11:20, 22 мая 2026

Силовики пришли с обыском в офис партии "Мать Армения"

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Силовики проводят обыски в офисе и квартире председателя партии «Мать Армения» Андраника Теваняна, занимающего второе место в списке партии "Процветающая Армения". Против Теваняна возбуждено дело о госизмене, он назвал его сфабрикованным.

Как писал "Кавказский узел", Премьер-министр Никол Пашинян  в ходе предвыборной агитации заявил, что завод "Араратцемент", принадлежащий семье лидера оппозиционной "Процветающей Армении" Гагика Царукяна, будет национализирован. После этого прокуратура сообщила о деле в связи с нарушениями при приватизации предприятия.

Выборы в парламент Армении намечены на 7 июня. К ним допущены 17 партий и два блока. Блок "Сильная Армения" Самвела Карапетяна, блок "Армения" Роберта Кочаряна и партия "Процветающая Армения" Гагика Царукяна являются наиболее пророссийскими участниками предстоящих выборов. Кремль делает ставку на Карапетяна, но по закону он не может участвовать в выборах.

Утром 22 мая сотрудники СНБ прибыли в офис члена блока «Мать Армения» Андраника Теваняна после предъявленных ему обвинений в разглашении сведений с закрытого заседания парламента, сообщает ArmeniaToday.

Видео из дома опубликовала представитель блока «Мать Армения» Арекназ Манукян.

На кадрах видно несколько сотрудников правоохранительных органов в помещении. Представитель блока заявила, что сотрудники СНБ пришли для проведения следственных действий. Она потребовала предъявить документы о начале следственного мероприятия и отказалась прекращать съемку до их предъявления и прибытия адвоката. «Я не буду выключать телефон, пока вы не предъявите уведомление о проведении следственного действия. Я продолжу снимать до приезда адвоката», — приводит издание перевод слов на видео.

Обыск также проводится и в квартире председателя партии «Мать Армения», занимающего второе место в избирательном списке партии «Процветающая Армения», Андраника Теваняна, передает News.Am.

Действия в отношении Теваняна начались спустя день после заявления премьер-министра Никола Пашиняна о необходимости возбуждения против него уголовного дела по статье о «государственной измене». Следственный комитет 21 мая сообщил о возбуждении уголовного производства в отношении Теваняна о «государственной измене и шпионаже» 

20 мая во время предвыборной кампании Никол Пашинян заявил, что СНБ РА направит в Следственный комитет сообщение против Андраника Теваняна для возбуждения уголовного дела по статье о государственной измене. Теванян отреагировал, заявив, что именно Пашинян является государственным изменником и в будущем будет вынужден ответить за свои действия.

Уже 21 мая Следственный комитет распространил сообщение о том, что в отношении Андраника Теваняна инициировано уголовное производство по обвинению в государственной измене и шпионаже в связи с возможной публикацией данных закрытого заседания парламента 2024 года. По версии следствия, за вознаграждение в особо крупном размере — 622 тыс. долларов США — он передал представителю иностранных спецслужб содержащие государственную тайну сведения, переведённые на русский язык,

Теванян назвал выдвинутые против него обвинения нелепыми. По его словам, дело против него было сфабриковано.

«По незаконному приказу Никола Пашиняна против меня сфабриковали дело и предъявили обвинение. Следственный комитет Армении только что распространил заявление, в котором говорится, будто я, будучи депутатом Национального собрания, в апреле 2024 года передал переведённую на русский язык информацию о ходе и результатах закрытых слушаний, полученную из закрытых источников, и совершил действия против внешней безопасности Армении», — привело его слова 21 мая Aysor.Am

Теванян подчеркнул, что обвинения не соответствуют действительности, поскольку он сложил депутатский мандат в 2023 году и не мог участвовать в закрытых парламентских слушаниях в 2024 году.

«Следовательно, все разговоры о деньгах и прочем — абсурд», — сказал Теванян.

Теванян также является кандидатом в депутаты на парламентских выборах 7 июня и занимает второе место в предвыборном списке партии «Процветающая Армения».

Напомним, Партия "Процветающая Армения" олигарха Гагика Царукяна и партия "Мать Армения" вместе принимают участие в парламентских выборах вместе. Руководитель партии "Мать Армения" Андраник Теванян на съезде в Ереване 15 февраля заявил, что предвыборная программа "Процветающей Армении" их "полностью удовлетворила", и заявил о необходимости "участия оппозиционных сил на выборах единым фронтом", добавив, что "необходима смена власти, а парламентские выборы должны стать окончанием "страницы поражения и позора".

