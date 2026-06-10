Более 14% заявителей получили выплаты после наводнения в Дагестане

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Полтора миллиарда рублей выплачено по заявкам, которые подали свыше 39 тысяч жителей Дагестана, пострадавших от наводнения. Выплаты получили 14,5% заявителей.

Как писал "Кавказский узел", в мае жители Махачкалы пожаловались, что спустя месяц после наводнения ожидают материальной помощи и выплат за утрату имущества, некоторым пришлось подавать заявления несколько раз. Часть жителей селения Мамедкала и города Дагестанские Огни также пока не получили компенсации за утраченные в ходе паводка дома. К 29 мая, по данным правительства Дагестана, выплаты получили 11,7% заявителей. При этом, по данным МЧС на 22 мая, в Дагестане от пострадавших поступило 274 тысячи заявлений.

"Кавказский узел" подготовил подробную памятку, которая поможет разобраться, кому положены выплаты, какие суммы предусмотрены, какие документы нужны и как действовать, если часть бумаг отсутствует.

Выплаты назначены по 39 721 заявлению пострадавших в результате паводка в Дагестане, отчиталось сегодня министерство труда и социального развития Дагестана в Telegram-канале.

В частности, 28 903 человека получили единовременную выплату, 10 811 пострадавшим возместили ущерб за утраченное имущество, а семь членов семей - выплаты в случае гибели в результате стихии.

По утверждению ведомства, "выплаты производятся незамедлительно - сразу после поступления актов обследования от комиссий муниципальных образований по ликвидации ЧС", - говорится в сообщении.

Таким образом, выплаты получили 14,5% заявителей, подсчитал "Кавказский узел".

Паводки, вызванные ливневыми дождями, начались на Северном Кавказе в конце марта и стали одними из самых разрушительных за последние годы. Больше всего от стихии пострадали Дагестан и Чечня, говорится в справке "Кавказского узла" "Весеннее наводнение на Северном Кавказе-2026".

Жители Чечни подали властям более 29 тысяч заявлений на выплаты в связи с ущербом от наводнения. По их словам, в Чечне документы на выплату компенсаций собирают без лишних формальностей, зачастую достаточно снимков поврежденных домов. В свою очередь жители Дагестана, пострадавшие от наводнения, неоднократно жаловались на отказы в выплатах. Так, в махачкалинском микрорайоне Турали в результате потопа испорчены полы в домах и бытовая техника, а люди получили отказы в выплатах, посетовали местные жители.

Материалы о подтоплениях в республиках СКФО весной 2026 года "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Наводнение на Северном Кавказе".