ВККС согласилась на возбуждение уголовного дела против сочинского судьи

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Высшая квалификационная коллегия судей разрешила следователям возбудить уголовное дело против судьи Лазаревского районного суда Сочи Сергей Богдановича.

Судья Лазаревского районного суда Сочи Сергей Богданович подозревается в получении взятки в особо крупном размере.

По данным следствия, в июле прошлого года Богданович на территории АЗС в Сочи через посредников получил половину взятки (25 миллионов рублей из 50 миллионов) от подсудимого Сафарбия Напсо. Вознаграждение предназначалось за рассмотрение дела Напсо в особом порядке и назначение наказания, не связанного с реальным лишением свободы, пишет ТАСС 17 июля.

В деле фигурируют три посредника, уголовное дело в отношении двоих из них уже рассматривается в суде, они обвиняются в посредничестве во взяточничестве. Дело третьего выделено в отдельное производство.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в начале июля до суда дошло дело бывшего сочинского судьи Валерия Слуки, который обвиняется в превышении полномочий и вынесении неправосудных решений. Следствие также расследует эпизод, связанный с предполагаемым получением Слукой крупной взятки от Сафарбия Напсо за аналогичные услуги.

В прошлом году Сафарбий Напсо был приговорен к четырем годам лишения свободы, будучи признанным виновным в хищении имущества ДРСУ. Уже в текущем году к срокам от двух до шести с половиной лет были приговорены и его сообщники.

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