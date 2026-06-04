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21:05, 4 июня 2026

Члены УИК в Армении приняли участие в агитации правящей партии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Члены участковых избирательных комиссий участвуют в агитационной кампании партии Пашиняна - "Гражданский договор".

Как писал "Кавказский узел", Следственный комитет Армении возбудил уголовные дела в отношении 37 человек по делу о подкупе избирателей, фигурирующих в деле ранее арестованного соратника Самвела Карапетяна - Алика Алексаняна. 25 человек задержаны.

Выборы в Национальное собрание Армении состоятся 7 июня. По мнению аналитиков, партии Самвела Карапетяна, премьер-министра Никола Пашиняна и экс-президента Роберта Кочаряна станут ключевыми конкурентами на выборах. "Сильная Армения" Самвела Карапетяна, наряду с блоком "Армения" Роберта Кочаряна и партией "Процветающая Армения" Гагика Царукяна, является одной из наиболее пророссийских партий на выборах в парламент Армении. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении".

Некоторые члены участковых избирательных комиссий участвует в агитационной кампании, сообщает сегодня издание News.am.

По информации издания, члены участковой избирательной комиссии Еревана вовлечены в агитационную кампанию правящей партии премьер-министра Пашиняна, несмотря на предусмотренный законом запрет.

В публикации издание приводит фамилии и фотографии указанных лиц во время проведения агитации, а также номера лицензии члена комиссии, выданной Центральной избирательной комиссией Армении. В приведенном списке фигурируют 15 человек.

"Кавказский узел" также писал, что Антикоррупционный комитет Армении возбудил уголовное дело в отношении пророссийского блогера Микаела Бадаляна, обещавшего гражданам Армении, проживающим в России, услуги в обмен на участие в очередных выборах в Национальное собрание.

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Автор: Кавказский узел

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