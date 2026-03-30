Сняты ограничения в аэропортах городов юга России

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В аэропортах Владикавказа, Волгограда, Грозного и Краснодара отменены ограничения, введенные из-за небезопасности полетов. Военные отчитались о сбитых беспилотниках в Волгоградской, Ростовской областях и на Кубани.

Как писал "Кавказский узел", минувшей ночью Росавиация сообщила о приостановке работы аэропортов Владикавказа, Волгограда, Грозного и Краснодара.

Разговоры о переименовании аэропорта Волгограда в "Сталинград" активно велись еще с 1990-х годов. Однако из "Гумрака" в "Сталинград" аэропорт был переименован только после вмешательства Путина - 29 апреля 2025 года он заявил, что поддерживает инициативу ветеранов и участников СВО, подписав указ о переименовании в тот же день. При этом часть граждан выступала резко против переименования, напоминая, что при Сталине были репрессированы 250 тысяч сталинградцев.

В аэропортах Владикавказа, Волгограда, Грозного и Краснодара сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщает в своем телеграм-канале пресс-служба Росавиации. "Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в публикации.

Прошедшей ночью дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 102 украинских беспилотника, в том числе в Волгоградской, Ростовской областях, Краснодарском крае и над акваторией Азовского моря, сообщило в своем телеграм-канале Минобороны.

Согласно публикации, остальные дроны сбиты в Белгородской, Курской, Воронежской, Пензенской, Ульяновской, Самарской областях и в Крыму.

Администрация Волгоградской области, по состоянию на 09.55 мск, не сообщила в своем телеграм-канале о ночной атаке.

Оповещения об угрозе атаки дронов в Волгоградской области стали ежедневными, но фактическое появление БПЛА не всегда предваряется предупреждением, заявили ранее опрошенные "Кавказским узлом" местные жители.

Напомним, минувшей ночью в результате атаки БПЛА в Таганроге погиб один человек, еще восьмерым потребовалась помощь врачей. В городе повреждены 12 многоквартирных и 27 частных домов, а также 10 автомобилей.

В Краснодаре в результате атаки БПЛА пострадали три человека: взрослый и два ребенка. Им оказана медицинская помощь на месте, госпитализации не потребовалась.

В Краснодарском крае в сентябре 2025 года был введен запрет на распространение информации об атаках беспилотников и их последствиях, на съемку работы ПВО, военных объектов и критически важной инфраструктуры. В декабре 2025 года власти Кубани ввели штрафы за съемку воздушных атак и работы противовоздушной обороны. На "Кавказском узле" опубликован соответствующий законопроект краевого заксобрания.

В Ростовской области действует запрет на съемку воздушных атак и их последствий, работы противовоздушной обороны и мест расположения воинских подразделений. На "Кавказском узле" опубликован соответствующий указ губернатора.