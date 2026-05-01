Экологи указали на риски для жителей Туапсе из-за горения нефтепродуктов

Продукты горения опасны для человека и могут привести к ухудшению здоровья, властям следовало бы на фоне постоянных возгораний в Туапсе провести эвакуацию детей и беременных женщин, указали экологи. По их мнению, полноценная очистка побережья к курортному сезону вряд ли возможна.

Как писал "Кавказский узел", БПЛА в ночь на 1 мая атаковал территорию морпорта в Туапсе, пострадавших нет. В тушении пожара задействованы 128 человек, отчитался оперштаб Краснодарского края. До этого пожары, которые тушили несколько дней, происходили после атаки БПЛА 16, 20 и 28 апреля. Власти оценили в 790 человек число людей, задействованных в ликвидации последствий ударов беспилотников - 143 из них тушат пожар в морпорту, 50 моют улицы и памятники города. Волонтеры убирают территории на удалении от центра города, им не хватает рук как и помощи властей. Только в поселке Тюменский на уборку выбросов при нынешних темпах потребуется около двух месяцев, заявили они.

Экологи указали на риски для жителей

Продукты горения нефти содержат канцерогенные полиароматические соединения. Бриних добавляет, что симптомы у людей схожи с химическим отравлением: «тошнота, головокружение, поражение легких, вплоть до потери сознания», рассказал корреспонденту "Кавказского узла" эколог Игорь Шкрадюк.

Эколог Валерий Бриних считает необходимым усилить эвакуацию. «В первую очередь нужно вывозить детей, беременных, людей с хроническими заболеваниями», - сказал корреспонденту "Кавказского узла".

Продукты горения могут выводиться из организма, но медленно и с нагрузкой на печень и другие системы, а могут и оставаться там навсегда, и вести к онкологическим заболеваниям. Все зависит от степени отравления, времени пребывания в токсичной среде. Также есть риски заболеваний сердечно-сосудистой, дыхательной и нервной систем. Дополнительным фактором становится стресс в таких ситуациях, считают экологи.

Бриних также указал на проблему отсутствия независимых лабораторий: «Мы не можем проверить заявления властей. Необходим постоянный мониторинг воздуха, воды и почвы», - подчеркнул он.

Меры по очистке должны быть комплексными и зависеть от типа загрязнения. Загрязненные участки суши необходимо промывать водой или обрабатывать биопрепаратами с микроорганизмами, разлагающими нефтепродукты, указал Шкрадюк.

"Залитые нефтяным дождем дома, скамейки и все поверхности, с которыми контактирует человек, нужно тщательно отмывать моющими средствами. Реки следует перегораживать бонами и откачивать скопившиеся нефтепродукты. В море пятна необходимо локализовать, сжимать и удалять скиммерами", — сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Очистка берега может растянуться на долгий срок

Береговая линия, особенно галечная, требует отдельного подхода: камни очищают вручную или струями горячей воды с использованием аппаратов высокого давления. В узких щелях применяются сорбенты, впитывающие нефтепродукты, пояснил Шкрадюк.

По оценке Шкрадюка, минимальный срок очистки — не менее месяца, однако при сложных условиях он может увеличиться. Для работ потребуются «тысячи человек, включая местных жителей, сотни спасателей и волонтеров», - считает специалист.

Бриних считает эти оценки оптимистичными. «На практике ликвидация может занять не только месяцы, но и годы. Мы не знаем масштабов будущих повреждений и новых возможных выбросов», — сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, у муниципалитетов наработана практика посылать на все грязные работы зависимых от чиновников работников бюджетной сферы и бизнеса. Делить между ними зоны ответственности по очистке территорий: «На муниципальных территориях как правило трудятся работники бюджетной сферы и волонтеры. А на частных территориях их собственники», - пояснил Бриних.

Среди необходимых технологий эксперты называют использование сорбентов, биопрепаратов, бонов, скиммеров и установок для очистки загрязненного грунта без сжигания.

Шкрадюк подчеркивает, что сжигание недопустимо.

«Жители уже надышались продуктами горения, нужны более безопасные методы. В случае признания ситуации чрезвычайной на федеральном уровне, первоочередными мерами должны стать восстановление инфраструктуры, обеспечение участников ликвидации средствами защиты и прозрачное информирование о составе загрязнений", - пояснил он.

