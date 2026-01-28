Следком возбудил дело против бывшего судьи из Сочи

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело в отношении Валерия Слуки, судьи в отставке Центрального райсуда Сочи. Всего в деле семь эпизодов, касающихся распоряжения муниципальными земельными участками в Сочи.

Как писал "Кавказский узел", в сентябре 2025 года высшая квалификационная коллегия судей удовлетворила представление следствия о возбуждении уголовного дела против судьи из Сочи Валерия Слуки, чьи полномочия были прекращены в 2023 году из-за узаконивания самостроев.

В сентябре 2023 года в Сочи более 120 зданий были признаны незаконными и подлежащими сносу постройками. В связи с этим два судьи Центрального районного суда ушли в отставку, в их числе Валерий Слука. Председатель суда и еще один судья были лишены полномочий.

По данным следствия, в период с июня 2021 года по июль 2022 года Валерий Слука необоснованно принял к производству исковые заявления граждан, нарушая территориальную подсудность. Судья не привлек к участию в процессе ответчиков и не стал исследовать доказательства. В итоге бывший судья вынес семь заведомо неправосудных решений, повлекших незаконное изъятие участков в Сочи из муниципальной собственности, сообщил сегодня Интерфакс со ссылкой на пресс-службу СК России

"Председателем Следственного комитета Александром Бастрыкиным с согласия Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации возбуждено уголовное дело по семи эпизодам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 286, частью 1 статьи 305 УК РФ (превышение должностных полномочий 1 и вынесение заведомо неправосудных решений 2 ), в отношении судьи Центрального районного суда города Сочи Валерия Слуки, полномочия которого досрочно прекращены", - говорится в сообщении пресс-службы.

Краснодарский краевой суд отменил необоснованные решения Центрального райсуда Сочи и вернул участки в собственность города, уточнило ведомство.

Жители Сочи неоднократно жаловались на проблему самостроев в городе. По данным на начало декабря 2023 года, в реестр самовольно построенных многоквартирных домов в Краснодарском крае внесено 215 строений, более половины из них - в Сочи, заявили местные власти.

В 2024 году Генпрокуратура России направила в суд иск, требующий отменить передачу застройщикам земельных участков, на которых уже построены многоквартирные дома. Речь идет, в частности, о ЖК "Морская симфония", который был узаконен судом. Это решение было отменено вышестоящий инстанцией, а судья, который его принял, ушел в отставку.

"Кавказский узел" также писал, что 27 января по подозрению в совершении коррупционных преступлений была задержана вице-губернатор Кубани Анна Минькова. 20 января стало известно, что Минькову проверяют на возможную причастность к незаконному обогащению за счет бюджетных средств.