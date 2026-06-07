Четыре сторонника оппозиции задержаны в Ноемберяне

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Силовики задержали на избирательном участке в Ноемберяне четырех сторонников оппозиционного блока «Армения».

Как писал "Кавказский узел", сегодня в Армении проходит голосование на выборах в парламент, в 8.00 по местному времени (07.00 мск) для избирателей открылись 2005 участков. Рано утром, до открытия избирательных участков, силовики провели обыски в штабе блока "Армения" в Гюмри и задержали кандидата в депутаты Асмик Саградян. Обыски прошли и в штабах "Сильной Армении".

Лидер партии "Процветающая Армения" Гагик Царукян заявил, что сегодня, в день выборов, силовики задержали 50 его сторонников.

С избирательного участка № 37/19 в Ноемберяне сотрудники СНБ и Антикоррупционного комитета без объяснения причин увезли четырех сторонников блока «Армения», сообщает издание Yerevan.Today. "​Их местонахождение неизвестно", - говорится в публикации.

В Гюмри, по данным кандидата в депутаты Карена Симоняна, сегодня рано утром были задержаны более 10 сторонников блока "Армения". Силовики пришли к ним в квартиры и в штаб, расположенный в квартале Ани. Никаких объяснений этим задержаниям силовики не предоставили, пишет издание.

В блок "Армения" входят "Дашнакцутюн" (АРФД) и партия "Возрожденная Армения". В блок "Сильная Армения" наряду с одноименной партией входят партии "Новая эра", "Объединенные армяне" и "Страна для жизни".

Если на выборах победит партия действующей власти "Гражданский договор", то дальнейшие события в азербайджано-армянских отношениях "пойдут красиво и неинтересно", спрогнозировал сегодня автор блога "Ветер с Апшерона" на "Кавказском узле".

"Мирный договор, открытие дорог и границ, обнимашки, разная взаимная поддержка в защите от России. Скучно, нет движухи. Если победит трехголовая гидра "За Путина", в Армении начнутся зажигательные годы", - написал он в своем посте "Армянские выборы интереснее футбольного чемпионата".

По его мнению, "опасная активность ожидается завтра-послезавтра, если Пашинян победит". "Тогда Россия запустит "план Б" с выходом на улицы тысяч засланных казачков", - говорится в публикации.

Напомним, в преддверии выборов власти Армении усилили давление на сторонников оппозиции, а представители оппозиции заявили о злоупотреблении властей административным ресурсом.

Наиболее пророссийские участники выборов - блок "Сильная Армения" предпринимателя Самвела Карапетяна, блок "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна и партия "Процветающая Армения" олигарха Гагика Царукяна. По мнению аналитиков, партии Самвела Карапетяна, премьер-министра Никола Пашиняна и Роберта Кочаряна станут ключевыми конкурентами на выборах.

Выборы фактически станут референдумом о будущем действующей власти и внешнеполитическом курсе Армении, говорится в справке "Кавказского узла" "Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении".