Оправдание насилия стало предметом дискуссии о конфликте с туристками в Кахетии

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Администрация отеля и полиция должны были урегулировать конфликт с русскоговорящими туристками в Кахетии и участниками свадьбы, жестокость по отношению к женщине недопустима. Решение суда об освобождении ударившего девушку Георгия Чигладзе крайне спорно и оправдывает насилие, считают пользователи соцсети. Девушки сами спровоцировали случившееся, указали их оппоненты. Ярость по отношению к туристке в бытовом конфликте имеет социальный и политический подтекст, указала журналистка.

Как писал "Кавказский узел", в соцсетях вызвало резонанс избиение жителем Грузии Гиоргием Чигладзе русскоговорящей туристки. Грузинские полицейские заявили, что Чигладзе напал на туристку из-за оскорбления в адрес участников свадьбы. Подруга пострадавшей утверждает, что конфликт возник из-за русского языка. В Тбилиси прошло шествие, участники которого выразили поддержку Чигладзе. Суд в Телави освободил Чигладзе под залог. В суде он заявил, что сожалеет о случившемся. Грузинские СМИ сообщили, что у пострадавшей гражданство России и Турции. На записи, которая предшествовала избиению туристки участником свадьбы в Телави, девушка машет из окна рукой участникам торжества, но в ответ сталкивается с обвинениями в том, что она вылила воду на аппаратуру, и оскорблениями. Сама пострадавшая заявила, что они не провоцировали участников свадьбы.

МВД Грузии сообщило со ссылкой на свидетелей, что во время празднования свадьбы в одном из отелей Телави отдыхающие в гостинице туристки с балкона гостиничного номера оскорбили участников торжества и облили водой аппаратуру, из которой звучала музыка. Далее житель Грузии Гиоргий Чигладзе нанес удар одной из туристок. Ее доставили в клинику, а Чигладзе был задержан. В письме из изолятора он выразил сожаление, что поддался эмоциям. "Мне очень жаль, что эта женщина пострадала, но я не хотел этого", - написал, в частности, Чигладзе.

На странице "Кавказского узла" в Facebook* две публикации о решении суда по делу Чигладзе и его освобождении под залог набрали более 3000 комментариев.

Обсуждение оказалось поляризованным: одни участники сосредоточились на недопустимости применения насилия независимо от обстоятельств, другие - на причинах конфликта. Отдельной темой стали вопросы ответственности, влияния инцидента на восприятие страны, а также споры о достоверности отдельных деталей произошедшего.

Насилие вызвало осуждение пользователей соцсети

Многие комментаторы заявили, что удар по женщине не может быть оправдан независимо от поведения участников конфликта.

«Настоящий мужчина никогда себе такое не позволит. Как бы там ни было, женщину бить нельзя», - считает Михаил Лукьянский.

«Не мужчина. Такое поведение нельзя оправдать», - отметила Светлана Киладзе.

«Жестокости нет оправдания. Позор таким мужчинам», - написала Кристина Ратушняк.

«Ударил и убежал, хотя видел, что девушка упала. Это нормально для мужчины?» - задала вопрос Елена Лазарева.

«Потом подростки начнут избивать девочек, их будут оправдывать. Это кошмар», - написала Юлия Рогачевская.

Комментаторы спорили о том, существует ли ситуация, когда применение силы можно считать оправданным.

«Даже если конфликт серьезный, применять силу нельзя», - считает Mila Gert.

«Самосуд не может быть решением», - написал Коля Качарава.

«Ответ должен быть законным, а не силовым», - отметил Сергей Лойко.

Версия о провокации вызвала обсуждение о мере ответственности

Часть пользователей полагала, что конфликту предшествовали действия девушек, однако оценки допустимости ответной реакции различались.

«Девушки сами спровоцировали ситуацию. Но это все равно не повод ломать человеку нос», - написал Сергей Кирьянов.

«По моему мнению, девушки сами виноваты в произошедшем», - высказала мнение Зоя Талипова.

«Похоже, конфликт возник не на пустом месте», - предположил Edmond Jashi.

Целая свадьба снимала на телефоны этих девушек и не одного видео с их «провокационным» поведением

Другие указали, что доказательств провокации со стороны девушек нет.

"Целая свадьба снимала на телефоны этих девушек и не одного видео с их «провокационным» поведением. Одни слова", - подчеркнула Anetta Markzitser.

«Чем они испортили свадьбу? Давайте конкретно», - написала Ekaterina R.

«Никаких доказательств неподобающего поведения нет», - считает Margarita Levi.

«Вы там были?», - отметила Nadezda Cervinska, призывая не делать категоричных выводов.

Пользователи активно обсуждали, несут ли ответственность обе стороны конфликта.

«Жалость к пострадавшей есть, и тот, кто не смог сдержаться, тоже виноват», - отметила Елена Собитняк.

«Даже если была провокация, бить нельзя», - считает Наталья Кравцова.

«Ответственность должна быть дана действиям всех участников», - написала Natalia Luzik.

Комментаторы сочли урегулирование подобных конфликтов делом правоохранителей

«Для этого есть полиция. Самосуд недопустим», - считает Mila Gert.

«В подобных случаях нужно вызывать правоохранителей, а не устраивать самосуд», - указала она же.

Часть пользователей рассуждала о том, как должны были действовать окружающие во время конфликта.

«Если бы свадьбу испортили, многие сами вмешались бы», - считает Татьяна Зверева.

«Для этого существует охрана гостиницы и полиция», - написал Коля Качарава.

Пользователи назвали такие конфликты репутационным уроном для туриндустрии Грузии

Аналитики оценили влияние конфликтов с туристами на турпоток из России в Грузию Два конфликта с участием русскоговорящих туристов не способны отразиться на турпотоке в Грузию, которая на протяжении многих лет остается востребованным направлением, и являются скорее единичными случаями. При этом у части грузинского общества есть негативное отношение к релокантам, наплыв которых отразился на экономической ситуации.

Некоторые комментаторы обсуждали возможные последствия инцидента для туристической привлекательности Грузии.

«После такого желания приезжать стало меньше», - считает Irina Koldarova.

«Этот случай может повлиять на отношение туристов», - написал Ма Ку.

«Лучше выбрать другую страну для отдыха», - отметила Bocoev Loudmila.

В другой стране нужно уважать местные правила

Отдельная часть дискуссии была посвящена вопросам поведения гостей за рубежом.

«В другой стране нужно уважать местные правила», - считает Натенадзе Юля.

«Любой турист обязан вести себя уважительно», - отметил Franko Wolf.

«Гостям важно соблюдать нормы поведения», - написала Victoria Gnedich Poniatowska.

"Пусть учатся вести себя в чужой стране. Получила по заслугам", - высказал мнение Cəlal Cəlılov.

Решение суда об освобождении под залог удивило комментаторов

Отдельная тема касалась судебного процесса и меры пресечения.

«Освобождение под залог вызвало вопросы», - написал Михаил Зубович.

«Решение суда выглядит странным», - считает Ольга Якобсон.

«Важно дождаться окончательного судебного решения», - отметил Коля Качарава.

«Это позор страны, что суд выпустил», - считает Ольга Раковская-Бимба.

Бытовой конфликт приобрел политическую окраску

Марта Ардашелия, главный редактор издания SOVA, считает, что избиение женщины осуждается в любом цивилизованном обществе и карается по закону.

Она отметила, что в бытовом, казалось бы, конфликте есть социальный и политический контекст. «Смотря на кадры из соцсетей, у многих возник вопрос: почему молодой человек оказался в такой ярости? Что должно было произойти, чтобы человек перестал себя контролировать? Ответ на этот вопрос лежит не только в событиях того вечера», — считает журналистка, слова которой приводит "Новости Грузия".

По ее словам, наплыв россиян в Грузию после начала СВО на Украине не всеми был встречен положительно, особенно с учетом политического аспекта — роли России в том, что Грузия не контролирует Абхазию и Южную Осетию. «Поэтому в 2022 году здесь со слабым энтузиазмом встречали гостей с северных границ. Но даже тогда, в самый пик накала страстей, обошлось без столкновений, драк и даже стычек. Что получила Грузия вместе с релокантами из России — рост экономики, но и резкий скачок цен. Высокую конкуренцию в сфере обслуживания, но и целые так называемые “русские места”, где проводят свой досуг релоканты. Центральные, престижные районы стали местом их основного сосредоточения. За 4 года на передний план вышел вопрос социального неравенства — российские релоканты значительно состоятельнее, чем население принимающих стран», — указала она.

Социальное неравенство сопряжено и с политической нестабильностью. «Почти два года в столице проходят ежедневные акции протеста против правящей партии “Грузинская мечта”. Причиной является заморозка процесса по сближению с ЕС. Отказ “Мечты” от европейского будущего страны автоматически воспринимается большинством граждан как возвращение на российскую орбиту. Возможно, инцидент в Кахети — бытовой. Но за этой историей каждый видит что-то свое: одни — недопустимое насилие, другие — последствия накопленного общественного раздражения, третьи — отражение политического и социального кризиса», — подчеркнула она.