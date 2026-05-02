15:04, 2 мая 2026

Мэр Анапы назвала засыпку новым песком единственным способом открыть пляжи

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Песок из карьера в Темрюкском районе по составу он максимально схож с пляжным. Завоз нового песка на пляжи - единственный действующий способ восстановить пляжи Анапы и вернуть полноценный курортный сезон, заявила глава города.

Как писал "Кавказский узел", тестовый участок в Анапе, который был первым засыпан привозным песком, получил необходимые разрешения. Пляжи детского курорта "Вита", детского оздоровительного комплекса "Жемчужина России" и отеля сети "Мираклеон" в селе Витязево смогут работать в курортном сезоне. До этого власти Краснодарского края рапортовали о начале засыпки 50-сантиметровым слоем песка первого трех с половиной километрового участка пляжей Анапы в рамках подготовки к курортному сезону. Песок похож на глину и рискует ухудшить состояние пляжей, указали пользователи Telegram.

Песок, которым засыпают пляжи в анапе добывают на карьере в Темрюкском районе. Перед тем, как остановиться именно на этом виде песка, специалисты Роспотребнадзора и ученые провели комплекс исследований, результаты которых показали, что по размеру и составу он максимально схож с пляжным – состоит в основном из кварца и ракушек, заверила сегодня глава Анапы Светлана Маслова.

"Ученые считают, что со временем он должен еще больше обогатиться ракушками в результате штормов и стать практически идентичным исходному. Кроме того, были проведены исследования по самым разным санэпид показателям - все результаты соответствуют гигиеническим нормативам – именно этот песок прошел все необходимые испытания и рекомендован специалистами Роспотребнадзора. Отсыпанные им пляжи прошли проверку и получили санэпид заключение для использования в сезон. То есть это - единственный действующий способ восстановить пляжи Анапы после ЧС и вернуть нашему курорту полноценный сезон", - заявила она в своем Telegram-канале.

Это сообщение в ее Telegram-канале прокомментировали восемь человек.

"Единственный способ сохранить пляжи Анапы -это  взять песок из глубины анапской бухты идентичный по составу ,а не возить  карьерный с глиной", - возразил Игорь Гриб.

Просеивать песок нельзя? - спросил в комментариях блогер Юрий Озаровский. Ответа на этот вопрос не последовало.

Блогер Макс Анапский перепостил в своем Telegram-канале сообщение главы города.

"Молодец, что добилась выделения денег в крае и активно начала эти работы. Представляю как было трудно. Большая просьба к главе, открывать последовательно отсыпанные и готовые пляжи быстрее. Давать информацию по открытию песчаных пляжей в центральные СМИ и ТВ. Сезон горит в Анапе.  Вбросы фейков, маленькие выбросы 13.04, ситуация в Туапсе, которая к нам не имеет никакого отношения, остановили полностью бронирование. Надо предпринимать срочно меры, открывать песчаные пляжи, больше хороших новостей", - пишет в комментариях Larisa.

Задача открыть пляжи будет исполнена, невзирая на вред природе, считают пользователи. Карьерный песок не решит проблему выбросов мазута, а лишь временно скроет загрязнение на пляжах Анапы, указали экологи и активисты.

Материалы о последствиях разливов мазута в Керченском проливе и в Туапсе собраны "Кавказским узлом" на странице "Экокатастрофа на Кубани". Данные о масштабах загрязнения побережья собраны “Кавказским узлом” в справочном материале "Разлив мазута в Керченском проливе". 

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

+49 157 72317856
Новости
10:30, 2 мая 2026
Власти отчитались о тушении пожара в Туапсе
04:54, 2 мая 2026
Обвинение попросило приговорить Анну Минькову к пяти годам колонии
23:02, 1 мая 2026
Волонтеры показали в соцсетях кадры работы по очистке побережья Кубани
Уборка улиц, пострадавших после пожара в Туапсе. 1 мая 2026 г. Фото: https://t.me/opershtab23/15885
18:15, 1 мая 2026
Экологи указали на риски для жителей Туапсе из-за горения нефтепродуктов
Волонтеры убирают пляж в Тюменском. Стоп-кадр видео из Telegram-канала Романа Пукалова от 01.05.26, https://t.me/Roman_eco/1646
16:25, 1 мая 2026
Волонтеры заявили о недостаточной помощи властей в уборке пляжей в Туапсе
Персоналии
Федор Щукин. Кадр видеюосюжета РГВК Дагестан.
13:09, 1 мая 2026
Щукин Федор Вячеславович
Сергей Меликов. Фото http://www.riadagestan.ru/
18:30, 30 апреля 2026
Меликов Сергей Алимович
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
11:27, 30 апреля 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
Справочник
Туапсе. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot Пожары и "нефтяные дожди": главное об экокатастрофе в Туапсе

Выборы в Армении. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении

Мазут на пляже. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Photoshop Разлив мазута в Черном море

Последние записи в блогах
Фото
13:52, 21 февраля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
Раньше не замечали... Юрия Напсо могут лишить депутатских полномочий
Фото
09:14, 28 января 2025
BERG...man Tbilisi
29
Теракты под давлением иностранных спецслужб - импотенция власти? Толстой vs Ильин
Фото
09:55, 14 января 2025
BERG...man Tbilisi
37
Кто целится в Турецкий поток? Как ответит Москва на атаку ВСУ на станцию "Русская"
Все блоги
Аналитика
15:11, 3 апреля 2026
7 человек убиты и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в I квартале 2026 года
14:56, 3 апреля 2026
В марте 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России погиб 1 человек
Темы дня
Спецоперация в Карабулаке, март 2024 года. Кадр видеосюжета RT vkvideo.ru/video-40316705_456441265
01 мая 2026, 20:06
Трое жителей Ингушетии осуждены по делу о пособничестве убитым в Карабулаке боевикам

Волонтеры убирают пляж в Тюменском. Стоп-кадр видео из Telegram-канала Романа Пукалова от 01.05.26, https://t.me/Roman_eco/1646
01 мая 2026, 16:25
Волонтеры заявили о недостаточной помощи властей в уборке пляжей в Туапсе

Задержанный. Фото: Пресс-служба МВД по Карачаево-Черкесской республике
01 мая 2026, 01:36
Силовики в Карачаево-Черкесии массово задерживают участников группы для гей-знакомств

Техника концерна "Покровский" на поле. Кадр видео Концерн Покровский / YouTube
30 апреля 2026, 21:15
Аналитики сочли национализацию концерна "Покровский" лишь шагом в переделе агрокластера юга России

Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
