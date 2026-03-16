Девять беспилотников сбиты в трех регионах ЮФО
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Минобороны отчиталось о шести сбитых беспилотниках в Ростовской области, двух в Волгоградской и одном в Краснодарском крае.
Как писал "Кавказский узел", минувшей ночью в результате атаки беспилотников произошел пожар на нефтебазе в Лабинске. По данным властей Кубани, раненых нет.
С 23.00 мск 15 марта до 8.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 145 украинских беспилотников, в том числе шесть в Ростовской области, два в Волгоградской и один в Краснодарском крае, сообщает на своем сайте Минобороны.
Согласно публикации, остальные дроны сбиты в Московской, Брянской, Ярославской, Калужской, Смоленской, Ульяновской, Тверской, Воронежской, Костромской, Саратовской областях и в Крыму.
Администрация Волгоградской области и губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь, по состоянию на 09.50 мск, не сообщили в своих телеграм-каналах о последствиях ночных атак.
Оповещения об угрозе атаки дронов в Волгоградской области стали ежедневными, но фактическое появление БПЛА не всегда предваряется предупреждением, заявили ранее опрошенные "Кавказским узлом" местные жители.
Напомним, 13 февраля в Волгограде при атаке БПЛА пострадали женщина и подросток. По данным властей, было повреждено несколько частных и многоквартирных домов. Окна в поврежденных квартирах не восстановлены даже спустя неделю после атаки, а дозвониться диспетчерам сложно, пожаловались пострадавшие.
В Ростове-на-Дону 14 января в результате воздушной атаки произошли пожары в домах и на промышленном объекте. Один человек погиб и четверо, в том числе четырехлетний ребенок, были госпитализированы.
В Ростовской области действует запрет на съемку воздушных атак и их последствий, работы противовоздушной обороны и мест расположения воинских подразделений. На "Кавказском узле" опубликован соответствующий указ губернатора.
Власти Кубани в декабре 2025 года ввели штрафы за съемку воздушных атак и работы противовоздушной обороны. На "Кавказском узле" опубликован соответствующий законопроект краевого заксобрания.
В других регионах ЮФО и СКФО, в том числе в Волгоградской области, также запрещена съемка атак дронов и их последствий. Эти запреты противоречат Конституции, гарантирующей недопустимость цензуры и свободу поиска, фиксации и распространения информации, указали юристы.
* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.