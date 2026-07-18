×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
01:55, 18 июля 2026

ВККС согласилась на возбуждение уголовного дела против сочинского судьи

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Высшая квалификационная коллегия судей разрешила следователям возбудить уголовное дело против судьи Лазаревского районного суда Сочи Сергей Богдановича.

Судья Лазаревского районного суда Сочи Сергей Богданович подозревается в получении взятки в особо крупном размере.

По данным следствия, в июле прошлого года Богданович на территории АЗС в Сочи через посредников получил половину взятки (25 миллионов рублей из 50 миллионов) от подсудимого Сафарбия Напсо. Вознаграждение предназначалось за рассмотрение дела Напсо в особом порядке и назначение наказания, не связанного с реальным лишением свободы, пишет ТАСС 17 июля.

В деле фигурируют три посредника, уголовное дело в отношении двоих из них уже рассматривается в суде, они обвиняются в посредничестве во взяточничестве. Дело третьего выделено в отдельное производство.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в начале июля до суда дошло дело бывшего сочинского судьи Валерия Слуки, который обвиняется в превышении полномочий и вынесении неправосудных решений. Следствие также расследует эпизод, связанный с предполагаемым получением Слукой крупной взятки от Сафарбия Напсо за аналогичные услуги.

В прошлом году Сафарбий Напсо был приговорен к четырем годам лишения свободы, будучи признанным виновным в хищении имущества ДРСУ. Уже в текущем году к срокам от двух до шести с половиной лет были приговорены и его сообщники.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео через бот «Кавказского узла» в Telegram
Telegram-бот
Мобильная форма
Кнопка работает при установленном приложении Telegram. После перехода в бот, нажмите на «Запустить бота» и напишите нам. Для отправки фото и видео — нажмите на значок скрепки, выберите функцию «Файл», затем отметьте фото или видео в памяти устройства и нажмите «Отправить».
Новости
Самолеты “Азербайджанских авиалиний”. Фото: AZAL - Azerbaijan Airlines﻿ / Facebook*
23:27, 17 июля 2026
Глава МИД Азербайджана анонсировал возобновление авиарейсов из Баку в Грозный
Песок в мазуте. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
05:48, 15 июля 2026
Выбросы нефтепродуктов найдены в Приморско-Ахтарском округе
Мужчина со смартфоном. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
04:49, 15 июля 2026
Житель Краснодара арестован за призывы обстреливать Москву
Танкер в заливе. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
20:52, 14 июля 2026
Аналитики оценили последствия ударов по судам в Таганрогском заливе
Выбросы мазута в Темрюкском районе Кубани. Фото: https://t.me/ecozhora/8181
17:56, 14 июля 2026
Выбросы мазута на берег зафиксированы в Темрюкском районе Кубани
Персоналии
Каси Кек. Скриншот https://www.youtube.com/watch?v=oKmW6Dq9MY8
15:10, 17 июля 2026
Кик Касе Хамзетович
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
13:51, 17 июля 2026
Апти Алаудинов
Мансур Мовлаев. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в ChatGPT
11:00, 17 июля 2026
Мовлаев Мансур Мовсарович
Справочник
Пляжи Анапы. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot Пляжи Анапы: открытые и опасные зоны

Предполагаемый "Маршрут Трампа". Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе ChatGPT. "Маршрут Трампа" (TRIPP): транспортный коридор через Армению

Рамзан Кадыров (слева), Роман Мурдиев, Мансур Солтаев. Фото https://chechnya.gov.ru/novosti/nachalas-pryamaya-liniya-glavy-chr-r-kadyrova-3/ и https://chechombudsman.ru Роман Мурдиев: подросток, за которого заступился Кадыров

Последние записи в блогах
Фото
13:52, 21 февраля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
Раньше не замечали... Юрия Напсо могут лишить депутатских полномочий
Фото
09:14, 28 января 2025
BERG...man Tbilisi
29
Теракты под давлением иностранных спецслужб - импотенция власти? Толстой vs Ильин
Фото
09:55, 14 января 2025
BERG...man Tbilisi
37
Кто целится в Турецкий поток? Как ответит Москва на атаку ВСУ на станцию "Русская"
Все блоги
Аналитика
13:13, 1 июля 2026
4 человека убиты и 8 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России во II квартале 2026 года
12:56, 1 июля 2026
В июне 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России зафиксировано 8 жертв
Темы дня
Самолеты “Азербайджанских авиалиний”. Фото: AZAL - Azerbaijan Airlines﻿ / Facebook*
17 июля 2026, 23:27
Глава МИД Азербайджана анонсировал возобновление авиарейсов из Баку в Грозный

Аркадий Бабченко (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов). Кадр видео Балтия Без Цензуры / YouTube
17 июля 2026, 20:03
Аркадий Бабченко* заочно осужден за посты без маркировки иноагента

Заправка в Краснодаре. Фото Елены Синеок, Юга.ру
17 июля 2026, 16:23
На фоне роста цен на бензин сократилось число работающих АЗС в Краснодаре

Илья Ремесло. Фото: Telegram-канал Ильи Ремесло
17 июля 2026, 12:23
Блогер Ремесло задержан по делу о фейках об армии

Россиянка показала неприличный жест участникам шествия в Тбилиси.
Россиянка показала неприличный жест участникам шествия в Тбилиси.
Что с бензином на Юге России? Закрытые АЗС, спекулянты и кражи топлива.
Что с бензином на Юге России? Закрытые АЗС, спекулянты и кражи топлива.
Топливный кризис на юге России: очереди, дефицит и цены до 140р за литр
Топливный кризис на юге России: очереди, дефицит и цены до 140р за литр
«Требуем администрацию»: жители Краснодара вышли на улицы из-за подтоплений
«Требуем администрацию»: жители Краснодара вышли на улицы из-за подтоплений
Голодовка в СИЗО: дело блогера вызвало резонанс в Дагестане
Голодовка в СИЗО: дело блогера вызвало резонанс в Дагестане
Выборы в Армении: будет ли мир с Азербайджаном?
Выборы в Армении: будет ли мир с Азербайджаном?
Показать больше