Жители Чечни рассказали о сборе документов для выплат в пострадавших от наводнения районах

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Документы на выплату компенсаций в Чечне собирали без лишних формальностей, зачастую жители ограничивались отправкой снимков пострадавших домов в администрацию. Те, кто лишился домов, живут у родных и знакомых, рассказали жители республики.

Как писал "Кавказский узел", власти Чечни получили от жителей республики более 15 тысяч заявлений на возмещение ущерба от наводнения, из них 10,8 тысячи заявлений одобрено.

По данным властей на 10 апреля, наводнением в Чечне были повреждены 2648 домов. Ранее власти признали нуждающимися в новом жилье по меньшей мере 127 семей, пострадавших в результате наводнения.

Житель Курчалоевского района Юнус сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что в его селении заявления подали собственники порядка 500 пострадавших домовладений.

«Это пострадавших всего, а полностью домов лишенных 300, то есть дома, которые уже вообще невозможно восстановить, только отстроить заново. На сегодняшний момент выплаты осуществляются в полном объеме и плюс еще администрация полностью помогает материалами, рабочими, то есть берет на себя полностью", - сказал он.

По его словам, большой бюрократической волокиты нет, так как ранее "власти заставляли всех делать документы" на дома. "Люди недовольны были, потому что надо было платить, но документы все равно сделали. Но кроме того, сейчас даже если у кого-то с документами не в порядке, на это не стали обращать внимания. Задают вопрос: это твой, отцовский дом, да - значит решается на месте, без лишних формальностей, абсолютно по-человечески", - пояснил Юнус.

Он указал, что тех, кто лишился жилья приняли родные и близкие.

«Благотворительность в целом у нас развита. Помогают людям приобрести новое имущество взамен утраченного. И тех, кто без домов принимают у себя родственники, а иногда и совсем чужие люди. У нас менталитет нации такой, что не плачем, никуда не обращаемся – помогите, а сами делаем молча, каждый своё. Вот 500 домов в общей сложности пострадавших, и все равно никто не ныл, просто власти сделали то, что должны сделать, и люди сделали то, что должны были делать», - заявил Юнус.

Житель одного из селений Шатойского района Ильяс, у которого из-за подтоплений разрушена стена дома, в свою очередь сообщил, что лишних формальностей для выплат пострадавшим не приходится совершать.

«У нас фотографии пострадавших домов и имущества делают сами жители , глава администрации подтверждает, справку даёт. Это все собирается и в Госуслуги подаётся. Никакая комиссия туда не приезжала», - сказал он, корреспонденту "Кавказского узла"

Тамерлан, житель селения в Гудермесском районе, сообщил, что ему и ещё нескольким десяткам лишившихся жилья и другого имущества от наводнения, уже через две недели стали строить новые дома.

"Стали строить дома очень быстрыми темпами. В районе Гудермеса выделили места для людей из разных селений, у кого разрушены дом. Там что-то типа целого микрорайона или посёлка будет. Обещают дома с мебелью и техникой. Справки были только те, которые Госуслуги запрашивают», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

18 апреля глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в своем Telegram-канале, что для пострадавших от подтоплений и паводков в Гудермесском районе возводятся 143 дома.

Опрос не является репрезентативным и отражает лишь частные мнения жителей Чечни.

Напомним, на Северном Кавказе паводки, вызванные ливневыми дождями, начались в конце марта и стали одними из самых разрушительных за последние годы. Больше всего от стихии пострадали Дагестан и Чечня, говорится в справке "Кавказского узла" "Весеннее наводнение на Северном Кавказе-2026".

В Дагестане в зоне разрушительных паводков оказалось около 1,5 миллиона жителей. В результате наводнения погибли шесть жителей республики, в том числе трое несовершеннолетних. Кроме того, 13 апреля в больнице умер 19-летний волонтер Артем Михрабов, который получил тяжелую черепно-мозговую травму, когда помогал жителям затопленного поселка Мамедкала.

К 17 апреля власти Дагестана приняли более 190 тысяч заявлений на оказание помощи от пострадавших жителей.

