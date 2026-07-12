Дошло до суда дело Валерия Слуки

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Советский районный суд Краснодара рассмотрит дело бывшего сочинского судьи Валерия Слуки, который обвиняется в превышении полномочий и вынесении неправосудных решений.

Как писал "Кавказский узел", в конце января 2026 года председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело в отношении Валерия Слуки, судьи в отставке Центрального районного суда Сочи. Всего в деле семь эпизодов, касающихся распоряжения муниципальными земельными участками в Сочи. В сентябре 2025 года высшая квалификационная коллегия судей удовлетворила представление следствия о возбуждении уголовного дела против судьи Валерия Слуки, чьи полномочия были прекращены в 2023 году из-за узаконивания самостроев. В феврале текущего года Слука был арестован.

В 2023 году в Сочи более 120 зданий были признаны незаконными и подлежащими сносу постройками. В связи с этим два судьи Центрального районного суда ушли в отставку, в их числе Валерий Слука. Председатель суда и еще один судья были лишены полномочий.

Уголовное дело в отношении бывшего сочинского судьи Валерия Слуки по семи эпизодам о превышении должностных полномочий и вынесении заведомо неправосудных решений дошло до суда, сообщает 11 июля ТАСС.

Первое заседание по делу Слуки назначено на 14 июля в Советском районном суде Краснодара.

Следствие также расследует эпизод, связанный с предполагаемым получением Слукой крупной взятки. По версии силовиков, в июле 2025 года он через посредников получил первую часть незаконного вознаграждения в размере 25 миллионов рублей от бывшего директора Дагомысского ДРСУ Сафарбия Напсо. Общая же сумма взятки составляет 50 миллионов рублей. Деньги, как утверждает следствие, передавались за обещание рассмотреть уголовное дело в особом порядке и добиться назначения наказания, не связанного с реальным лишением свободы, информирует "Югополис".

Напомним, что в прошлом году Сафарбий Напсо был приговорен к четырем годам лишения свободы, будучи признанным виновным в хищении имущества ДРСУ. Уже в текущем году к срокам от двух до шести с половиной лет были приговорены и его сообщники.

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