 статьи 20.3 КоАП РФ) стала публикация, которую мужчина сделал в Telegram 10 апреля. Внимание на постановление в картотеке суда сегодня обратила внимание ”Медиазона”*. 

По версии суда, Иванов “разместил публикацию с публичной демонстрацией символики "Котольф Китлер" которая является нацистской атрибутикой, использовавшийся Третьим Рейхом”. Мужчина признал свою вину, суд назначил ему минимальное наказание - штраф в тысячу рублей. 

В постановлении суда не объясняется, что представляет собой “символика “Котольф Китлер” и как именно выглядело опубликованное изображение. Поисковые системы на соответствующий запрос выдают изображения котов с расцветкой морды, напоминающей усы и прическу Адольфа Гитлера. Издание “Верстка”* предполагает, что публикация жителя Сочи могла содержать изображение такого кота, но неизвестно, была ли на нем подлинная нацистская символика.

"Кавказский узел" писал, что 26 ноября 2025 года суд в Сочи приговорил 54-летнюю учительницу истории Ирину Кострову к полутора годам колонии-поселения по статье о повторной демонстрации запрещенной символики за использование пропагандистского плаката времен нацистской Германии в соцсети. Изображение учительница сопроводила пояснением о том, как его использовали в нацистской пропаганде. В январе краевой суд сократил Костровой срок заключения на два месяца.

Также осенью 2025 года 15-летний спортсмен-инвалид из Краснодара был дисквалифицирован до конца третьего круга чемпионата России по хоккею-следж за жест, "похожий на нацистское приветствие". Родные обжаловали это решение, настаивая, что юноша просто помахал кому-то на трибуне, они заказали независимую экспертизу видео с матча. Подросток стал объектом травли в интернете. 

Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook**, Instagram**, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp** сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* внесены в российский реестр иноагентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Новости
21:43, 21 апреля 2026
Кусок дрона в мазуте вынесло на побережье Кубани
Александр Максименко. Фото: t.me/opskuban
17:50, 21 апреля 2026
Житель Туапсе осужден за призывы к насилию против выходцев с Кавказа
Анна Минькова. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
03:51, 21 апреля 2026
Анна Минькова признала вину
Забор проб грунта со дна моря. Фото: Институт океанологии РАН / Telegram
20:47, 20 апреля 2026
Ученые заметили прогресс в восстановлении морского дна Анапы
Нефтяное пятно в Черном море недалеко от побережья Туапсе. 20 апреля 2026 г. Фото: https://t.me/bazabazon/45426
13:51, 20 апреля 2026
Два разлива нефти зафиксированы после атаки дронов в Туапсе
Персоналии
Адам Кадыров. Скриншот https://t.me/RKadyrov_95/5521
12:16, 20 апреля 2026
Кадыров Адам Рамзанович
Рауф Арашуков. Фото: Пресс-служба Совета Федерации России
13:01, 15 апреля 2026
Арашуков Рауф Раулевич
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
12:19, 9 апреля 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
Справочник
Наводнение в Дагестане. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Памятка: как получить компенсации пострадавшим от наводнения в Дагестане

Выборы в Армении. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении

Российские силовики конвоируют задержанного в ходе боев в Гудермесе в октябре 1999 года. Фото: Adlan Khasanov/REUTERS Главное о Второй чеченской войне

Последние записи в блогах
Фото
13:52, 21 февраля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
Раньше не замечали... Юрия Напсо могут лишить депутатских полномочий
Фото
09:14, 28 января 2025
BERG...man Tbilisi
29
Теракты под давлением иностранных спецслужб - импотенция власти? Толстой vs Ильин
Фото
09:55, 14 января 2025
BERG...man Tbilisi
37
Кто целится в Турецкий поток? Как ответит Москва на атаку ВСУ на станцию "Русская"
Все блоги
Аналитика
15:11, 3 апреля 2026
7 человек убиты и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в I квартале 2026 года
14:56, 3 апреля 2026
В марте 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России погиб 1 человек
Темы дня
Зелимхан Муртазов. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
21 апреля 2026, 16:51
Уроженец Чечни Зелимхан Муртазов смог покинуть Казахстан

Военнослужащий покидает воинскую часть. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
21 апреля 2026, 14:05
Военнослужащий осужден в Нальчике за длительное отсутствие в части

Протестующие на проспекте Руставели, 20 апреля 2026 года. Фото: Ketevan Khutsishvili / Netgazeti
20 апреля 2026, 23:32
Проевропейские акции в Тбилиси продолжаются 509 дней подряд

Участники акции с требованием обеспечить современные методы лечения детей с миодистрофией Дюшенна. Фото: https://www.facebook.com/photo/?fbid=1736910411041835&set=pcb.1736910491041827 Facebook принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
20 апреля 2026, 18:49
Родители детей с миодистрофией Дюшенна пожаловались на запрет установить палатки в Тбилиси

«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Поток приговоров: как судят за посты и комментарии
Поток приговоров: как судят за посты и комментарии
Уроженцы Чечни провели обряды после похорон Айшат Баймурадовой
Уроженцы Чечни провели обряды после похорон Айшат Баймурадовой
Показать больше