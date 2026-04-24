Пять вагонов российского зерна отправлены через Азербайджан в Армению

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

350 тонн зерна из России через территорию Азербайджана отправлены в Армению. С начала поставок через азербайджанские железные дороги перевезено 24 тысячи тонн зерна в Армению.

Как писал "Кавказский узел", 25 марта в Армению транзитом через территорию Азербайджана были отправлены пять вагонов с 350 тоннами российской пшеницы. 1 апреля в Армению транзитом через Азербайджан отправлен поезд с 349 тоннами зерна из России, всего к этому дню через Азербайджан перевезено 23,5 тысяч тонн российского зерна, более 1000 тонн удобрений и 68 тонн гречки.

Поставка российской пшеницы через Азербайджан носит исключительно экономический характер и вызвана необходимостью Армении в импорте зерновых, считает ряд пользователей соцсети. Для России это прежде всего политический шаг в стремлении сохранить в своей орбите влияния Армению, возразили оппоненты.

Через территорию Азербайджана транзитом в Армению поставлено российское зерно. Со станции Баладжары в направлении Бёюк-Кесик отправлено 5 вагонов зерна общим весом 350 тонн, сообщило сегодня "Азертадж".

В рамках транзитных перевозок из России в Армению через Азербайджан поставлено более 24 тыс. тонн зерна, свыше 1600 тонн удобрений и 68 тонн гречневой крупы. Наряду с транзитом, продолжается экспорт нефтепродуктов из Азербайджана в Армению. К настоящему времени из Азербайджана в Армению экспортировано более 8500 тонн дизельного топлива, 979 тонн бензина марки АИ-92 и 2955 тонн бензина марки АИ-95, говорится в публикации.

В Армению поставляется топливо из Азербайджана

Напомним, 18 декабря 2025 года Госнефтекомпания Азербайджана впервые осуществила поставку бензина в Армению, а 9 января Азербайджан отправил вторую партию - 1742 тонны бензина и 946 тонн дизтоплива. 16 марта стало известно, что партия из 4,5 тысячи тонн дизельного топлива отправлена из Азербайджана в Армению.

Объемы поставляемого Азербайджаном бензина незначительны, поставки можно рассматривать прежде всего как политический жест в контексте мирного урегулирования, указали армянские экономисты.

В октябре 2025 года президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о снятии всех ограничений на транзит грузов в Армению. В начале ноября 2025 года груз российского зерна прибыл в Армению через Азербайджан впервые с 1990-х годов. В правительстве Армении отметили, что таким образом была выполнена одна из достигнутых в США договоренностей, способствующая укреплению мира между Ереваном и Баку.

Вагоны отправляются из Азербайджана сначала в Грузию, а оттуда - в Армению. Согласно данным сервиса "Яндекс Карты", железнодорожная станция Баладжары (Биляджари) находится в одноименном поселке Баку, станция Бёюк Кясик (Бёюк Кесик) - в Агстафинском районе Азербайджана перед границей с Гардабанским муниципалитетом Грузии.

8 августа 2025 года Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече в Вашингтоне подписали декларацию о прекращении боевых действий. Президент США Дональд Трамп заявил, что урегулирован ключевой вопрос, который мешал подписанию мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном, и это вопрос Зангезурского коридора. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Маршрут Трампа" (TRIPP): транспортный коридор через Армению".

4 февраля Алиев и Пашинян на встрече в ОАЭ обсудили начатое экономическое сотрудничество и договорились искать возможности для расширения торговли. Торгово-экономическое сотрудничество между Азербайджаном и Арменией хотя и взаимовыгодно, но в ближайшей перспективе будет носить ограниченный характер, заметили аналитики в Баку.