Эколог Татьяна Трибрат отмечает, что даже при внешней очистке пляжей риски сохраняются. «Нефтепродукты могут оставаться в грунте, воде и воздухе. Без длительного мониторинга говорить о безопасности преждевременно», - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По данным Шкрадюка, загрязнение затронуло более 60 км побережья. Пятна в море продолжают перемещаться, увеличивая площадь загрязнения.

Общая протяженность береговой линии Туапсинского муниципального округа - более 55 километров, от Шепси до Джубгы, следует из данных сервиса "Яндекс.Карты".

Жители назвали ситуацию системным кризисом

Очевидцы подтверждают масштаб проблемы. Житель Туапсе Сергей П., проехавший 30 апреля вдоль побережья на электричке, рассказал, что видел «сплошную черную линию мазута у берега на протяжении не менее 50 километров». Он отметил, что пляжи в Туапсе преимущественно галечные, а на отдельных участках работают люди в защитных костюмах и техника. «Но не везде, где есть разливы нефти», - констатировал мужчина.

Местный активист Олег К. описывает ситуацию как системный кризис.

«По всему краю горят свалки с опасными отходами и НПЗ, люди дышат ядами. Поликлиники переполнены, вода в мазуте, почвы отравлены. И на этом фоне говорят о курортном сезоне», - отметил он.

Экологи скептически оценивают перспективы безопасного отдыха. Шкрадюк задается вопросом о гарантиях безопасности, а Бриних прямо заявляет: «Я бы на такой курорт не поехал».

При этом он подчеркивает, что решение остается за туристами.

«Если люди верят заявлениям властей — это их выбор. Переубеждать кого-то, кто верит властям в этой ситуации бесполезно. Власти несут ответственность за верящих им людей. С них они и должны спрашивать в случае неблагоприятных исходов", - высказал свое мнение Валерий Бриних.

На территории всего Туапсинского округа введен режим ЧС регионального характера. О критериях оценки ЧС, уровнях реагирования, структурах и ресурсах для ликвидации последствий можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Режим чрезвычайной ситуации (ЧС)".

Пожар в результате удара БПЛА стал четвертым в Туапсе с 16 апреля Пожар после атаки беспилотников на Туапсе стал уже четвертым за последние две недели. 28 апреля в результате атаки беспилотников произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе. Из зоны, прилегающей к НПЗ, были эвакуированы жители, губернатор Краснодарского края сообщил об эвакуации порядка 70 человек. Запах гари после третьего с середины апреля пожара из-за удара беспилотников чувствуется и за пределами Туапсе, рассказали местные жители. Часть из них покинула город, опасаясь вреда продуктов горения для здоровья. Утром 30 апреля власти отчитались, что пожар на НПЗ потушен. В ночь на 20 апреля после атаки беспилотников на нефтяном терминале в порту Туапсе произошел пожар, который был потушен лишь 24 апреля. По словам жителей, в городе "прошел нефтяной дождь". Пожар на морском терминале опасен выбросом продуктов горения, которые канцерогенны и токсичны. "Нефтяной дождь" снизил содержание вредных веществ в воздухе, но привел к загрязнению почвы, подчеркнули экологи. В ночь на 16 апреля в результате атаки БПЛА в Туапсе погибли 14-летняя девочка и совершеннолетняя девушка, еще семь человек пострадали. Были повреждены 60 жилых домов и три социальных объекта, пять частных домов разрушены полностью. Также произошел пожар в морском порту, он был потушен 19 апреля. Жители Туапсе сообщили, что после атаки "все небо было в дыму", и в течение дня в городе ощущался запах гари.

Кроме того, 24 апреля, после прорыва боновых заграждений из-за подъема уровня воды в реке Туапсе, произошел разлив нефтепродуктов в Черное море. Власти объявили выбросы "локальными", однако нефтепродукты распространились на близлежащие поселки. Мазут растекся на значительной территории, а убирают его в основном добровольцы, рассказали 26 апреля "Кавказскому узлу" местные жители.

Напомним, жительница Туапсе Евгения уехала 28 апреля из города, так как считает, что обстановка в нем опасна для здоровья детей.

"Мою квартиру уничтожило после атаки БПЛА 25 ноября прошлого года, я переехала в другой район, более спокойный, но после последней атаки я решила уехать подальше. Я снимаю квартиру в течение пяти месяцев за свой счёт. Временное жилье мне не предоставили. Обращались к властям за помощью, но они глухи", - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

