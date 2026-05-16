"Сильная Армения" назвала клеветой слова о едином кандидате в премьеры от оппозиции

Партия "Сильная Армения" потребовала от Общественного телевидения опровергнуть информацию о том, что единый кандидат от оппозиции на пост премьер-министра - бывший президент Армении Роберт Кочарян.

Как писал "Кавказский узел", раздробленность оппозиции за последний месяц на фоне начавшейся агиткампании и усилившегося давления не стала меньше, главные оппозиционные партии ведут борьбу за голоса избирателей и политическое лидерство. Представители партии "Сильная Армения" и блока "Армения" указали на важность партнерства страны с Россией, но подчеркнули необходимость самостоятельной политики страны.

"Сильная Армения" Самвела Карапетяна, наряду с блоком "Армения" Роберта Кочаряна и партией "Процветающая Армения" Гагика Царукяна, является одной из наиболее пророссийских партий на выборах в парламент Армении. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении".

Партия «Сильная Армения» подала иск в суд против Общественного телевидения Армении. В партии считают, что телекомпания распространила клевету, заявив в выпуске новостей, что единым кандидатом от оппозиции является Роберт Кочарян, сообщило издание.

В иске указано, что 3 мая в эфире вечернего воскресного выпуска новостей Общественного телевидения, прозвучала фраза о том, что единый кандидат в премьер-министры от оппозиции — Роберт Кочарян.

Партия «Сильная Армения» требует обязать ЗАО «Общественное телевидение Армении» сразу после вступления судебного акта в законную силу размесить материал под заголовком «Общественное телевидение оклеветало партию "Сильная Армения"».

«В выпуске вечерних воскресных новостей Общественного телевидения, вышедшем в эфир 3 мая 2026 года в 21:00, была распространена ложная информация о том, что единым кандидатом оппозиции на пост премьер-министра является Кочарян. Сообщаем, что это не соответствует действительности, и кандидатом в премьер-министры от партии "Сильная Армения" является председатель партии Самвел Карапетян», - приводится в публикации текст требуемого опровержения.

Иск был подан в суд 15 мая 2026 года, и вопрос о принятии его к производству пока не решен. Дело передано судье Гоар Григорян, сообщилло агентство.