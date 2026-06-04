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00:52, 4 июня 2026

Гагик Царукян обратился в суд с иском против Никола Пашиняна

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Лидер партии "Процветающая Армения", бывший депутат Гагик Царукян подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации против премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Как писал "Кавказский узел", кандидат от "Процветающей Армении" был заподозрен в даче взятки группе избирателей за голосование в пользу этой партии.

Выборы в Национальное собрание Армении состоятся 7 июня. По мнению аналитиков, партии Самвела Карапетяна, премьер-министра Никола Пашиняна и экс-президента Роберта Кочаряна станут ключевыми конкурентами на выборах. "Сильная Армения" Самвела Карапетяна, наряду с блоком "Армения" Роберта Кочаряна и партией "Процветающая Армения" Гагика Царукяна, является одной из наиболее пророссийских партий на выборах в парламент Армении. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении".

В своем иске Царукян требует публичного опровержения ряда заявлений, сделанных Пашиняном 28 мая, сообщает сегодня издание Новости-Армения.

В частности, речь идет о высказываниях, в которых, по утверждению истца, премьер-министр назвал его "преступником", "шпионом", "агентом", обвинил в "заключении преступной сделки" и "ограблении народа Армении", а также утверждал, что по указанию иностранных спецслужб он включил в список партии "Процветающая Армения" Андраника Теваняна, лидера партии "Мать-Армения" арестованного по делу о госизмене и шпионаже.

22 мая стало известно, что силовики задержали председателя партии "Мать Армения" Андраника Теваняна, который занимает второе место в списке кандидатов в депутаты от партии "Процветающая Армения". Перед этим прокуратура убедила Центризбирком дать согласие на уголовное преследование кандидата. 22 мая сотрудники СНБ провели обыски в офисе партии "Мать Армения" и в квартире ее лидера Андраника Теваняна. Сторонники Теваняна на акции протеста потребовали освободить оппозиционера. 23 мая Теванян был арестован на два месяца.

Кроме того, Царукян требует взыскать с Пашиняна 6 млн драмов (около 16 тысяч долларов) в качестве компенсации за клевету, 3 млн драмов за оскорбление, а также судебные расходы, включая государственную пошлину и оплату услуг адвоката (в сумме - около 300 тысяч драмов). 

В иске содержится требование о публичных извинениях, которые должны быть опубликованы в тех же СМИ и онлайн-ресурсах, что и заявления Пашиняна, в течение пяти рабочих дней после вступления решения суда в силу.

Дело поступило в суд 2 июня. Его рассмотрит судья Гражданского суда Еревана Наира Аветисян, сообщает издание News.am.

"Кавказский узел" также писал, что лидер блока "Сильная Армения" Самвел Карапетян подал иск в суд против спикера Национального собрания Армении Алена Симоняна, который назвал его сотрудником разведслужб иностранного государства, и потребовал опубликовать опровержение и выплатить компенсацию.

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Автор: Кавказский узел

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