80 тысяч на сети от мазута в Тюменском собраны за срок менее суток

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На установку сетей от мазута на пляжах туапсинского поселка Тюменский был объявлен сбор средств в Telegram, необходимую сумму, 80 тысяч рублей, удалось собрать менее чем за день.

Как писал "Кавказский узел", От нефтепродуктов очищены все пляжи, кроме городских, на них работы продолжаются, сообщила администрация Туапсе, отчитавшись о последних приготовлениях к курортному сезону. Всего будут открыты 69 пляжей, в том числе 11 общего пользования. волонтеры продолжают уборку мазута в Тюменском и Небуге. На пляж Приморский в Туапсе выбросило боны в мазуте, а пляж бывшего пансионата "Весна" не очищен от мазута, несмотря на объявленное властями открытие курортного сезона.

В штабе по уборке мазута в посёлке Тюменский возникла потребность в сетях. Специалисты для установки были, а необходимого количества сетей — нет, сообщил Telegram-канал "Прием! Хроники".

Сбор пришлось объявлять в интернете на реквизиты анапского штаба «Добровольцы ССЛ», которые и помогают устанавливать сети в Тюменском. "Ещё ночью нам стали падать ваши отчётные чеки, поэтому мы ложились спать вдохновлённые тем, что уже собрано минимум 26 тысяч. А уже <к полудню 2 июня> представитель штаба ССЛ написала, что уже собрано 80 тысяч. И они уже делают заказ на сети", - говорится в публикации.

1 мая после атаки БПЛА начался пожар на территории морского терминала в Туапсе. Он был потушен 2 мая. Этот пожар стал четвертым в Туапсе с 16 апреля. Ранее, 24 апреля, после прорыва боновых заграждений из-за подъема уровня воды в реке Туапсе, произошел разлив нефтепродуктов в Черное море. 27 мая стало известно об очередном ударе по морпорту. Серия атак на нефтяную инфраструктуру Туапсе привела к экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Пожары и "нефтяные дожди": главное об экокатастрофе в Туапсе".

На территории всего Туапсинского округа действует режим ЧС регионального характера. О критериях оценки ЧС, уровнях реагирования, структурах и ресурсах для ликвидации последствий можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Режим чрезвычайной ситуации (ЧС)".

Материалы о последствиях разлива мазута собраны "Кавказским узлом" на странице "Экокатастрофа на Кубани".