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09:59, 5 июня 2026

Сирота из Махачкалы пожаловался на нарушение жилищных прав

Мужчина спит на лавке. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Махачкалинские чиновники пообещали выдать сироте Магомедфазилу Курбетову положенное по закону жилье после того, как его история о том, что он вынужден ночевать на улице семь лет, вызвала резонанс в сети.

Жалобу сироты из Махачкалы Магомедфазила Курбетова на нарушение его жилищных прав 26 мая опубликовал Instagram*-паблик tut.dagestan.

На опубликованном видео показано как в темное время суток парень лежит в парке на скамейке. Ролик снимает местная жительница. Она рассказала, что этот парень является сиротой и вынужден ночевать под открытым небом, так как чиновники отказываются предоставлять ему положенное по закону жилье.

"Я должен был получить свою квартиру, как выпустился из детского дома, но мне не выдали ее", – рассказал Магомедфазил Курбетов. Далее он рассказал, что некоторое время жил на съёмном жилье, но затем был вынужден съехать. Курбетов уточнил, что выпустился из детдома семь лет назад.

Автор ролика возмутилась, спросив, куда смотрит государство. "Государство вообще не обращает внимания", – ответил ей Курбетов.

"Представьте, такая погода дождливая, и вот он здесь на скамейке спит", – указала автор видео, пообещав при этом отправить ролик в уполномоченные органы.

Пользователей сети возмутило длительное нарушение прав сироты

Скриншот комментариев на странице https://www.instagram.com/p/DYzXD4pqo0h/ (деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России)Этот пост в Instagram*-паблике tut.dagestan, на который подписаны около 1,6 млн пользователей, на 09.50 мск 5 июня набрал около 14,4 тысячи просмотров и 868 комментариев.

"Каждый день женщина проходит и видит, что парень спит на скамейке. Неужели участковый не видит то же самое или сотрудники МВД не ходят по этой улице?" – написала aliomarova001.

"Несколько лет? Неужели никто не видел его?" – также задался вопросом пользователь aisha_i_malika.

"Нужна помощь юриста расследовать эту несправедливость. Пусть виновники ответят за каждую ночь, проведенную им на улице", – заявила gulnara_mir_beauty.

"Куча историй о том, как в Дагестане не выделили квартиры сиротам и они судятся, чтобы получить жилье. Жизнь ваша и ваших потомков будет несладкой, отбирая имущество сироты", – написала fatima_zahra_massaj.

"Странно, что наш отзывчивый народ оставил его на столько лет на улице. Уверена, после этого видео ему помогут", – отметила goryanka__luiza.

Власти Махачкалы временно разместили в гостинице Магомедфазила Курбетова, являющегося выпускником интерната "Забота" и имеющего статус сироты. Курбетов состоит в очереди на получение жилья, уточнил в своем телеграм-канале Центр управления городом (ЦУГ) Махачкалы.

Чиновники предложили Магомедфазилу работу в управлении архитектуры и градостроительства Махачкалы. Также городская администрация окажет Магомедфазилу содействие в обучении и получении профессионального образования, сказано в публикации.

"Кавказский узел" также писал, что в Дагестане силовики периодически заводят уголовные дела в отношении чиновников за махинации с жильем для сирот. Так, в конце сентября 2024 года председатель комитета по управлению имуществом Махачкалы приобрел 47 квартир в непригодном для проживания многоквартирном доме, а затем выдал их сиротам в качестве положенного им по закону жилья.

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Автор: "Кавказский узел"

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