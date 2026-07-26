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07:54, 26 июля 2026

Сирота из Дербента добился восстановления своих жилищных прав

Вид с возвышенности на крепость Нарын-Кала и Дербент. Фото "Кавказского узла"

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Дербенте обязал чиновников обеспечить квартирой сироту, который в течение десяти лет добивается положенного ему по закону жилья.

Дербентский горсуд удовлетворил иск местного жителя, который является сиротой и с 2016 года не мог получить положенную ему по закону квартиру.

Сотрудники местной администрации в суде заявили об отсутствии финансирования и о многочисленной очереди. По их словам, финансирования недостаточно и ежегодно закупается ограниченное число квартир, передало 25 июля РИА "Дагестан".

Суд указал, что если человек является сиротой, то с 18 лет имеет право на получение благоустроенного жилого помещения. Это право является безусловным вне зависимости от состояния городского бюджета и количества людей в очереди. Суд обязал администрацию предоставить сироте жилье во внеочередном порядке, отметило агентство.

"Кавказский узел" также писал, что сироты из Дагестана периодически жалуются на нарушение их жилищных прав. Так, 25 июля стало известно, что прокуратура Волгоградской области отказала воспитаннице хасавюртовского детдома Елене Михайловой в праве на включение в список на получение жилья из-за отсутствия документа о лишении родительских прав матери.

В начале июня текущего года в сети вызвал резонанс рассказ жительницы Махачкалы о том, что в местном парке уже длительное время на лавочке ночует молодой человек Магомедфазил Курбетов, который является сиротой и которому негде жить. Сам Курбетов на видео рассказал, что вынужден ночевать на улице семь лет. На фоне резонанса в сети махачкалинские чиновники пообещали выдать Курбетову положенное по закону жилье.

Напомним, в Дагестане силовики периодически заводят уголовные дела в отношении чиновников за махинации с жильем для сирот. Так, в конце сентября 2024 года председатель комитета по управлению имуществом Махачкалы приобрел 47 квартир в непригодном для проживания многоквартирном доме, а затем выдал их сиротам в качестве положенного им по закону жилья.

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Автор: "Кавказский узел"

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