Мэр Анапы назвала засыпку новым песком единственным способом открыть пляжи

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Песок из карьера в Темрюкском районе по составу он максимально схож с пляжным. Завоз нового песка на пляжи - единственный действующий способ восстановить пляжи Анапы и вернуть полноценный курортный сезон, заявила глава города.

Как писал "Кавказский узел", тестовый участок в Анапе, который был первым засыпан привозным песком, получил необходимые разрешения. Пляжи детского курорта "Вита", детского оздоровительного комплекса "Жемчужина России" и отеля сети "Мираклеон" в селе Витязево смогут работать в курортном сезоне. До этого власти Краснодарского края рапортовали о начале засыпки 50-сантиметровым слоем песка первого трех с половиной километрового участка пляжей Анапы в рамках подготовки к курортному сезону. Песок похож на глину и рискует ухудшить состояние пляжей, указали пользователи Telegram.

Песок, которым засыпают пляжи в анапе добывают на карьере в Темрюкском районе. Перед тем, как остановиться именно на этом виде песка, специалисты Роспотребнадзора и ученые провели комплекс исследований, результаты которых показали, что по размеру и составу он максимально схож с пляжным – состоит в основном из кварца и ракушек, заверила сегодня глава Анапы Светлана Маслова.

"Ученые считают, что со временем он должен еще больше обогатиться ракушками в результате штормов и стать практически идентичным исходному. Кроме того, были проведены исследования по самым разным санэпид показателям - все результаты соответствуют гигиеническим нормативам – именно этот песок прошел все необходимые испытания и рекомендован специалистами Роспотребнадзора. Отсыпанные им пляжи прошли проверку и получили санэпид заключение для использования в сезон. То есть это - единственный действующий способ восстановить пляжи Анапы после ЧС и вернуть нашему курорту полноценный сезон", - заявила она в своем Telegram-канале.

"Единственный способ сохранить пляжи Анапы -это взять песок из глубины анапской бухты идентичный по составу ,а не возить карьерный с глиной", - возразил Игорь Гриб.

Просеивать песок нельзя? - спросил в комментариях блогер Юрий Озаровский. Ответа на этот вопрос не последовало.

"Молодец, что добилась выделения денег в крае и активно начала эти работы. Представляю как было трудно. Большая просьба к главе, открывать последовательно отсыпанные и готовые пляжи быстрее. Давать информацию по открытию песчаных пляжей в центральные СМИ и ТВ. Сезон горит в Анапе. Вбросы фейков, маленькие выбросы 13.04, ситуация в Туапсе, которая к нам не имеет никакого отношения, остановили полностью бронирование. Надо предпринимать срочно меры, открывать песчаные пляжи, больше хороших новостей", - пишет в комментариях Larisa.

Задача открыть пляжи будет исполнена, невзирая на вред природе, считают пользователи. Карьерный песок не решит проблему выбросов мазута, а лишь временно скроет загрязнение на пляжах Анапы, указали экологи и активисты.

Материалы о последствиях разливов мазута в Керченском проливе и в Туапсе собраны "Кавказским узлом" на странице "Экокатастрофа на Кубани". Данные о масштабах загрязнения побережья собраны “Кавказским узлом” в справочном материале "Разлив мазута в Керченском проливе".