×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
09:58, 16 марта 2026

Девять беспилотников сбиты в трех регионах ЮФО

Беспилотники. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Минобороны отчиталось о шести сбитых беспилотниках в Ростовской области, двух в Волгоградской и одном в Краснодарском крае.

Как писал "Кавказский узел", минувшей ночью в результате атаки беспилотников произошел пожар на нефтебазе в Лабинске. По данным властей Кубани, раненых нет.

С 23.00 мск 15 марта до 8.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 145 украинских беспилотников, в том числе шесть в Ростовской области, два в Волгоградской и один в Краснодарском крае, сообщает на своем сайте Минобороны.

Согласно публикации, остальные дроны сбиты в Московской, Брянской, Ярославской, Калужской, Смоленской, Ульяновской, Тверской, Воронежской, Костромской, Саратовской областях и в Крыму.

Администрация Волгоградской области и губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь, по состоянию на 09.50 мск, не сообщили в своих телеграм-каналах о последствиях ночных атак.

Оповещения об угрозе атаки дронов в Волгоградской области стали ежедневными, но фактическое появление БПЛА не всегда предваряется предупреждением, заявили ранее опрошенные "Кавказским узлом" местные жители.

Напомним, 13 февраля в Волгограде при атаке БПЛА пострадали женщина и подросток. По данным властей, было повреждено несколько частных и многоквартирных домов. Окна в поврежденных квартирах не восстановлены даже спустя неделю после атаки, а дозвониться диспетчерам сложно, пожаловались пострадавшие.

В Ростове-на-Дону 14 января в результате воздушной атаки произошли пожары в домах и на промышленном объекте. Один человек погиб и четверо, в том числе четырехлетний ребенок, были госпитализированы.

В Ростовской области действует запрет на съемку воздушных атак и их последствий, работы противовоздушной обороны и мест расположения воинских подразделений. На "Кавказском узле" опубликован соответствующий указ губернатора.

Власти Кубани в декабре 2025 года ввели штрафы за съемку воздушных атак и работы противовоздушной обороны. На "Кавказском узле" опубликован соответствующий законопроект краевого заксобрания.

В других регионах ЮФО и СКФО, в том числе в Волгоградской области, также запрещена съемка атак дронов и их последствий. Эти запреты противоречат Конституции, гарантирующей недопустимость цензуры и свободу поиска, фиксации и распространения информации, указали юристы.

Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
09:06, 15 марта 2026
Многоквартирный дом поврежден при воздушной атаке в Волгограде
БПЛА в полете. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
10:02, 14 марта 2026
23 беспилотника сбиты в четырех регионах ЮФО
Женщина с ребёнком в колонии. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
04:46, 12 марта 2026
Правозащитники призывают освободить матерей-политзаключенных
Спецоперация. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
11:00, 11 марта 2026
Более 8850 комбатантов с юга России официально признаны убитыми в СВО
Беспилотник. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
09:02, 11 марта 2026
Дома жителей Ростовской области были обесточены в результате атаки БПЛА
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
14:27, 2 февраля 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:00, 17 февраля 2026
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Рамзан Кадыров танцует лезгинку перед матчем футбольных команд Чечни и Бразилии. Грозный, 8 марта 2011 г. Фото: REUTERS/Sergei Karpukhin Фонд Кадырова: как тратят "деньги от Аллаха"

БПЛА над Тегераном. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Главное о влиянии военного конфликта с Ираном на Кавказ

На месте теракта в "Крокус Сити Холле" в Красногорске. Кадр из видео в телеграм-канале губернатора Московской области https://t.me/vorobiev_live/6175 Теракты со стрельбой в России за 30 лет

Последние записи в блогах
Фото
13:52, 21 февраля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
Раньше не замечали... Юрия Напсо могут лишить депутатских полномочий
Фото
09:14, 28 января 2025
BERG...man Tbilisi
29
Теракты под давлением иностранных спецслужб - импотенция власти? Толстой vs Ильин
Фото
09:55, 14 января 2025
BERG...man Tbilisi
37
Кто целится в Турецкий поток? Как ответит Москва на атаку ВСУ на станцию "Русская"
Все блоги
Аналитика
13:47, 2 марта 2026
В феврале 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России  погибли три человека
12:37, 2 февраля 2026
В январе 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погибли три человека
Темы дня
Кадр подтопленных улиц села Новокули Новолакского района. Фото: Народный фронт / Telegram-канал
13 марта 2026, 22:42
Жители села Новокули потребовали решить проблему подтопления улиц

Сергей Резник*. Фото предоставлено "Кавказскому узлу" Сергеем Резником*.
13 марта 2026, 19:41
Минюст объявил иноагентом журналиста Сергея Резника*

Флаги Грузии и Евросоюза. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
13 марта 2026, 16:29
Грузия пообещала не принимать суда "теневого флота"

Наргиз Мухтарова. Фото: https://haqqin.az/news/364349
13 марта 2026, 13:34
Азербайджанская активистка Мухтарова отвергла обвинения в легализации доходов 

Иранские беспилотники атаковали Азербайджан
Иранские беспилотники атаковали Азербайджан
Чеченцы Дагестана почтили память жертв сталинских репрессий
Чеченцы Дагестана почтили память жертв сталинских репрессий
Кадыров показал видео с сыном Адамом
Кадыров показал видео с сыном Адамом
Алаудинов заступился за свою книгу после обвинений в ереси
Алаудинов заступился за свою книгу после обвинений в ереси
Рыба гибнет, дети болеют: конфликт вокруг завода в Дагестане
Рыба гибнет, дети болеют: конфликт вокруг завода в Дагестане
Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Показать больше