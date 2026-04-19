18:58, 19 апреля 2026

Оперштаб рапортовал об отсутствии выбросов нефти из-за пожара в Туапсе

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Пожар в морском порту Туапсе потушен, заявил оперштаб, заверив, что разлива нефти в море удалось избежать.

Как писал "Кавказский узел", в Туапсе в результате атаки БПЛА в ночь на 16 апреля погибли два человека, еще семь пострадали. Первоначально власти сообщили, что погибшие - дети пяти и 14 лет; позднее днем губернатор Кубани уточнил, что погибли 14-летняя девочка и взрослая девушка. Жители Туапсе сообщили, что после атаки "все небо было в дыму", и в течение дня в городе ощущался запах гари.  В ходе атаки беспилотников на Туапсе повреждения получили 60 жилых домов и три социальных объекта. Пять частных домов разрушены полностью.  Власти отчитались о пожаре в морском терминале. По неофициальным данным, горит Туапсинский нефтеперерабатывающий завод. По данным на 17 апреля, тело девочки, которая считается погибшей в Туапсе, пока не найдено. Спасатели продолжают разбор завалов. Часть жителей остается в гостинице. Также продолжается тушение пожара в морском терминале, к нему привлечено более 170 человек. Днем 18 апреля оперштаб также отчитался о ликвидации открытого горения в Туапсинском морском порту, в гооде продолжили разбирать завалы.

Пользователи соцсети назвали трагедией гибель людей, в том числе ребенка, при атаке БПЛА на Туапсе. По их мнению, власти должны обеспечивать безопасность горожан.

В Туапсе ликвидировали возгорание на морском терминале. Пожар возник в результате атаки БПЛА в ночь на 16 апреля. В тушении было задействовано свыше 150 человек и 49 единиц техники, в том числе от ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, сообщил сегодня оперштаб Краснодарского края.

Также утверждается, что нефтепродукты в море не попали, а лишь в реку. "Специалисты установили 750 метров боновых заграждений и 5 специальных устройств для сбора, оборудовали нефтеловушку. Выхода нефтепродуктов в море не допущено", - говорится в другом сообщении.

В Краснодарском крае в сентябре 2025 года был введен запрет на распространение информации об атаках беспилотников и их последствиях, на съемку работы ПВО, военных объектов и критически важной инфраструктуры. В декабре 2025 года власти Кубани ввели штрафы за съемку воздушных атак и работы противовоздушной обороны. На "Кавказском узле" опубликован соответствующий законопроект краевого заксобрания.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
