Пожар на нефтебазе в Лабинске произошел после удара дрона

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

На нефтебазе в Лабинске в результате атаки беспилотников начался пожар. По данным властей, раненых нет.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 15 марта в пригороде Тихорецка "из-за падения обломков БПЛА" произошел пожар на нефтебазе. По данным властей, раненых нет. Пожар был потушен вечером того же дня.

В промзоне Лабинска в результате атаки БПЛА произошел пожар на территории нефтебазы, сообщил в 04.57 мск в своем телеграм-канале оперштаб Кубани.

"По предварительной информации, пострадавших нет. В тушении задействованы 4 расчета, личный состав пожарно-спасательных подразделений и специалисты ГУ МЧС", - говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 12 марта на нефтебазе в пригороде Тихорецка также возник пожар в результате атаки БПЛА. Площадь пожара достигла 3,8 тысячи квадратных метров, он был потушен утром 13 марта. Санврачи рекомендовали местным жителям не выходить на улицу и закрыть форточки. Роспотребнадзор выявил превышение допустимых концентраций вредных веществ в воздухе.

Любой пожар такого масштаба несет угрозу для здоровья людей, указал ранее эколог Валерий Бриних. "В воздухе может быть повышенная концентрация опасных веществ, дышать сложно, легкие могут пострадать. В данном случае добавляются еще и всякие техногенные проблемы, потому что горит дизтопливо и не только, и там может быть вся таблица Менделеева", - рассказал он "Кавказскому узлу".

В Краснодарском крае в сентябре 2025 года был введен запрет на распространение информации об атаках беспилотников и их последствиях, на съемку работы ПВО, военных объектов и критически важной инфраструктуры. В декабре 2025 года власти Кубани ввели штрафы за съемку воздушных атак и работы противовоздушной обороны. На "Кавказском узле" опубликован соответствующий законопроект краевого заксобрания.

От атак дронов также регулярно страдают жители поселков Афипский и Ильский в Северском районе Кубани, где расположены нефтеперерабатывающие заводы. Так, 14 декабря 2025 года власти сообщили, что во время атаки дронов "обломки БПЛА" повредили пять частных домов в поселке Афипском. 1 декабря в результате атаки беспилотников были повреждены 19 домов и вышка сотовой связи в поселке Ильском.

Сами нефтезаводы также неоднократно подвергались атакам беспилотников. В частности, 17 февраля после атаки БПЛА произошел пожар на Ильском нефтеперерабатывающем заводе.

29 ноября 2025 года в результате воздушной атаки на заводе в поселке Афипском произошел пожар, работники были эвакуированы. В тот же день пожар был потушен.