Военный из Дагестана убит на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Эйваз Ярахмедов из Табасаранского района убит в военной операции. С ее начала официально признаны убитыми как минимум 1935 бойца из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", к 14 мая чиновники и силовики признали убитыми в боях на Украине не менее 1934 военнослужащего из Дагестана.

В Ушнигской школе Табасаранского района состоялось открытие мемориальной доски в честь Эйваза Ярахмедова - выпускника школы, убитого в ходе специальной военной операции, отчитался глава района Магомед Курбанов в Telegram-канале.

Ярахмедов родился 24 января 1983 года в селе Ушниг. Он учился в Ушнигской средней школе. С 2024 участвовал в СВО и воевал на Луганском направлении. Был убит во время боевого задания и был похоронен в родном селе в январе 2026 года.

Таким образом, официально признаны убитыми на Украине как минимум 1935 комбатанта из Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Число убитых на Украине бойцов с юга России превысило 9100 Не менее 4494 бойцов из СКФО и 4607 - из ЮФО официально признаны убитыми в военной операции на Украине.

13 мая стало известно имя еще одного убитого на Украине выходца из Табасаранского района Дагестана - Сеймур Мирзабалаев.

Дагестан занимает первое место среди регионов СКФО по количеству убитых, чьи имена официально обнародовали власти. Глава Дагестана Сергей Меликов еще в феврале 2022 года первым из представителей власти заявил о том, что на Украине убит российский военный, признав смерть офицера Нурмагомеда Гаджимагомедова.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. Так, мать убитого Дмитрия Уханова рассказала, что искала тело сына четыре месяца, а сотрудники администрации и военкомата узнавали у нее о ходе поисков, ничем не помогая.

"Кавказский узел" также писал, что 18-летнего Саида Муртазалиева из Дагестана силовики в Подмосковье пытками заставили подписать контракт с Минобороны. В зоне боевых действий командиры заставили его собирать деньги, после этого юноша был объявлен пропавшим без вести. "Меня самого отправили на штурм, где товарищ "Спартак" сказал, что поступил приказ обнулить меня", - сказал Муртазалиев в последнем видеосообщении, отправленном матери.