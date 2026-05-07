Кавказский узел

13:33, 7 мая 2026

Пашинян объяснил предвыборной кампанией отказ от посещения парада в Москве

Никол Пашинян. Фото: пресс-служба президента Казахстана

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не приедет на Парад Победы в Москву, так как будет принимать участие в агитации перед парламентскими выборами. Заявление прозвучало на фоне недовольства действиями Армении, которое озвучила официальный спикер МИД России Мария Захарова.

Как писал "Кавказский узел", Центризбирком Армении зарегистрировал все 19 политических сил, которые подали заявки на участие в парламентских выборах. При этом отказано в регистрации первому номеру в списке партии "Альянс" Тиграну Уриханяну и блогеру Вардану Гукасяну, который занимал первое место в списке кандидатов партии "Демократия, закон и дисциплина", причиной названо отсутствие у них справок о гражданстве и проживании в стране последние четыре года.

"Сильная Армения" Самвела Карапетяна, наряду с блоком "Армения" Роберта Кочаряна и партией "Процветающая Армения" Гагика Царукяна, является одной из наиболее пророссийских партий на выборах в парламент Армении. Кремль делает ставку на Карапетяна, но по закону он не может участвовать в выборах, указали ранее армянские политологи. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении".

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не примет участия в мероприятиях по случаю Дня Победы 9 мая в Москве.

"В апреле в ходе моего визита в Российскую Федерацию я проинформировал президента [Владимира Путина], что из-за предвыборной агитации не смогу принять участия в мероприятиях по случаю 9 мая. Мы уже сообщили, что примем участие в агитационной кампании", - привела его слова "Новости Армения".

Премьер-министр Армении Никол Пашинян получил приглашение принять участие в параде 9 мая в Москве, сообщил посол России в Армении Сергей Копыркин. По его словам, приглашения были направлены "всем братским странам", писала 6 мая Armenia Today.

Отказ Пашиняна озвучен на фоне недовольства властей России

Власти Армении нарушили обещание не предпринимать шагов против России, заявила журналистам на брифинге представитель МИДа России Мария Захарова.

"Руководство Армении..., а оно, кстати, в ходе последних визитов в Москву заверяло, что не будет предпринимать никаких шагов против России. Если так обстоят дела с заверениями, значит, не только в Москве и не только с гражданами России себя так руководство Армении ведет, не выполняя своих обещаний", - привело сегодня ее слова РИА "Новости".

"Кавказский узел" также писал, что в Ереване прошел восьмой саммит Европейского политического сообщества с участием порядка 50 делегаций на уровне глав государств и структур. Одновременно 4 и 5 мая в столице Армении проходил первый саммит Армения-ЕС, на котором Европейский союз представляли председатель Европейского совета Антониу Кошта и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Армянские и карабахские общественные организации и партии призвали прибывших в Ереван представителей Евросоюза способствовать сохранению культурных ценностей в Карабахе и защите прав беженцев.

Первый саммит Армения-ЕС, завершившийся в Ереване, дал оппозиционным политическим силам Армении повод обвинить Никола Пашиняна в предвыборных манипуляциях, а московским медиа - в "предательстве" и антироссийском курсе.

