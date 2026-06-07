Волонтеры установят сети для задержки нефтепродуктов в туапсинском поселке Тюменский

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Волонтеры отчитались о закупке специальных сетей для задержки нефтепродуктов на средства, полученные посредством экспресс-сбора. Их будут устанавливать в море волонтёры штаба "Тюменский" в Туапсе.

Как писал "Кавказский узел", на установку сетей от мазута на пляжах туапсинского поселка Тюменский был объявлен сбор средств в Telegram, необходимую сумму, 80 тысяч рублей, удалось собрать менее чем за день.

На пляж "Приморский" в Туапсе выбросило боны в мазуте, а пляж бывшего пансионата "Весна" не очищен от мазута, несмотря на объявленное властями открытие курортного сезона, сообщили 31 мая волонтеры. На пляжах туапсинского поселка Тюменский они устанавливают сети от мазута. Многие пляжи Туапсинского района, несмотря на официальное открытие курортного сезона, не готовы для безопасного отдыха: шторм вынес на берег большое количество мусора и осложнил уборку нефтепродуктов, рассказали местные жители, активисты и экологи.

Сбор средств на покупку сетей для задержки нефтепродуктов вёлся на реквизиты волонтёрского штаба "Добровольцы ССЛ" из Анапы, которые взяли на себя закупку сетей и канатов, а также помогут с их установкой. Их будут устанавливать в море волонтёры штаба "Тюменский" в Туапсе, сообщает Telegram-канал "Приём! Хроники", рассказывающий о деятельности волонтеров в Туапсе.

На видео, который опубликовал Telegram-канал, девушка-волонтер сообщает, что им купили 40 сетей, которые разберут и будут устанавливать в море.





Сети нужны для того, чтобы задерживать нефтесодержащие загрязнения в прибрежной зоне и не давать им распространяться дальше. Такой способ уже применялся во время ликвидации последствий нефтяного загрязнения на Черноморском побережье и показал свою эффективность как дополнительная мера защиты акватории.



Волонтеры подчеркнули, что установкой будут заниматься люди, которые уже имеют практический опыт работы с такими конструкциями, что очень важно. После использования сети будут извлекаться и передаваться на утилизацию в установленном порядке при поддержке местных служб.

1 мая после атаки БПЛА начался пожар на территории морского терминала в Туапсе. Он был потушен 2 мая. Этот пожар стал четвертым в Туапсе с 16 апреля. Ранее, 24 апреля, после прорыва боновых заграждений из-за подъема уровня воды в реке Туапсе, произошел разлив нефтепродуктов в Черное море. 27 мая стало известно об очередном ударе по морпорту. Серия атак на нефтяную инфраструктуру Туапсе привела к экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Пожары и "нефтяные дожди": главное об экокатастрофе в Туапсе".

На территории всего Туапсинского округа действует режим ЧС регионального характера. О критериях оценки ЧС, уровнях реагирования, структурах и ресурсах для ликвидации последствий можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Режим чрезвычайной ситуации (ЧС)".

От нефтепродуктов очищены все пляжи, кроме городских, на них работы продолжаются, сообщила администрация Туапсе, отчитавшись о последних приготовлениях к курортному сезону. Всего открыты 69 пляжей, в том числе 11 общего пользования. Волонтеры продолжают уборку мазута в Тюменском и Небуге. На пляж Приморский в Туапсе выбросило боны в мазуте, а пляж бывшего пансионата "Весна" не очищен от мазута, несмотря на объявленное властями открытие курортного сезона.

Материалы о последствиях разлива мазута собраны "Кавказским узлом" на странице "Экокатастрофа на Кубани".