×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
19:58, 19 апреля 2026

Адам Кадыров получил медаль по случаю 20-летия полка "Север"

Адам Кадыров. Скриншот фото из Telegram-канала Рамзана Кадырова от 16.02.26, https://t.me/RKadyrov_95/6363.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Секретарь Совета безопасности Чечни Адам Кадыров награжден памятной медалью в честь 20-летия со дня образования полка "Север", который носит имя его дедушки.

Как писал "Кавказский узел", третий сын Рамзана Кадырова Адам начал получать многочисленные награды и звания осенью 2023 года, вскоре после избиения в СИЗО Никиты Журавеля. 30 декабря 2025 года он получил из рук отца медаль памяти Ахмата Кадырова "За вклад в обеспечение безопасности, стабильности и процветания родины". 25 августа 2025 года ему вручили медаль "Защитнику Чеченской Республики" во время чемпионата по тактической стрельбе, хотя сам он в этом соревновании участия не принимал. Комментируя награждение, Кадыров-старший заявил, что все награды сын получил за конкретные достижения

У Рамзана Кадырова насчитывается более 80 наград и званий, говорится в справке "Кавказского узла" "Кадыров и его награды". 

18-летний сын главы Чечи Адам Кадров, занимающий пост секретаря Совета безопасности Чечни, награжден памятной медалью в честь 20-летия со дня образования полка "Север" имени Ахмат-Хаджи Кадырова, передает  ТАСС.

Награждение прошло в ходе торжественного митинга, посвященного 20-летию со дня образования специального моторизованного полка "Север", говорится в публикации.

Напомним, Адам Кадыров на совещании у главы Чечни появился в погонах младшего лейтенанта, а не майора, заявил пресс-секретарь Рамзана Кадырова. Он отчитался об успехах в борьбе с диверсионными группами и завышением цен в Рамадан. Это появление Адама Кадырова на совещании у главы Чечни стало первым длительным видео с момента информации о ДТП в Грозном. На совещании Адам Кадыров отчитался об успехах в борьбе с диверсионными группами и завышением цен в Рамадан. Это появление Адама Кадырова на совещании у главы Чечни стало первым длительным видео с момента информации о ДТП в Грозном.

16 января источники сообщили, что кортеж третьего сына Рамзана Кадырова попал в ДТП в Грозном, пострадали сам Адам Кадыров и его сопровождающие. В течение трех недель после сообщений о ДТП Адам Кадыров поддерживал относительную активность в соцсетях, но не публиковал своих новых изображений.  Рамзан Кадыров 9 февраля в первый раз упомянул о дорожной аварии с участием его третьего сына Адама, назвав все публикации медиа об инциденте "вбросом". 10 февраля он опубликовал короткое видео "позднего ужина", на котором впервые за более чем три недели продемонстрировал своего третьего сына Адама, предположительно попавшего в ДТП в середине января. Пользователи соцсети сочли странным видео, качество и длительность записи лишь породили новые вопросы в соцсети. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Что известно о засекреченном инциденте с Адамом Кадыровым в Грозном".

Рамзан Кадыров хотел бы видеть своего третьего сына Адама своим преемником, но в реальности ни Адам, ни другие сыновья главы Чечни не имеют гарантий Кремля, позволяющих претендовать на власть в республике, указали ранее опрошенные "Кавказским узлом" аналитики. "Федеральный центр не давал Рамзану никаких гарантий, что власть перепадет именно Адаму. Поэтому конкретный пост, будь то должность секретаря Совбеза, которую занимает Адам Кадыров, или пост вице-премьера, который занимает Ахмат Кадыров, не дает никаких преимуществ никому из потенциальных наследников. В любом случае главное слово будет за Путиным", - напомнил политолог Сергей Бойко.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
