×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
23:14, 10 июня 2026

Более 14% заявителей получили выплаты после наводнения в Дагестане

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Полтора миллиарда рублей выплачено по заявкам, которые подали свыше 39 тысяч жителей Дагестана, пострадавших от наводнения. Выплаты получили 14,5% заявителей.

Как писал "Кавказский узел", в мае жители Махачкалы пожаловались, что спустя месяц после наводнения ожидают материальной помощи и выплат за утрату имущества, некоторым пришлось подавать заявления несколько раз. Часть жителей селения Мамедкала и города Дагестанские Огни также пока не получили компенсации за утраченные в ходе паводка дома. К 29 мая, по данным правительства Дагестана, выплаты получили 11,7% заявителей. При этом, по данным МЧС на 22 мая, в Дагестане от пострадавших поступило 274 тысячи заявлений.

"Кавказский узел" подготовил подробную памятку, которая поможет разобраться, кому положены выплаты, какие суммы предусмотрены, какие документы нужны и как действовать, если часть бумаг отсутствует.

Выплаты назначены по 39 721 заявлению пострадавших в результате паводка в Дагестане, отчиталось сегодня министерство труда и социального развития Дагестана в Telegram-канале.

В частности, 28 903 человека получили единовременную выплату, 10 811 пострадавшим возместили ущерб за утраченное имущество, а семь членов семей - выплаты в случае гибели в результате стихии.

По утверждению ведомства, "выплаты производятся незамедлительно - сразу после поступления актов обследования от комиссий муниципальных образований по ликвидации ЧС", - говорится в сообщении.

Таким образом, выплаты получили 14,5% заявителей, подсчитал "Кавказский узел".

Паводки, вызванные ливневыми дождями, начались на Северном Кавказе в конце марта и стали одними из самых разрушительных за последние годы. Больше всего от стихии пострадали Дагестан и Чечня, говорится в справке "Кавказского узла" "Весеннее наводнение на Северном Кавказе-2026".

Жители Чечни подали властям более 29 тысяч заявлений на выплаты в связи с ущербом от наводнения. По их словам, в Чечне документы на выплату компенсаций собирают без лишних формальностей, зачастую достаточно снимков поврежденных домов. В свою очередь жители Дагестана, пострадавшие от наводнения, неоднократно жаловались на отказы в выплатах. Так, в махачкалинском микрорайоне Турали в результате потопа испорчены полы в домах и бытовая техника, а люди получили отказы в выплатах, посетовали местные жители.

Материалы о подтоплениях в республиках СКФО весной 2026 года "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Наводнение на Северном Кавказе".

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Кавказский узел

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
22:01, 10 июня 2026
Продлен арест бывшего замглавы МЧС Кубани Сергея Симоненко
20:31, 10 июня 2026
Семнадцать человек осуждены в Кабардино-Балкарии по делу о "шариатском патруле"
18:10, 10 июня 2026
Три бойца из Дагестана убиты в зоне СВО
14:42, 10 июня 2026
1
 Десять жителей Кабардино-Балкарии задержаны за экстремизм
08:54, 10 июня 2026
Власти назвали сроки ремонта газопровода в Дагестане после пожара
02:30, 10 июня 2026
Подопечные дома престарелых в Ростовской области эвакуированы после атаки БПЛА
Все события дня
Новости
Родственники убитых бойцов. 10 июня 2026 г. Фото: пресс-служба администрации Сулейман-Стальского района
18:10, 10 июня 2026
Три бойца из Дагестана убиты в зоне СВО
Тушение пожара на магистральном газопроводе Моздок-Казимагомед. Фото: МЧС России
15:13, 10 июня 2026
Эвакуированные после взрыва на газопроводе жители Дагестана вернулись домой
Пожар на магистральном газопроводе Моздок-Казимагомед. Фото: МЧС России
13:45, 10 июня 2026
Названа причина пожара на газопроводе Моздок-Казимагомед
Скриншот страницы https://www.instagram.com/p/DZXtqb1I6yL (деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России)
09:52, 10 июня 2026
Дагестанский блогер объявил голодовку в СИЗО Астрахани с требованием справедливого расследования
Кадр тушения пожара на газопроводе в Дагестане. 9 июня 2026 г. Официальный канал ГУ МЧС России по Республике Дагестан в "Максе"
08:54, 10 июня 2026
Власти назвали сроки ремонта газопровода в Дагестане после пожара
Персоналии
Роберт Кочарян. Фото: Limegirl https://ru.wikipedia.org/
11:20, 9 июня 2026
Кочарян Роберт
Никол Пашинян. Фото: https://www.primeminister.am/
16:03, 8 июня 2026
Пашинян Никол Владимирович
Самвел Карапетян. Скриншот https://jnews.ge/143911/
15:46, 8 июня 2026
Карапетян Самвел
Справочник
Выборы в Армении. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении

Рейтинги партий. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Предвыборные рейтинги партий Армении

Пляжи Анапы. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot Пляжи Анапы: открытые и опасные зоны

Последние записи в блогах
Фото
16:45, 2 июня 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Конфликт интересов, или как не порадеть родному человечку
Фото
17:53, 27 мая 2026
Горы слов. Литература Кавказа
16
Ислам Ханипаев, «Красный царь». Рассказ-предупреждение
Фото
17:04, 26 мая 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Без права на критику. За что уволили сотрудников ОМОНа в Дагестане
Все блоги
Аналитика
14:11, 11 мая 2026
В апреле 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России зафиксировано 4 жертвы
15:11, 3 апреля 2026
7 человек убиты и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в I квартале 2026 года
Темы дня
Анастасия Шевченко. Скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=-0LqBSKalis
10 июня 2026, 17:35
Ростовская активистка Анастасия Шевченко* осуждена за сборы для полка "Азов"**

На избирательном участке в Армении. 7 июня 2026 г. Скриншот видео телеканал "Россия"
10 июня 2026, 14:43
Блок "Сильная Армения" потребовал аннулировать итоги выборов на одном участке

Пожар на магистральном газопроводе Моздок-Казимагомед. Фото: МЧС России
10 июня 2026, 13:45
Названа причина пожара на газопроводе Моздок-Казимагомед

Рустам Кочесоков. Скриншот видео https://www.instagram.com/reels/DNNRvAEsv9C/ Instagram принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
10 июня 2026, 10:51
Гендиректор "Экологистики" обвинен в неуплате налогов на полмиллиарда

Выборы в Армении: будет ли мир с Азербайджаном?
Выборы в Армении: будет ли мир с Азербайджаном?
Адаму Кадырову вручили новую медаль «За вклад в проведение СВО»
Адаму Кадырову вручили новую медаль «За вклад в проведение СВО»
Жители приграничного Гориса о мире с Азербайджаном
Жители приграничного Гориса о мире с Азербайджаном
Шествие в Нальчике: память о Кавказской войне
Шествие в Нальчике: память о Кавказской войне
Дагестанских полицейских осудили за смерть участника СВО
Дагестанских полицейских осудили за смерть участника СВО
Штрафовать за короткие юбки предложили в Северной Осетии.
Штрафовать за короткие юбки предложили в Северной Осетии.
Показать больше