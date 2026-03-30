×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
09:59, 30 марта 2026

Сняты ограничения в аэропортах городов юга России

Самолет на взлетной полосе. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В аэропортах Владикавказа, Волгограда, Грозного и Краснодара отменены ограничения, введенные из-за небезопасности полетов. Военные отчитались о сбитых беспилотниках в Волгоградской, Ростовской областях и на Кубани.

Как писал "Кавказский узел", минувшей ночью Росавиация сообщила о приостановке работы аэропортов Владикавказа, Волгограда, Грозного и Краснодара.

Разговоры о переименовании аэропорта Волгограда в "Сталинград" активно велись еще с 1990-х годов. Однако из "Гумрака" в "Сталинград" аэропорт был переименован только после вмешательства Путина - 29 апреля 2025 года он заявил, что поддерживает инициативу ветеранов и участников СВО, подписав указ о переименовании в тот же день. При этом часть граждан выступала резко против переименования, напоминая, что при Сталине были репрессированы 250 тысяч сталинградцев.

В аэропортах Владикавказа, Волгограда, Грозного и Краснодара сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщает в своем телеграм-канале пресс-служба Росавиации. "Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в публикации.

Прошедшей ночью дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 102 украинских беспилотника, в том числе в Волгоградской, Ростовской областях, Краснодарском крае и над акваторией Азовского моря, сообщило в своем телеграм-канале Минобороны.

Согласно публикации, остальные дроны сбиты в Белгородской, Курской, Воронежской, Пензенской, Ульяновской, Самарской областях и в Крыму.

Администрация Волгоградской области, по состоянию на 09.55 мск, не сообщила в своем телеграм-канале о ночной атаке.

Оповещения об угрозе атаки дронов в Волгоградской области стали ежедневными, но фактическое появление БПЛА не всегда предваряется предупреждением, заявили ранее опрошенные "Кавказским узлом" местные жители.

Напомним, минувшей ночью в результате атаки БПЛА в Таганроге погиб один человек, еще восьмерым потребовалась помощь врачей. В городе повреждены 12 многоквартирных и 27 частных домов, а также 10 автомобилей.

В Краснодаре в результате атаки БПЛА пострадали три человека: взрослый и два ребенка. Им оказана медицинская помощь на месте, госпитализации не потребовалась.

В Краснодарском крае в сентябре 2025 года был введен запрет на распространение информации об атаках беспилотников и их последствиях, на съемку работы ПВО, военных объектов и критически важной инфраструктуры. В декабре 2025 года власти Кубани ввели штрафы за съемку воздушных атак и работы противовоздушной обороны. На "Кавказском узле" опубликован соответствующий законопроект краевого заксобрания.

В Ростовской области действует запрет на съемку воздушных атак и их последствий, работы противовоздушной обороны и мест расположения воинских подразделений. На "Кавказском узле" опубликован соответствующий указ губернатора.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
03:36, 30 марта 2026
1
 Работа четырех аэропортов юга России приостановлена
02:37, 30 марта 2026
Выросло число пострадавших во время атаки БПЛА в Таганроге
01:38, 30 марта 2026
Три человека пострадали во время атаки БПЛА в Краснодаре
12:57, 29 марта 2026
Сняты ограничения на проезд по Военно-Грузинской дороге
08:00, 29 марта 2026
Беспилотники сбиты в двух районах Ростовской области
05:58, 29 марта 2026
Боец из Волгоградской области убит в военной операции
Все события дня
Новости
Участники СВО. Фото: Минобороны России
11:06, 28 марта 2026
Число убитых на Украине бойцов с юга России превысило 8950
Спецоперация. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
11:00, 11 марта 2026
Более 8850 комбатантов с юга России официально признаны убитыми в СВО
Подростки поджигают релейный шкаф. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
01:52, 11 марта 2026
За период с 23 февраля по 8 марта в вооруженных и террористических атаках в Северокавказском и Южном федеральных округах жертв не зафиксировано
Бронежилет. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
06:01, 5 марта 2026
Потери юга России на Украине превысили 8800 человек
Российские военные в зоне боевых действий. Кадр видео Минобороны РФ https://mil.ru/news/1b9c3525-a768-4ce0-81c3-4b4a885d8335
14:37, 28 февраля 2026
Число убитых в СВО бойцов с юга России превысило 8750
Персоналии
Адам Кадыров. Скриншот https://t.me/RKadyrov_95/5521
13:15, 26 марта 2026
Кадыров Адам Рамзанович
Илия II, Святейший и Блаженнейший Католикос-Патриарх всея Грузии. Фото http://www.patriarchia.ru/db/text/501320.html
14:08, 23 марта 2026
Илия II
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
14:09, 19 марта 2026
Апти Алаудинов
Справочник
Рамзан Кадыров танцует лезгинку перед матчем футбольных команд Чечни и Бразилии. Грозный, 8 марта 2011 г. Фото: REUTERS/Sergei Karpukhin Фонд Кадырова: как тратят "деньги от Аллаха"

Плачущая женщина. Фото: REUTERS/Mike Blake «Убийства чести» на Северном Кавказе

БПЛА над Тегераном. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Главное о влиянии военного конфликта с Ираном на Кавказ

Последние записи в блогах
Фото
10:50, 24 марта 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Вывески менять никто не спешит...
Фото
17:31, 18 марта 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
"Не справился с управлением". Жители Северной Осетии высказались за отставку главы республики
Фото
12:23, 8 марта 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Житейская история с неожиданной концовкой
Все блоги
Аналитика
13:47, 2 марта 2026
В феврале 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России  погибли три человека
12:37, 2 февраля 2026
В январе 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погибли три человека
Темы дня
Следственный изолятор. Фото Елены Синеок, "Юга.Ру".
27 марта 2026, 20:40
Житель Кубани пропал после серии административных арестов

Мобильный телефон. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
27 марта 2026, 17:32
Жители юга России рассказали о сложностях из-за проблем с интернетом

Группа бойцов, отправленных из Чечни в зону СВО. 27 марта 2026 года. Скриншот видео https://t.me/RKadyrov_95/6448
27 марта 2026, 15:03
Группа бойцов отправлена из Чечни в зону СВО

Айшат Баймурадова похоронена в Ереване. 27 марта 2026 г. Фото: https://t.me/svobodapodcast/1166
27 марта 2026, 12:09
Айшат Баймурадова похоронена в Ереване

Затопления в Дагестане и Чечне: эвакуированы сотни жителей
Адам Кадыров впервые появился на совещании после сообщений о ДТП
Пашинян поспорил с беженкой из Карабаха, но позже извинился
Алаудинов отреагировал на критику Путина со стороны Ильи Ремесло
Плесень и холод: мать раскритиковала детское отделение больницы в Кизилюрте
Иранские беспилотники атаковали Азербайджан
Показать больше