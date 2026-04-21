Кусок дрона в мазуте вынесло на побережье Кубани

Житель Кубани обнаружил на берегу моря обломок беспилотника, испачканный мазутом. В Туапсе на фоне пожара на нефтеразливном терминале прошел "нефтяной дождь", сообщил эколог.

Как писал "Кавказский узел", с 11 по 16 апреля на пляжах Анапы зафиксированы случаи выброса нефтепродуктов. Места выбросов локализованы, собрано 247 тонн загрязненного грунта, вывезено 229 тонн, отчитался оперштаб Кубани. В реке Туапсе, куда после атаки 16 апреля также попали нефтепродукты, разлив локализован, рапортовали чиновники 20 апреля.

10 апреля пятно нефтепродуктов, которое движется в сторону Анапы, было обнаружено в 11 километрах от берега. Оно обработано сорбентом, с поверхности воды собрано около 28 тонн нефтесодержащей смеси. Предположительно, источником пятна нефтепродуктов стало гражданское судно, атакованное украинскими беспилотниками за пределами территориальных вод России, сообщили власти Кубани.

Жители Краснодарского края продолжают сообщать о загрязнении Черного моря и побережья нефтепродуктами. После атаки на нефтеперерабатывающий завод в порту Туапсе на берегу был найден обломок украинского беспилотника, покрытый мазутом.

На записи мужчина демонстрирует находку на галечном пляже, стирая слой мазута с продолговатого металлического предмета. Под слоем мазута видны надписи на украинском языке. “Все в мазуте”, - констатирует мужчина. Позже автор видео рассказал, что “сейчас Черное море загрязнено, на берегу лежат мертвые чайки, погибли дельфины”, а “в небе стоит черный дым”, информировал сегодня Telegram-канал ASTRA*.

Эколог Жора Каваносян сообщил, что жители Туапсе присылают ему кадры с пятнами мазута на галечнике и испачканными нефтепродуктами птицами. На фоне пожара на нефтеразливном терминале, который тушат вторые сутки, “в городе прошел нефтяной дождь”, написал он.

Шлейф дыма после пожара на морском терминале был заметен еще после первой атаки на этот объект 16 апреля, оно сохранялось и к вечеру 20 апреля. “Отсюда и нефтяной дождь, который испугал местных жителей”, - пояснил Telegram-канал экологического мониторингового проекта “Прозрачный мир”.

“При сильном пожаре на нефтяном объекте в воздух поднимаются не только дым и сажа, но и пары легких нефтяных фракций. Когда воздух остывает, часть этих веществ оседает обратно, но уже в виде маслянистых капель и грязных осадков”, - говорится в публикации экологов.

Токсичные соединения содержатся не только в осадках, но и в атмосферном воздухе, поэтому жителям следует сократить пребывание на улице и использовать респиратор. “Для природы такой дождь тоже опасен. Он вредит как крупным животным, так и почвенным организмам, а при смыве может попасть в ливневки, реки и дальше в море”, - указали представители проекта.

Координатор программы экологизации промышленности Центра охраны дикой природы Игорь Шкрадюк обратил внимание, что “нефтяной дождь” содержит высокотоксичные соединения - бензол и его производные толуол, этилбензол и ксилол. Бензол относится к канцерогенам первого класса, написал ученый на своей странице в Facebook**.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

Материалы о последствиях разлива мазута собраны "Кавказским узлом" на странице "Экокатастрофа на Кубани".

