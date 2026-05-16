×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
16:23, 16 мая 2026

"Сильная Армения" назвала клеветой слова о едином кандидате в премьеры от оппозиции

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Партия "Сильная Армения" потребовала от Общественного телевидения опровергнуть информацию о том, что единый кандидат от оппозиции на пост премьер-министра - бывший президент Армении Роберт Кочарян.

Как писал "Кавказский узел", раздробленность оппозиции за последний месяц на фоне начавшейся агиткампании и усилившегося давления не стала меньше, главные оппозиционные партии ведут борьбу за голоса избирателей и политическое лидерство. Представители партии "Сильная Армения" и блока "Армения" указали на важность партнерства страны с Россией, но подчеркнули необходимость самостоятельной политики страны.

"Сильная Армения" Самвела Карапетяна, наряду с блоком "Армения" Роберта Кочаряна и партией "Процветающая Армения" Гагика Царукяна, является одной из наиболее пророссийских партий на выборах в парламент Армении. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении".

Партия «Сильная Армения» подала иск в суд против Общественного телевидения Армении. В партии считают, что телекомпания распространила клевету, заявив в выпуске новостей, что единым кандидатом от оппозиции является Роберт Кочарян, сообщило издание.

В иске указано, что 3 мая в эфире вечернего воскресного выпуска новостей Общественного телевидения, прозвучала фраза о том, что единый кандидат в премьер-министры от оппозиции — Роберт Кочарян.

Партия «Сильная Армения» требует обязать ЗАО «Общественное телевидение Армении» сразу после вступления судебного акта в законную силу  размесить материал под заголовком «Общественное телевидение оклеветало партию "Сильная Армения"».

«В выпуске вечерних воскресных новостей Общественного телевидения, вышедшем в эфир 3 мая 2026 года в 21:00, была распространена ложная информация о том, что единым кандидатом оппозиции на пост премьер-министра является Кочарян. Сообщаем, что это не соответствует действительности, и кандидатом в премьер-министры от партии "Сильная Армения" является председатель партии Самвел Карапетян», - приводится в публикации текст требуемого опровержения.

Иск был подан в суд 15 мая 2026 года, и вопрос о принятии его к производству пока не решен. Дело передано судье Гоар Григорян, сообщилло агентство.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Пикет в Ереване. Стоп-кадр видео RusNews от 16.05.26, https://t.me/rusnews/84828.
17:24, 16 мая 2026
Активисты в Ереване потребовали освободить российских политзаключенных
Никол Пашинян. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
17:09, 15 мая 2026
Соперники Пашиняна за месяц не стали ближе к преодолению раздробленности оппозиции
Никол Пашинян и Владимир Путин. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
00:15, 10 мая 2026
Референдум назван условием "развода" Москвы и Еревана
Никол Пашинян. Ереван, 3 мая 2026 г. Фото: пресс-служба премьер министра Республики Армения
19:32, 7 мая 2026
Саммит Армения-ЕС стал преимуществом Пашиняна перед парламентскими выборами
Никол Пашинян. Фото: https://armeniatoday.am/armenia-ru/986012/
13:33, 7 мая 2026
Пашинян объяснил предвыборной кампанией отказ от посещения парада в Москве
Персоналии
Роберт Кочарян. Фото: Limegirl https://ru.wikipedia.org/
16:48, 15 мая 2026
Кочарян Роберт
Тофик Ягублу. Фото: Голос Америки, источник - https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tofig_Yagublu_via_VOA.jpg, лицензия - Public Domain Mark 1.0
11:49, 15 мая 2026
Тофиг Рашид оглу Ягублу
Самвел Карапетян. Скриншот https://jnews.ge/143911/
17:04, 14 мая 2026
Карапетян Самвел
Справочник
Выборы в Армении. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении

Паломничество в Мекку (хадж) . Фото: Bilal Randeree https://www.flickr.com Хадж

Зарема Мусаева в суде. Скриншот фото в телеграм-канале «Бакар Янгулбаев» Дело Заремы Мусаевой

Последние записи в блогах
Фото
20:10, 11 мая 2026
Ветер с Апшерона
10
Армения горит и бурлит как грязевой вулкан в Гарадаге
Фото
17:58, 6 мая 2026
Горы слов. Литература Кавказа
4
Коля Степанян - из солдат в писатели
Фото
14:35, 4 мая 2026
Ветер с Апшерона
1
Европарламент помог Кремлю выступив против Азербайджана
Все блоги
Аналитика
14:11, 11 мая 2026
В апреле 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России зафиксировано 4 жертвы
15:11, 3 апреля 2026
7 человек убиты и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в I квартале 2026 года
Темы дня
Логотип "Башни"*. Скриншот / Telegram
15 мая 2026, 20:48
Минюст объявил иноагентом Telegram-канал о Кавказе

Пляж в Анапе. 12 мая 2026 г. Фото: https://t.me/opershtab23/16021
15 мая 2026, 18:06
Роспотребнадзор опроверг запрет на публикацию данных о состоянии пляжей Анапы

Уборка пляжа в Туапсинском округе. Фото: https://t.me/opershtab23/15809
15 мая 2026, 13:16
Продукты и помощь требуются волонтерам на пляжах Туапсе

Ребенок. Фото: congerdesign / Pixabay
14 мая 2026, 22:44
Заведующая детсадом в Махачкале уволена после травмирования ребенка

Штрафовать за короткие юбки предложили в Северной Осетии.
Штрафовать за короткие юбки предложили в Северной Осетии.
Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Показать больше