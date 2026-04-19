Адам Кадыров получил медаль по случаю 20-летия полка "Север"

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Секретарь Совета безопасности Чечни Адам Кадыров награжден памятной медалью в честь 20-летия со дня образования полка "Север", который носит имя его дедушки.

Как писал "Кавказский узел", третий сын Рамзана Кадырова Адам начал получать многочисленные награды и звания осенью 2023 года, вскоре после избиения в СИЗО Никиты Журавеля. 30 декабря 2025 года он получил из рук отца медаль памяти Ахмата Кадырова "За вклад в обеспечение безопасности, стабильности и процветания родины". 25 августа 2025 года ему вручили медаль "Защитнику Чеченской Республики" во время чемпионата по тактической стрельбе, хотя сам он в этом соревновании участия не принимал. Комментируя награждение, Кадыров-старший заявил, что все награды сын получил за конкретные достижения.

У Рамзана Кадырова насчитывается более 80 наград и званий, говорится в справке "Кавказского узла" "Кадыров и его награды".

18-летний сын главы Чечи Адам Кадров, занимающий пост секретаря Совета безопасности Чечни, награжден памятной медалью в честь 20-летия со дня образования полка "Север" имени Ахмат-Хаджи Кадырова, передает ТАСС.

Награждение прошло в ходе торжественного митинга, посвященного 20-летию со дня образования специального моторизованного полка "Север", говорится в публикации.

Напомним, Адам Кадыров на совещании у главы Чечни появился в погонах младшего лейтенанта, а не майора, заявил пресс-секретарь Рамзана Кадырова. Он отчитался об успехах в борьбе с диверсионными группами и завышением цен в Рамадан. Это появление Адама Кадырова на совещании у главы Чечни стало первым длительным видео с момента информации о ДТП в Грозном.