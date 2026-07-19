Двое судей из Краснодарского края лишены полномочий

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Полномочия судей из Сочи и Новороссийска прекращены досрочно, в одном случае причиной стало обращение следователя, в другом — поступившая жалоба.

Квалификационная коллегия судей Краснодарского края приняла решения о досрочном прекращении полномочий двух судей.

Мировой судья судебного участка № 103 (Центральный район Сочи) Виталий Лопухин и судья Октябрьского районного суда Новороссийска Манолис Керасов лишены полномочий и квалификационных классов. Причиной в первом случае стало обращение руководителя следственного управления СКР по краю Андрея Маслова, во втором — жалоба гражданина Ушакова Ю.Н., сообщают на сайте судейского сообщества.

Как писал "Кавказский узел", Высшая квалификационная коллегия судей разрешила следователям возбудить уголовное дело против судьи Лазаревского районного суда Сочи Сергей Богдановича, который подозревается в получении взятки в особо крупном размере.