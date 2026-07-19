Беспилотники атаковали два танкера на терминале КТК под Новороссийском

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Украинские беспилотники атаковали танкеры "Asia" и "Nissos Ios" во время погрузки нефти на терминале Каспийского трубопроводного консорциума вблизи Новороссийска.

По данным пресс-службы Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), украинские беспилотники сегодня атаковали два танкера, один из которых ходит под флагом Либерии, а другой – под флагом Маршалловых островов.

"В ходе погрузочных операций на выносных причальных устройствах ВПУ-1 и ВПУ-3 два морских танкера "Asia", нефть компании "Тенгизшевройл" ("Шеврон") и "Nissos Ios", нефть компаний Кашаган Б.В. и Матен (АО НК "КазМунайГаз"), подверглись целенаправленной террористической атаке с использованием беспилотных летательных аппаратов", – сообщила компания в своем телеграм-канале.

На борту танкеров находятся международные экипажи. В результате атаки дронов на танкере "Asia" произошел пожар. Погрузка нефти остановлена. Пострадавших и жертв среди сотрудников КТК, а также подрядных организаций нет. Розлива нефти не допущено. Медицинская помощь членами экипажа не запрашивалась. Танкеры сохранили плавучесть, сказано в сообщении.

"Подчеркнем, что уже пятый акт прямой агрессии против сугубо гражданского объекта КТК, находящегося под защитой международного права", – подчеркнула пресс-служба.

Напомним, КТК – международный нефтетранспортный проект с участием России, Казахстана, а также ведущих добывающих компаний, созданный для строительства и эксплуатации магистрального трубопровода протяженностью более 1511 километров. В систему поступает нефть в основном с месторождений Западного Казахстана, а также сырье российских производителей. Нефть транспортируется до Морского терминала в поселке Южная Озереевка, где загружается на танкеры для отправки на мировые рынки, говорится на сайте компании.

В случае остановки КТК Казахстан может через Азербайджан и Грузию поставлять в Европу лишь около четырех миллионов тонн нефти в год, что значительно меньше, чем через Новороссийск (67 миллионов тонн в год), а строительство нового трубопровода по дну Каспия предполагает согласование с другими прибрежными государствами, в том числе и с Россией, указали в 2022 году аналитики.